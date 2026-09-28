ETV Bharat / entertainment

জন্ম বাৰ্ষিকীত লতা মংগেশকাৰক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

লতা মংগেশকাৰৰ প্ৰথমটো অসমীয়া গীত অসমৰ সংগীত জগতৰ অংশ হৈ পৰিল- অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

Himanta Biswa Sarma pays tribute to legendary singer Lata Mangeshkar on her birth anniversary
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে কিংবদন্তি গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 1:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ২৮ ছেপ্টেম্বৰত কিংবদন্তি গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ জন্ম বাৰ্ষিকী ৷ সমগ্ৰ দেশতে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে অনুৰাগীয়ে ৷

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিংবদন্তি গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ৷ সামাজিক মাধ্যমৰ এটা প’ষ্টত তেওঁ অসমৰ সংগীত জগতৰ সৈতে লতা জীৰ চিৰস্থায়ী সম্পৰ্কৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । এখন ছবিৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকাই ৰচনা কৰা গীত এটা লতা মংগেশকাৰে কণ্ঠদান কৰা প্ৰথমটো অসমীয়া গীত আছিল ৷ সেই গীতটো ৰাজ্যখনৰ সংগীতৰ পৃথিৱীখনৰ এক চিৰস্থায়ী অংগ হৈ পৰে বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

শৰ্মাই প’ষ্টটোত উল্লেখ কৰে যে, মংগেশকাৰৰ প্ৰথমটো অসমীয়া গীত, “জোনাকৰে ৰাতি, অসমীৰে মাতি” ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ পৰিছে । ১৯৫৬ চনত ‘এৰা বাটৰ সুৰ’ ছবিখনৰ বাবে ড° ভূপেন হাজৰিকাই এই গীতটো ৰচনা কৰিছিল ৷

সামাজিক মাধ্যমত গীতটো শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীযে উল্লেখ কৰে যে, এই সহযোগিতাৰ দ্বাৰা দুয়োগৰাকী আইকনৰ মাজত এক উল্লেখনীয় সংগীতৰ বন্ধনৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল যি দশক দশক ধৰি সজীৱ হৈ আছিল ।

"কিংবদন্তি লতা মংগেশকাৰ জীক স্মৰণ কৰি জন্ম বাৰ্ষিকীত শুভেচ্ছা জনালোঁ । ১৯৫৬ চনত এৰা বাটৰ সুৰৰ বাবে ড° ভূপেন হাজৰিকাই ৰচনা কৰা লতা জীয়ে কণ্ঠদান কৰা তেওঁৰ প্ৰথমটো অসমীয়া গীত ‘জোনাকৰে ৰাতি, অসমীৰে মাতি’ অসমৰ সংগীত জগতৰ চিৰস্থায়ী অংগ হৈ পৰিল । তেওঁলোকৰ উল্লেখনীয় সংগীতৰ বান্ধোন দশক দশক ধৰি অব্যাহত আছিল ।"

হাজৰিকাৰ ৰচনাত মংগেশকাৰৰ কণ্ঠ, এই যুটিয়ে কেনেদৰে অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ সমৃদ্ধ কৰে, ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প’ষ্টটোৱে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ তেওঁলোকৰ যুটিয়ে এনে এক পৰম্পৰা সৃষ্টি কৰিছিল যি প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্ম ধৰি এতিয়াও প্ৰতিধ্বনিত হৈ আছে ।

তেওঁ কয় যে, মংগেশকাৰে এবাৰ ‘আই’ শব্দটো উল্লেখ কৰিছিল, যাৰ অৰ্থ মাৰাঠী আৰু অসমীয়া উভয় ভাষাতে মাতৃ, ই হৈছে দুয়োটা সংস্কৃতিক সুন্দৰভাৱে সংযোগ কৰা প্ৰেমৰ এক অভিব্যক্তি ।

লগতে পঢ়ক : অভিনেতা মুস্তাক খানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

TAGGED:

LATA MANGESHKAR ASSAM CONNECTION
লতা মংগেশকাৰৰ প্ৰথমটো অসমীয়া গীত
লতা মংগেশকাৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গান
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
LATA MANGESHKAR BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.