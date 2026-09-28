জন্ম বাৰ্ষিকীত লতা মংগেশকাৰক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
লতা মংগেশকাৰৰ প্ৰথমটো অসমীয়া গীত অসমৰ সংগীত জগতৰ অংশ হৈ পৰিল- অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 1:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২৮ ছেপ্টেম্বৰত কিংবদন্তি গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ জন্ম বাৰ্ষিকী ৷ সমগ্ৰ দেশতে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে অনুৰাগীয়ে ৷
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিংবদন্তি গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ৷ সামাজিক মাধ্যমৰ এটা প’ষ্টত তেওঁ অসমৰ সংগীত জগতৰ সৈতে লতা জীৰ চিৰস্থায়ী সম্পৰ্কৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । এখন ছবিৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকাই ৰচনা কৰা গীত এটা লতা মংগেশকাৰে কণ্ঠদান কৰা প্ৰথমটো অসমীয়া গীত আছিল ৷ সেই গীতটো ৰাজ্যখনৰ সংগীতৰ পৃথিৱীখনৰ এক চিৰস্থায়ী অংগ হৈ পৰে বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
Remembering the legend, Lata Mangeshkar ji on her birth anniversary.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 28, 2026
Her first Assamese song, “Jonakore Rati, Asomire Maati”, composed by Dr Bhupen Hazarika for 'Era Bator Xur' in 1956, became an enduring part of Assam’s musical memory. Their remarkable musical bond continued… pic.twitter.com/toZEwGyF6a
শৰ্মাই প’ষ্টটোত উল্লেখ কৰে যে, মংগেশকাৰৰ প্ৰথমটো অসমীয়া গীত, “জোনাকৰে ৰাতি, অসমীৰে মাতি” ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ পৰিছে । ১৯৫৬ চনত ‘এৰা বাটৰ সুৰ’ ছবিখনৰ বাবে ড° ভূপেন হাজৰিকাই এই গীতটো ৰচনা কৰিছিল ৷
সামাজিক মাধ্যমত গীতটো শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীযে উল্লেখ কৰে যে, এই সহযোগিতাৰ দ্বাৰা দুয়োগৰাকী আইকনৰ মাজত এক উল্লেখনীয় সংগীতৰ বন্ধনৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল যি দশক দশক ধৰি সজীৱ হৈ আছিল ।
"কিংবদন্তি লতা মংগেশকাৰ জীক স্মৰণ কৰি জন্ম বাৰ্ষিকীত শুভেচ্ছা জনালোঁ । ১৯৫৬ চনত এৰা বাটৰ সুৰৰ বাবে ড° ভূপেন হাজৰিকাই ৰচনা কৰা লতা জীয়ে কণ্ঠদান কৰা তেওঁৰ প্ৰথমটো অসমীয়া গীত ‘জোনাকৰে ৰাতি, অসমীৰে মাতি’ অসমৰ সংগীত জগতৰ চিৰস্থায়ী অংগ হৈ পৰিল । তেওঁলোকৰ উল্লেখনীয় সংগীতৰ বান্ধোন দশক দশক ধৰি অব্যাহত আছিল ।"
হাজৰিকাৰ ৰচনাত মংগেশকাৰৰ কণ্ঠ, এই যুটিয়ে কেনেদৰে অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ সমৃদ্ধ কৰে, ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প’ষ্টটোৱে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ তেওঁলোকৰ যুটিয়ে এনে এক পৰম্পৰা সৃষ্টি কৰিছিল যি প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্ম ধৰি এতিয়াও প্ৰতিধ্বনিত হৈ আছে ।
তেওঁ কয় যে, মংগেশকাৰে এবাৰ ‘আই’ শব্দটো উল্লেখ কৰিছিল, যাৰ অৰ্থ মাৰাঠী আৰু অসমীয়া উভয় ভাষাতে মাতৃ, ই হৈছে দুয়োটা সংস্কৃতিক সুন্দৰভাৱে সংযোগ কৰা প্ৰেমৰ এক অভিব্যক্তি ।
লগতে পঢ়ক : অভিনেতা মুস্তাক খানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ