ETV Bharat / entertainment

গৰু, বুলু, হিৰো, জয় হনুমেনৰ পাছত এইবাৰ হিমাংশুৰ নতুন অসমীয়া ছবি 'এক্স ৱাই জেড'

ছবিগৃহত হ’ব নিৰ্বাচন! জুলাইত মুক্তি পাব অসমীয়া ছবি 'এক্স ৱাই জেড' ৷ আহি আছে হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ ৰাজনৈতিক কমেডী ছবি ৷

Himanshu Prasad Das's new assamese film political comedy 'XYZ' will be released on 24th july
জুলাইত ছবিগৃহলৈ আহি আছে নতুন অসমীয়া ছবি 'XYZ' (Photo : Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 12:06 PM IST

|

Updated : June 17, 2026 at 12:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমীয়া ছবিজগতত শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ এখনৰ পাছত আনখন অসমীয়া চিনেমাৰ মুক্তিয়ে ছবিগৃহত ভিৰ কৰিছে ৷ একাধিক হাই প্ৰফাইল ছবিৰ মুক্তিৰ দিন ইতিমধ্য়ে ধাৰ্য্য় কৰা হৈছে ৷ হোমৱৰ্ক, মৰমৰ দেউতা, চুপা-চুপিৰ পাছত এইবাৰ অন্য় এখন ছবি? এইখনৰ মুখ্য় বিশেষত্ব এয়াই যে ছবিখনৰ পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাস ৷

ইতিপূৰ্বে একাধিক ব্য়তিক্ৰমধৰ্মী আৰু পৰীক্ষামূলক ছবিৰে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য় বিদ্য়ালয়ৰ স্নাতক তথা মঞ্চ-সফল অভিনেতা, পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে এইবাৰ চলচিত্ৰপ্ৰেমীৰ বাবে আনিছে অন্য় এক ব্য়তিক্ৰমধৰ্মী চিনেমা, নাম এক্স ৱাই জেড, হয় ঠিকেই শুনিছে নতুন চিনেমাৰ নাম XYZ ৷ শ্বকিৰা আহিব বকুল তলৰ বিহুলৈ, বুলু ফিল্ম, গৰু, জয় হনুমেন আদি ছবিৰে চমক দিয়া পৰিচালক হিমাংশু পৰৱৰ্তী ছবি এক্স ৱাই জেড৷

জুলাইত ছবিগৃহলৈ আহি আছে নতুন অসমীয়া ছবি 'এক্স ৱাই জেড' (ETV Bharat Assam)

এইবাৰো ব্য়তিক্ৰম নহয়, গতিকে ২৪ জুলাইত মুক্তি পাবলগীয়া 'এক্স ৱাই জেড' (XYZ) ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এটা আমোদজনক শ্ল'গান ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু সেয়া হৈছে- "২৪ জুলাইত হ'ব নিৰ্বাচন ! ভোট দিবলৈ যাব লাগিব ছবিগৃহ’লৈ ।"

Himanshu Prasad Das's new assamese film political comedy 'XYZ' will be released on 24th july
জুলাইত ছবিগৃহলৈ আহি আছে নতুন অসমীয়া ছবি 'XYZ' (Photo : Poster)

'ৰীডম ক্ৰিয়েশ্বন'ৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে আৰু প্ৰযোজনা কৰিছে হেমন্ত কলিতাই । মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ মাজত ছবিখনৰ অফিচিয়েল পোষ্টাৰ মুকলি কৰা হয় । সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু ছবিখনৰ সমূহ কলা-কুশলীৰ সৈতে অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে বিধায়ক প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাস আৰু সাংস্কৃতিক কৰ্মী ৰূপা বৰকটকী উপস্থিত থাকে ৷

"XYZ মানে আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ"— হিমাংশু প্ৰসাদ দাস

new assamese film XYZ
হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত 'XYZ' ৰ পোষ্টাৰ মুকলি (Photo : ETV Bharat Assam)

নতুন অসমীয়া ছবি 'XYZ' ৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে কয় যে, এইখন মূলতঃ এখন ৰাজনৈতিক কমেডী ছবি । ছবিখনৰ মূল বিষয়বস্তুৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰে ৷

পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে কয়, "জুলাইত আহি আছে 'এক্স ৱাই জেড ৷ এটা দলৰ প্ৰতীক হ’ল বেঙেনা আৰু এটা দলৰ প্ৰতীক হ’ল বাঁহ । এতিয়া ভোট দিবলৈ হ’লে হয়তো বাঁহক দিব লাগিব নহ’লে বেঙেনাক দিব লাগিব, তাক লৈয়ে 'এক্স ৱাই জেড ৷ 'এক্স ৱাই জেড মানে আমি সৰ্বসাধাৰণ । মূলত এখন ৰাজনৈতিক কমেডী ছবি । যিটো ঘটনাক লৈ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেইটো ঘটনা প্ৰতিখন গাঁৱত, প্ৰতিখন চহৰত ঘটে । নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিসকলে নির্বাচন খেলে তেওঁলোকৰ কোনোবা জিকে, কোনোবা হাৰে । সেই নিৰ্বাচনৰ নেতাসকলৰ পিছে পিছে যিসকলে ঘূৰে, নিৰ্বাচন যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ কি হয় তেনেকুৱা এটা ঘটনাক লৈ এই ছবিখন নির্মাণ কৰা হৈছে ।"

Himanshu Prasad Das's new assamese film political comedy 'XYZ' will be released on 24th july
গুৱাহাটীত উন্মোচিত হ’ল নতুন অসমীয়া ছবি 'XYZ' ৰ পোষ্টাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

এক্স ৱাই জেড ছবিখনৰ আঁৰৰ কলা-কুশলী আৰু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকল

ৰাজনৈতিক কমেডী ধৰ্মী এই নতুন অসমীয়া ছবিখনৰ নেপথ্য আৰু অভিনয়ৰ সৈতে জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ নামসমূহ -

  • কাহিনী: আশিক জামান
  • চিত্ৰনাট্য: হিমাংশু প্ৰসাদ দাস, শাংকু নিৰঞ্জন নাথ, মহম্মদ শ্বাহজাহান আৰু মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপ
  • সংগীত: চন্দন দাস
  • অভিনয়ত: সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, ভবেশ বৰুৱা, প্ৰণামী বৰা, পল্লৱী ফুকন, অপূৰ্ব বৰ্মন আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰী
  • দৃশ্যগ্ৰহণৰ স্থান: মিৰ্জা আৰু শুৱালকুছি

লগতে পঢ়ক : বোকাখাতত ৰাইন’ চিনেমাছ: জুবিনৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি অৰুণ হাজৰিকাৰ

Last Updated : June 17, 2026 at 12:44 PM IST

TAGGED:

অসমীয়া ছবি এক্স ৱাই জেড
হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ নতুন ছবি
সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ নতুন ছবি
অসমীয়া ৰাজনৈতিক কমেডী চিনেমা
ASSAMESE MOVIE XYZ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.