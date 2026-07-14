ETV Bharat / entertainment

যদু-মধুৰ কাহিনী লৈ আহি আছে 'এক্স ৱাই জেড': বেঙেনা পাৰ্টী বনাম বাঁহ পাৰ্টীৰ যুঁজখন চাবলগীয়া হ'ব

ট্ৰেইলাৰ দেখি নেটিজেনে কমেণ্টত কিয় লিখিলে-‘Fffaaaahhhhh’ ৷ শেহতীয়াকৈ মুক্তি দিয়া হৈছে XYZ ৰ অফিচিয়েল ট্ৰেইলাৰ ।

himanshu prasad dass directorial political comedy film XYZ trailer releases
যদু-মধুৰ কাহিনী লৈ আহি আছে XYZ (Photo : Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : জোৰদাৰ গতিত প্ৰচাৰ চলি থকাৰ মাজতে মুক্তি দিয়া হয় এক্স ৱাই জেডৰ ট্ৰেইলাৰ ৷ হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ পৰিচালনাত আহিবলগীয়া ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰে নেটিজেনক আকৰ্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ প্ৰতিক্ৰিয়া যোগাত্মকেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ সকলোৰে মতে, আনৰ পৰা নকল নকৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা এখন খাঁটি অসমীয়া চিনেমা ৷

ট্ৰেইলাৰৰ কমেণ্ট বক্সত ভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ এজনে লিখিছে, "এইবোৰহে অসমীয়া চিনেমা । কাৰো‌ copy নকৰাকৈ নিজৰ কাহিনী, নিজৰ ষ্টাইল ।" আন বহুতে লিখিছে, "এয়াহে এডিটিং, এনেকুৱা ট্ৰেইলাৰ কাটিব লাগে ৷ ভাল হ’ব এইখন চিনেমা, আমাক ষ্টাৰ নালাগে, কাহিনী আৰু উপস্থাপন ভাল হ’ব লাগে ৷" ইয়াৰ মাজতে "Fffaaaahhhhh😂এইখনহে চিনেমা😊চামেই চাম" বুলি লিখা কমেণ্ট এটাও দেখিবলৈ পোৱা গ’ল ৷ Fffaaaahhhhh বুলি চিঞৰ মৰা ধেমেলীয়া সুৰ এটা বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যত অতিকে জনপ্ৰিয় ৷ কমেণ্টটোৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে নিশ্চয়কৈ ট্ৰেইলাৰটোৱে দৰ্শকক হহুঁৱাইছে ৷

হিমাংশু প্রসাদ দাসৰ পৰিচালনা আৰু 'ৰীডম ক্রিয়েশ্বন'ৰ বেনাৰত হেমন্ত কলিতাৰ প্রযোজনাৰে নির্মিত এই ছবিখনৰ কাহিনী আশ্বিক জামানৰ ৷ আনহাতে চিত্রনাট্য আৰু সংলাপ লিখিছে শাংকু নিৰঞ্জন নাথ, মহম্মদ ছাহজাহান হুছেইন, মহর্ষি তুহিন কাশ্যপ আৰু হিমাংশু প্রসাদ দাসে ।

ছবিখন মূলতঃ দুটা চৰিত্ৰ যদু আৰু মধুক কেন্দ্ৰ কৰি আগবাঢ়ি গৈ থাকে ৷ যদুৱে খেতি-বাতি কৰে আৰু মধুৱে দৰ্জীৰ কাম কৰে, তেনেদৰেই দুয়োৱে দুটা পৰিয়াল চলায় । সময়ত নির্বাচন আহে । নিৰ্বাচনৰ সময়ত দুটা ভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই কিদৰে দুয়োৰে জীৱনত অথন্তৰ লগাই, তাকেই ছবিখনৰ মাজেৰে সুন্দৰভাৱে দেখুওৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । ছবিখন হাস্যমধুৰ যদিও হাস্যৰসৰ সমান্তৰালভাৱে সমাজলৈ এক শক্তিশালী বার্তা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে নিৰ্মাতাই ।

আহিবলগীয়া এই নতুন অসমীয়া ছবিখনত অভিনয় কৰিছে সিদ্ধার্থ শর্মা, ভৱেশ বৰুৱা, উপকূল বৰদলৈ, অসীমকৃষ্ণ বৰুৱা, অপূর্ব বর্মন, ৰূপমজ্যোতি দাস, প্রণামী বৰা, পল্লবী ফুকন, পূর্ণদা হাজৰিকা, হৃদয় সৌৰভ, অলিম্পী শ্রেয়ম গগৈ, প্রেয়সী বৰা আৰু চন্দন দাসে । ছবিখনৰ আৱহ-সংগীত চন্দন দাসৰ, শব্দ ব্যৱস্থাপনা অৰ্ণৱ বৰাৰ । ছবিখনত মুখ্য সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে এছ গৌৰৱ জ্যোতি দাস । চলিত বৰ্ষৰ ২৪ জুলাইত ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখন ।

লগতে পঢ়ক : 'ধুনু-মুনু' লৈ আহি আছে বেঙেনা পাৰ্টী, প্ৰেমত প্ৰতাৰিতসকলৰ বাবেও বিশেষ আঁচনি

TAGGED:

হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ নতুন ছবি
অসমীয়া ছবি এক্স ৱাই জেড
সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ নতুন ছবি
XYZ ASSAMESE FILM TRAILER
ASSAMESE MOVIE XYZ TRAILER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.