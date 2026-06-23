হেঙুলৰ মঞ্চত ঝংকাৰৰ খলকনি : প্ৰথমবাৰলৈ ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত পাঁচজনকৈ নৱাগত অভিনেতা-অভিনেত্ৰী
তিনিখন ব্যতিক্ৰমধর্মী নাটকেৰে ৩৯ সংখ্যক নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে হেঙুলগোষ্ঠী ।
Published : June 23, 2026 at 5:29 PM IST
গুৱাহাটী: হেঙুল থিয়েটাৰৰ ৩৮ বছৰীয়া পৰিক্ৰমাৰ আটাইতকৈ ব্যৱসায়িকভাৱে সফল নাটক 'ঝংকাৰ' পুনৰ মঞ্চস্থ হ'ব নতুন নাট্যবর্ষত । সমান্তৰালভাৱে হেঙুলৰ জৰিয়তে এইবাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মঞ্চত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খোজ দিব পাঁচজনকৈ নৱাগত অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।
প্ৰতিবছৰে নিজৰ ব্যতিক্ৰমী শৈলীৰে দৰ্শকৰ মন জয় কৰা আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠী হেঙুল থিয়েটাৰ নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে । তিনিখন ব্যতিক্ৰমধর্মী নাটকেৰে ৩৯ সংখ্যক নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে হেঙুলগোষ্ঠী ।
২০২৬-২৭ বৰ্ষত হেঙুলত মঞ্চস্থ হ'বলগীয়া নাটক কেইখন হৈছে ক্ৰমে - অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ 'ঝংকাৰ', প্ৰণৱ বৰুৱাৰ 'ডাক্তৰ ফ’ৰ টুৱেণ্টি' আৰু ৰাজদ্বীপৰ 'ঈশ্বৰপুত্ৰ' । হেঙুলৰ মঞ্চত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মঞ্চস্থ কৰা হ'ব 'ঝংকাৰ' নাটখন ।
এই সন্দৰ্ভত হেঙুলৰ প্ৰযোজক সংকল্পজিৎ হাজৰিকাই জনায়, ‘‘নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলি আছে । এইবাৰো তিনিখন নাটকৰে আমি নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছো । ইয়াৰে এখন পুৰণি নাটক লৈছোঁ । ২০০৯-১০ নাট্যবৰ্ষত মঞ্চস্থ কৰা নাট 'ঝংকাৰ' ১৫ বছৰ পাছত আমি পুনৰ মঞ্চস্থ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ । সেইসময়ত 'ঝংকাৰ'ক নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজে অভূতপূৰ্ব মৰম দিছিল । আমাক বহুতে বিভিন্ন সময়ত এই নাটকখন মঞ্চস্থ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । ৰাইজৰ সেই অনুৰোধ আমি মানি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলো । হেঙুল থিয়েটাৰৰ ৩৮ বছৰীয়া পৰিক্ৰমাত আজিও আটাইতকৈ ব্যৱসায়িকভাৱে সফল নাটক 'ঝংকাৰ' । আশা কৰো দর্শকে আগৰ দৰেই এইবাৰো এই নাটকখনক মৰম দিব ।’’
প্ৰয়োজকগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘নতুনক এখন মঞ্চ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম হ’ল হেঙুল থিয়েটাৰ । প্ৰতিবছৰে এজনকৈ হ’লেও নতুন প্ৰতিভাক হেঙুলগোষ্ঠীয়ে মঞ্চ প্ৰদান কৰে । আমাৰ জৰিয়তে এইবাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মঞ্চত প্ৰথমবাৰ খোজ দিব পাঁচজনকৈ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।’’
এই পাঁচ নৱাগত অভিনেতা-অভিনেত্ৰী হৈছে দীপাংকৰ মহন্ত, ঋতিক নাথ, সূৰ্য শইকীয়া(হৰ’), অনামিকা শৰণীয়া আৰু সৌমাৰজ্যোতি বৰা । নৱাগত ৫ গৰাকী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ লগতে বহু বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত পুনৰ ভ্ৰাম্যমাণৰ মঞ্চত দেখা যাব কেকে খ্যাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক । তিনিখন নাটকতে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক দর্শকে অনন্য ৰূপত দেখিবলৈ পাব ৷ লগতে থাকিব ময়ুৰী গৌতম, জীৱন হাতীকাকতি, ননী দেৱী, ধ্ৰুৱজ্যোতি ঢেকিয়াল ফুকন, জয়ন্ত বৰ্মন, অলকেশ হাজৰিকা আৰু ৰঞ্জিত বৰ্মন ।
লগতে পঢ়ক: কুৰিঘৰীয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটালৈ; জিকিৰ সম্ৰাট চামচুদ্দিন আহমেদৰ লোকসংগীতৰ যাত্ৰা