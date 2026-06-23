ETV Bharat / entertainment

হেঙুলৰ মঞ্চত ঝংকাৰৰ খলকনি : প্ৰথমবাৰলৈ ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত পাঁচজনকৈ নৱাগত অভিনেতা-অভিনেত্ৰী

তিনিখন ব্যতিক্ৰমধর্মী নাটকেৰে ৩৯ সংখ্যক নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে হেঙুলগোষ্ঠী ।

HENGOOL THEATRE
১৫ বছৰ পাছত পুনৰ ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত ঝংকাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: হেঙুল থিয়েটাৰৰ ৩৮ বছৰীয়া পৰিক্ৰমাৰ আটাইতকৈ ব‍্যৱসায়িকভাৱে সফল নাটক 'ঝংকাৰ' পুনৰ মঞ্চস্থ হ'ব নতুন নাট্যবর্ষত । সমান্তৰালভাৱে হেঙুলৰ জৰিয়তে এইবাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মঞ্চত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খোজ দিব পাঁচজনকৈ নৱাগত অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।

প্ৰতিবছৰে নিজৰ ব্যতিক্ৰমী শৈলীৰে দৰ্শকৰ মন জয় কৰা আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠী হেঙুল থিয়েটাৰ নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে । তিনিখন ব্যতিক্ৰমধর্মী নাটকেৰে ৩৯ সংখ্যক নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে হেঙুলগোষ্ঠী ।

HENGOOL THEATRE
ৰাজদ্বীপৰ ৰচিত নাট ঈশ্বৰপুত্ৰ (ETV Bharat Assam)

২০২৬-২৭ বৰ্ষত হেঙুলত মঞ্চস্থ হ'বলগীয়া নাটক কেইখন হৈছে ক্ৰমে - অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ 'ঝংকাৰ', প্ৰণৱ বৰুৱাৰ 'ডাক্তৰ ফ’ৰ টুৱেণ্টি' আৰু ৰাজদ্বীপৰ 'ঈশ্বৰপুত্ৰ' । হেঙুলৰ মঞ্চত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মঞ্চস্থ কৰা হ'ব 'ঝংকাৰ' নাটখন ।

এই সন্দৰ্ভত হেঙুলৰ প্ৰযোজক সংকল্পজিৎ হাজৰিকাই জনায়, ‘‘নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলি আছে । এইবাৰো তিনিখন নাটকৰে আমি নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছো । ইয়াৰে এখন পুৰণি নাটক লৈছোঁ । ২০০৯-১০ নাট‍্যবৰ্ষত মঞ্চস্থ কৰা নাট 'ঝংকাৰ' ১৫ বছৰ পাছত আমি পুনৰ মঞ্চস্থ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ । সেইসময়ত 'ঝংকাৰ'ক নাট‍্যপ্ৰেমী ৰাইজে অভূতপূৰ্ব মৰম দিছিল । আমাক বহুতে বিভিন্ন সময়ত এই নাটকখন মঞ্চস্থ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । ৰাইজৰ সেই অনুৰোধ আমি মানি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলো । হেঙুল থিয়েটাৰৰ ৩৮ বছৰীয়া পৰিক্ৰমাত আজিও আটাইতকৈ ব‍্যৱসায়িকভাৱে সফল নাটক 'ঝংকাৰ' । আশা কৰো দর্শকে আগৰ দৰেই এইবাৰো এই নাটকখনক মৰম দিব ।’’

HENGOOL THEATRE
প্ৰণৱ বৰুৱাৰ ৰচিত নাট ডাক্তৰ ফ’ৰ টুৱেণ্টি (ETV Bharat Assam)

প্ৰয়োজকগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘নতুনক এখন মঞ্চ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম হ’ল হেঙুল থিয়েটাৰ । প্ৰতিবছৰে এজনকৈ হ’লেও নতুন প্ৰতিভাক হেঙুলগোষ্ঠীয়ে মঞ্চ প্ৰদান কৰে । আমাৰ জৰিয়তে এইবাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মঞ্চত প্ৰথমবাৰ খোজ দিব পাঁচজনকৈ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।’’

এই পাঁচ নৱাগত অভিনেতা-অভিনেত্ৰী হৈছে দীপাংকৰ মহন্ত, ঋতিক নাথ, সূৰ্য শইকীয়া(হৰ’), অনামিকা শৰণীয়া আৰু সৌমাৰজ্যোতি বৰা । নৱাগত ৫ গৰাকী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ লগতে বহু বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত পুনৰ ভ্ৰাম্যমাণৰ মঞ্চত দেখা যাব কেকে খ্যাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক । তিনিখন নাটকতে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক দর্শকে অনন্য ৰূপত দেখিবলৈ পাব ৷ লগতে থাকিব ময়ুৰী গৌতম, জীৱন হাতীকাকতি, ননী দেৱী, ধ্ৰুৱজ্যোতি ঢেকিয়াল ফুকন, জয়ন্ত বৰ্মন, অলকেশ হাজৰিকা আৰু ৰঞ্জিত বৰ্মন ।

লগতে পঢ়ক: কুৰিঘৰীয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটালৈ; জিকিৰ সম্ৰাট চামচুদ্দিন আহমেদৰ লোকসংগীতৰ যাত্ৰা

TAGGED:

হেঙুল থিয়েটাৰ
ঝংকাৰ
অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
HENGOOL THEATRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.