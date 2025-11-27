ETV Bharat / entertainment

মোৰ ক্ষতি বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰো : হেমা মালিনীৰ আৱেগিক পোষ্ট

বলীউডৰ তাৰকা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ বিয়োগৰ তৃতীয় দিনা পত্নী হেমা মালিনীয়ে সামাজিক মাধ্যমত দুটাকৈ আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলে ।

Dharmendra and Hema Malini
ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু হেমা মালিনী (@dreamgirlhema)
author img

By ANI

Published : November 27, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই : স্বামী তথা বলীউডৰ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰথমটো আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি অভিনেত্ৰী তথা ৰাজনীতিবিদ হেমা মালিনীয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । লগতে ধৰ্মেন্দ্ৰক তেওঁৰ জীৱনৰ 'সকলো' বুলি অভিহিত কৰিছে । ২৪ নৱেম্বৰত মৃত্যু হোৱা কিংবদন্তি অভিনেতাগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই বৃহস্পতিবাৰে এক্সত হেমা মালিনীয়ে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰা দেখা গৈছে ।

হেমা মালিনীয়ে আৱেগিক পোষ্টটোত তেওঁলোকে একেলগে কটোৱা মুহূৰ্তবোৰৰ কথা স্মৰণ কৰি ধৰ্মেন্দ্ৰক তেওঁৰ বাবে "সকলো" বুলি বৰ্ণনা কৰিছে, যাৰ উপস্থিতিয়ে তেওঁৰ জীৱনটোক গঢ় দিছিল । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে স্বামী ধৰ্মেন্দ্ৰৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে : "ধৰম জী । মোৰ বাবে তেওঁ বহুত বিশেষ আছিল । মৰমীয়াল স্বামী, আমাৰ দুগৰাকী কন্যাৰ আৰাধ্য পিতৃ, ঈশা আৰু আহানা, বন্ধু, দাৰ্শনিক, গাইড, কবি, সকলো প্ৰয়োজনৰ সময়ত মোৰ লগত থকা, আচলতে তেওঁ মোৰ বাবে সকলো আছিল ! আৰু সদায় থাকিব, ভাল আৰু বেয়া সময়ত ।"

হেমা মালিনীয়ে লগতে লিখিছে, "তেওঁৰ সৰল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ স্বভাৱৰ বাবে মোৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰে প্ৰিয় আছিল, সদায় সকলোৰে প্ৰতি মৰম আৰু আগ্ৰহ দেখুৱাইছিল । এজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব হিচাপে তেওঁৰ প্ৰতিভা, জনপ্ৰিয়তাৰ সত্ত্বেও নম্ৰ আৰু সাৰ্বজনীন স্বভাৱে তেওঁক এজন অনন্য আইকন হিচাপে পৃথক কৰি ৰাখিছিল, সকলো কিংবদন্তিৰ মাজত অতুলনীয় । চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত তেওঁৰ খ্যাতি আৰু কৃতিত্ব চিৰস্থায়ী হৈ ৰ'ব ।"

তেওঁৰ ক্ষতি "অবৰ্ণনীয়" বুলি অভিহিত কৰি হেমা মালিনীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁৰ অবিহনে জীৱনটো এতিয়া কিমান কঠিন । তেওঁ লিখিছে, "মোৰ ব্যক্তিগত ক্ষতি বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰো আৰু উদ্ভৱ হোৱা শূন্যতা মোৰ জীৱনৰ বাকী সময়খিনিলৈকে থাকিব । বছৰ বছৰ ধৰি একেলগে থকাৰ পিছত বহু বিশেষ মুহূৰ্ত পুনৰ সজীৱ কৰিবলৈ মোৰ হাতত বহু স্মৃতি আছে...।"

আন এটা পোষ্টত তেওঁ জীৱনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ মাজেৰে দুয়ো একেলগে পাৰ কৰা সময়ৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি কেপচনত লিখিছে "কিছুমান স্মৰণীয় মুহূৰ্ত...।"

লগতে পঢ়ক :বিয়াৰ পাছতো ধৰ্মেন্দ্ৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছিল জয়া বচ্চনৰ, স্বামী অমিতাভে জানিছিল এই কথা

TAGGED:

HEMA MALINI
HEMA MALINI SHARES EMOTIONAL POST
ইটিভি ভাৰত অসম
ধৰ্মেন্দ্ৰ
DHARMENDRA DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.