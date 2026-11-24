মোৰ বিষাদৰ তীব্ৰতা কমি যোৱা নাই: ধৰ্মেন্দ্ৰৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকীত হেমা মালিনী
হিন্দী চিনেমাৰ ‘হি-মেন’ খ্যাত ধৰ্মেন্দ্ৰই ২০২৫ চনৰ ২৪ নৱেম্বৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল । অসুস্থতাৰ বাবে ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ ভেণ্টিলেটৰৰ সহায়ত আছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 1:55 PM IST
হায়দৰাবাদ : আজি ২০২৬ চনৰ ২৪ নৱেম্বৰত হিন্দী চিনেমাৰ ‘হি-মেন’ ধৰ্মেন্দ্ৰৰ মৃত্যুৰ ঠিক এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল । বয়সৰ লগত জড়িত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে ২০২৫ চনৰ ২৪ নৱেম্বৰত ৮৯ বছৰ বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । তেওঁৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ দেশে চকুলো টুকিছিল ।
আজি তেওঁৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে অনুৰাগীসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । দ্বিতীয় পত্নী হেমা মালিনীয়েও প্ৰয়াত অভিনেতাগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰয়াত স্বামীৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত হেমা মালিনীয়ে তেওঁলোক দুয়োৰে স্মৰণীয় ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ মৃত্যুৰ পিছত হেমাৰ জীৱনটো কেনেকৈ গৈ আছে সেই বিষয়েও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
হেমা মালিনীৰ এই শোক কম হোৱাৰ কোনো লক্ষণ নাই
A whole year has sped by but my grief has not lost its intensity😢 I grieve over the tremendous and irreparable loss of a man who was not just my husband - he was my everything - my friend, philosopher and guide who was my backbone and in short, was my very existence. Life seems so empty without him. HIs towering personality, his innate goodness that pervaded his whole being and spread his love towards all who knew him - such a unique human being who, though he reached the pinnacle of success, remained grounded and attached to his roots. The Bhagwad Gita tells us the soul is immortal and will be reborn. I am aware of this, but I am still here in this life, and I cannot but miss his loving presence. I thank all the millions of fans who have recalled this generous, lovely human being and sent such warm notes about Dharam ji and what he meant to them.🙏 Thank you all once again🙏— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 24, 2026
ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু এক্সত হেমা মালিনীয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ সৈতে কেইবাখনো স্মৰণীয় ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "এটা সম্পূৰ্ণ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, তথাপিও মোৰ দুখৰ তীব্ৰতা অলপো কম হোৱা নাই । মই এনে এজন মানুহৰ বাবে শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ, যি কেৱল মোৰ স্বামী নাছিল, বৰঞ্চ মোৰ সকলো আছিল—মোৰ বন্ধু, পথ প্ৰদৰ্শক আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎস আছিল; তেওঁ আছিল মোৰ শক্তি; তেওঁ মোৰ অস্তিত্ব আছিল ।"
ধৰ্মেন্দ্ৰক মনত নেপেলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে হেমা মালিনী
হেমা মালিনীয়ে আগলৈ লিখিছে, "তেওঁৰ অবিহনে জীৱনটো উকা-উকা যেন লাগে । তেওঁৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিত্ব, তেওঁৰ সহজ আৰু সদাচাৰ স্বভাৱ যি তেওঁৰ সমগ্ৰ অস্তিত্বত প্ৰতিফলিত হৈছিল আৰু তেওঁৰ লগত সংস্পৰ্শলৈ অহা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি তেওঁৰ মৰম, তেওঁ এজন অনন্য মানুহ আছিল, যিয়ে সফলতাৰ শিখৰত উপনীত হোৱাৰ পিছতো সদায় মাটিৰ সৈতে সংযুক্ত থাকিছিল । ভাগৱত গীতাই আমাক কয় যে, আত্মা অমৰ আৰু আত্মাৰ পুনৰজন্ম হয় । মই এইটো জানো, কিন্তু এতিয়া মই এইটো জীৱনত আছোঁ আৰু তেওঁৰ উপস্থিতি মনত নেপেলোৱাকৈ মই জীৱন কটাব নোৱাৰো ।"
তেওঁৰ বাৰ্তাৰ সামৰণিত হেমা মালিনীয়ে লিখিছে, "মই সেই লাখ লাখ অনুৰাগীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিসকলে এই দয়ালু আৰু মৰমলগা ব্যক্তিজনক মনত পেলাইছিল, ধৰ্মজীৰ বিষয়ে ইমান মৰমলগা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁ কি, সেই কথা বুজাই শ্বেয়াৰ কৰিছিল—আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ, আকৌ এবাৰ ।"
নাতিয়েকেও পেলালে মনত
ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ডাঙৰ নাতি কৰণ দেওলে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত শ্বেয়াৰ কৰিছে এখন ফটো । ফটোখনত কৰণক তেওঁৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ ককা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কাষত দেখা গৈছে । কৰণে পোষ্টটোত এটা ৰঙা হৃদয়ৰ ইম’জীও যোগ দিয়ে ।
ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু হেমাৰ জীৱন
শ্বুটিং ছেটত বলীউডৰ ড্ৰীম গাৰ্ল হেমা মালিনীৰ প্ৰেমত পৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ । সেই প্ৰেমৰ পৰিণতিত ১৯৮০ চনত ধৰ্মেন্দ্ৰ পুনৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । বিয়া কৰাবলৈ তেওঁ আন ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে ৷ দুয়োৰে একেলগে দুগৰাকী কন্যা সন্তান আছে । ধৰ্মেন্দ্ৰৰ প্ৰথম বিবাহ প্ৰকাশ কৌৰৰ সৈতে হৈছিল, যাৰ সৈতে তেওঁৰ দুজন পুত্ৰ ছানী আৰু ববী আছে ।
লগতে পঢ়ক :
দুগৰাকী পত্নী-ছটাকৈ সন্তানৰ সৈতে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ আছে এক বৃহৎ পৰিয়াল
ধৰ্মেন্দ্ৰৰ মৃত্যুত ভাঙি পৰা হেমা মালিনীৰ স্পষ্টীকৰণ: প্ৰকাশ কৌৰ আৰু পুত্ৰদ্বয়ৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ প্ৰকৃত সত্য উন্মোচন