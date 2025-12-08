ETV Bharat / entertainment

ট্ৰায়িং টু ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট মাই লাইফ ! ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ৯০ সংখ্যক জন্মদিনত ভাঙি পৰিল হেমা মালিনী

প্ৰবীণ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ৯০ সংখ্যক জন্মদিনত হেমা মালিনীয়ে প্ৰয়াত স্বামীক ‘প্ৰিয় হৃদয়’ বুলি অভিহিত কৰি লিখিছে আন্তৰিক টোকা ।

HEMA MALINI ON DHARMENDRA BIRTHDAY
ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ৯০ সংখ্যক জন্মদিনত ভাঙি পৰিল হেমা মালিনী (Photo : IANS)
December 8, 2025

হায়দৰাবাদ : হেমা মালিনীয়ে তেওঁৰ প্ৰয়াত স্বামী প্ৰবীণ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ জন্ম জয়ন্তীত গভীৰ আৱেগিক টোকা শ্বেয়াৰ কৰিছে । ২৪ নৱেম্বৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা অভিনেতাগৰাকীয়ে আজি অৰ্থাৎ ২০২৫ চনৰ ৮ ডিচেম্বৰত ৯০ বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপন কৰিলেহেঁতেন ।

মাইক্ৰ’ব্লগিং ছাইট এক্সত বাঘৱানৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ সৈতে দুখন ফটোৰ লগতে এটা দীঘলীয়া টোকা পোষ্ট কৰিছে । হেমাই লিখিছে, "ধৰম জী... জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ প্ৰিয় হৃদয় । আপুনি মোক এৰি থৈ যোৱাৰ দুসপ্তাহতকৈও অধিক সময় পাৰ হৈ গ'ল, লাহে লাহে টুকুৰাবোৰ গোটাই মোৰ জীৱনটো পুনৰ স্বাভাৱিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা, এইটো জানি যে আপুনি আত্মাত মোৰ লগত সদায় থাকিব ।"

হেমা মালিনীয়ে তেওঁৰ সৈতে থকা আনন্দদায়ক স্মৃতিবোৰ মনত পেলাই কয় যে এইসমূহে তেওঁক সান্ত্বনা দিয়ে আৰু সুখ কঢ়িয়াই আনে । "আমাৰ একেলগে থকা জীৱনৰ আনন্দময় স্মৃতিবোৰ কেতিয়াও মচিব নোৱাৰি আৰু সেই মুহূৰ্তবোৰ পুনৰ সজীৱ কৰি লোৱাটোৱে মোৰ বাবে বহুত সান্ত্বনা আৰু সুখ কঢ়িয়াই আনে । আমি একেলগে থকা মৰমলগা বছৰবোৰৰ বাবে, আমাৰ দুয়োগৰাকী ধুনীয়া কন্যাৰ বাবে যিয়ে আমাৰ ইজনে সিজনৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমক পুনৰ দৃঢ় কৰে আৰু মোৰ হৃদয়ত থকা সকলো ধুনীয়া, সুখৰ স্মৃতিৰ বাবে ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছো,” তেওঁ লগতে লিখে ।

"আপোনাৰ জন্মদিনত ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ প্ৰাৰ্থনা যে আপোনাৰ নম্ৰ, কোমল হৃদয় আৰু মানুহৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ প্ৰেমৰ বাবে আপুনি যাতে শান্তি আৰু সুখ লাভ কৰে । জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা থাকিল, প্ৰিয় প্ৰেম । আমাৰ সুখী 'একেলগে' থকাৰ মুহূৰ্ত ।"

৩০০ৰো অধিক ছবিত অভিনয় কৰা ধৰ্মেন্দ্ৰই ছয় দশকৰো অধিক সময় ধৰি চিনেমা জগতত ৰাজত্ব কৰিছিল । ২০১২ চনত পদ্মভূষণ বঁটা লাভ কৰে তেওঁ । ১৯৬০ চনত দিল ভি তেৰা হম ভী তেৰে ছবিৰে অভিনয় জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰে আৰু ১৯৬০ চনৰ মাজভাগত আয়ে মিলন কি বেলা, ফুল ঔৰ পত্থৰ, আয়ে দিন বাহাৰ কে আদি ছবিৰে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে ।

ধৰ্মেন্দ্ৰৰ আন আন চিনাকি ছবিসমূহৰ ভিতৰত হকীকৎ (১৯৬৪), অনুপমা (১৯৬৬), ফুল ঔৰ পত্থৰ (১৯৬৬), সত্যকাম (১৯৬৯), মেৰা গাওঁ মেৰা দেশ (১৯৭১), শ্বোলে (১৯৭৫), ড্ৰীম গাৰ্ল (১৯৭৭), দ্য বাৰ্ণিং ট্ৰেইন (১৯৮০) ইত্যাদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি । ২৫ ডিচেম্বৰত বৰদিনত মুক্তি পাবলগীয়া ইক্কিছত এতিয়া প্ৰয়াত অভিনেতাগৰাকীৰ অনুৰাগীয়ে তেওঁক অন্তিমবাৰৰ বাবে পৰ্দাত দেখিবলৈ পাব ।

শ্ৰীৰাম ৰাঘৱনৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনত অগস্ত্য নন্দই পৰম বীৰ চক্ৰপ্ৰাপক দ্বিতীয় লেফটেনেণ্ট অৰুণ খেতৰাপালৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ২১ বছৰীয়া নায়কৰ পিতৃ ব্ৰিগেডিয়াৰ খেতাৰপালৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰই । এই ছবিখনত ছিমৰ ভাটিয়া, জয়দীপ আহলাৱট আৰু ছিকন্দৰ খেৰেও উল্লেখনীয় চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : 'ইক্কিছ'ত ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কণ্ঠত এটি হৃদয়স্পৰ্শী কবিতা

