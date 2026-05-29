হেমা মালিনী লাইভ ইন কনচাৰ্ট: ধৰ্মেন্দ্ৰৰ স্মৃতি আৰু ‘ড্ৰীম গাৰ্ল’ৰ ৬০ বছৰীয়া চলচ্চিত্ৰ যাত্ৰাৰ অনন্য উদযাপন

চিনেমা জগতত ৬০ বছৰ সম্পূৰ্ণ ‘ড্ৰীম গাৰ্ল’ হেমা মালিনীৰ; সন্মানত বিশেষ লাইভ কনচাৰ্টৰ আয়োজন ৷ প্ৰয়াত স্বামী ধৰ্মেন্দ্ৰলৈ মৰণোত্তৰ পদ্মবিভূষণ ৷

‘ড্ৰীম গাৰ্ল’ৰ ৬০ বছৰীয়া চলচ্চিত্ৰ যাত্ৰাৰ অনন্য উদযাপন (Photo : ANI)
Published : May 29, 2026 at 7:16 PM IST

হায়দৰাবাদ: হেমা মালিনীৰ ৬০ বছৰীয়া চলচ্চিত্ৰ যাত্ৰাক সন্মান জনাই আগন্তুক ১০ জুলাইত এটা বিশেষ 'হেমা মালিনী লাইভ-ইন কনচাৰ্ট' অনুষ্ঠিত হ'ব । অনু মালিক, পদ্মিনী কোলহাপুৰে, পুনম ধিলন আৰু উপাসনা সিঙৰ দৰে বহুতো তাৰকাই এই অনুষ্ঠানটোক লৈ নিজৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে এই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে থকা ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী সম্পৰ্কৰ কথাও সুঁৱৰিছে ।

অভিনেত্ৰী পদ্মিনী কোলহাপুৰেৰ ভাষ্য

অভিনেত্ৰী পদ্মিনী কোলহাপুৰে (Photo : ANI)

সংবাদ সংস্থা 'এএনআই'ৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰী পদ্মিনী কোলহাপুৰেই হেমা মালিনীৰ সৈতে থকা তেওঁৰ পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে, বলীউডত অতি সোনকালে সফলতা লাভ কৰাৰ পিছতো হেমা মালিনী সদায় অতি নম্ৰ হৈ আছিল । পদ্মিনী কোলহাপুৰেই কয়, "হেমা জী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক বহুত পুৰণি । তেওঁৰ মাতৃ, ভাই-ভনী, পেহী-মাহীৰ সৈতেও মোৰ অতি গভীৰ সম্পৰ্ক । মই শিশু শিল্পী হিচাপে 'ড্ৰীম গাৰ্ল' নামৰ চিনেমাখনত কাম কৰিছিলোঁ । তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে তেওঁ সকলোৰে বাবে 'ড্ৰীম গাৰ্ল' হৈয়েই আছে । কেৱল পৰ্দাতেই নহয়, বাস্তৱ জীৱনতো তেওঁ এগৰাকী প্ৰকৃত ড্ৰীম গাৰ্ল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ গ্ৰাফ সদায় ওপৰলৈহে গৈছে । সাধাৰণতে এজন শিল্পীৰ জীৱনত উত্থান-পতন আহে, কিন্তু মোৰ মনত থকালৈকে হেমা জীয়ে কেৱল সফলতাৰ খটখটিৰে ওপৰলৈহে উঠিছে । আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল, তেওঁ যিমানেই ওপৰলৈ গৈছে, সিমানেই বেছি নম্ৰ হৈ পৰিছে । তেওঁৰ এই হীৰক জয়ন্তী উদযাপনক লৈ মই অতিশয় উৎসাহিত ।"

গায়ক তথা সংগীত পৰিচালক অনু মালিকৰ ভাষ্য

গায়ক তথা সংগীত পৰিচালক অনু মালিকে (Photo : ANI)

গায়ক তথা সংগীত পৰিচালক অনু মালিকেও হেমা মালিনীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে । তেওঁ অভিনেত্ৰীগৰাকীক এগৰাকী ‘মহান অভিনেত্ৰী আৰু এগৰাকী অতি ভাল মানুহ’ বুলি অভিহিত কৰে । অনু মালিকে কয়, "তেওঁ এগৰাকী অতি মহান শিল্পী । কাৰ বাবে এই হীৰক জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে ? এয়া মোৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ বিষয় । হেমা জী থকা মঞ্চখনত ময়ো উপস্থিত থাকিবলৈ পাম । তেওঁ এগৰাকী ডাঙৰ অভিনেত্ৰী আৰু এগৰাকী বহুত ভাল মানু । তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰি মই কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ ।"

অভিনেত্ৰী পুনম ধিলনৰ ভাষ্য

অভিনেত্ৰী পুনম ধিলন (Photo : ANI)

'ৰেড ৰ’জ' ছবিৰ অভিনেত্ৰী পুনম ধিলনে হেমা মালিনীৰ সৌন্দৰ্য, নৃত্য শৈলী আৰু চকুৰ অভিব্যক্তিৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ হেমা মালিনীক সকলোৰে বাবে এগৰাকী ‘আদৰ্শ অভিনেত্ৰী’ বুলি অভিহিত কৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ অভিনেত্ৰীসকলৰ বাবে এগৰাকী 'ৰ’ল মডেল' বুলিও উল্লেখ কৰে ।

পুনম ধিলনে কয়, "মই ভাবোঁ হেমা জী সকলোৰে বাবে এক আদৰ্শ । বলীউডলৈ অহা যিকোনো অভিনেত্ৰীয়েই হেমা মালিনী হ’বলৈ বিচাৰে । কিন্তু সেয়া অতি কঠিন কাম । তেওঁৰ ইমানবোৰ গুণ আছে যে তেওঁৰ দৰে হোৱাটো সহজ নহয় । এটা নিখুঁত চেহেৰা, অসাধাৰণ নৃত্য শৈলী, সুন্দৰ তথা প্ৰকাশভংগীৰে ভৰা চকু আৰু এক অতি মৰ্যাদাপূৰ্ণ ব্যক্তিত্ব— এই সকলোবোৰ তেওঁৰ মাজত আছে । মই কেতিয়াও কাৰো মুখৰ পৰা হেমা জীৰ বিৰুদ্ধে কোনো বেয়া কথা শুনা নাই । তেওঁ এগৰাকী আদৰ্শ নাৰী আৰু ৰ’ল মডেল । মই তেওঁৰ সৈতে বহুকেইখন চিনেমাত একেলগে কাম কৰিছোঁ ।"

তাৰকা উপাসনা সিঙৰ ভাষ্য

টিভি আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতৰ তাৰকা উপাসনা সিং (Photo : ANI)

টিভি আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতৰ তাৰকা উপাসনা সিঙেও জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁ সৰুৰে পৰাই হেমা মালিনীৰ এগৰাকী ডাঙৰ প্ৰশংসক । অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ এই মৰমৰ কথা সুঁৱৰি উপাসনাই কয় যে, তেওঁ সৰুতে হেমা মালিনী আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ফটোসমূহ কাটি এটা এলবামত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছিল । উপাসনাই কয়, "মই সৰুৰে পৰা তেওঁৰ অনুৰাগী আছিলোঁ । মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, তেতিয়া ধৰম জী আৰু হেমা জীৰ ফটোবোৰ কাটি এটা এলবামত আঠা লগাই থৈছিলোঁ । এই ধুনীয়া যুটিটো সদায় মানুহৰ হৃদয়ত আছে । মই হেমা জী, ধৰম জী, ছানী দেওল আৰু ববী দেওল—গোটেই পৰিয়ালটোৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পাইছোঁ । এয়া মোৰ সৌভাগ্য । তেওঁলোক বাহিৰৰ পৰা দেখাত যিমানেই ধুনীয়া, অন্তৰৰ পৰাও সিমানেই ভাল মানুহ । হেমা জী আগতেও আমাৰ বাবে ড্ৰীম গাৰ্ল আছিল আৰু আজিও ড্ৰীম গাৰ্ল হৈয়েই আছে ।"

আৰ.জে. অনিৰুদ্ধ চাওলাৰ ভাষ্য

এই বিশেষ অনুষ্ঠানত হেমা মালিনীৰ প্ৰয়াত স্বামী তথা কিংবদন্তী অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰকো মৰণোত্তৰভাৱে সন্মান জনোৱা হ'ব । হেমা মালিনীৰ চিনেমা জগতৰ এই বৃহৎ উদযাপনৰ আঁৰৰ মূল পৰিকল্পনাকাৰী হৈছে আৰ.জে. অনিৰুদ্ধ চাওলা । সংবাদ সংস্থা 'এএনআই'ৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত অনিৰুদ্ধই কয়, "আজিও চিনেমা জগতত ৬০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতো তেওঁ ইমান সক্ৰিয় আৰু প্ৰাসংগিক হৈ আছে । সেয়েহে মই তেওঁক লৈ এটা ৩৬০ ডিগ্ৰী 'হেমা মালিনী ইউনিভাৰ্ছ' সৃষ্টি কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ, কাৰণ আজিকালি 'ইউনিভাৰ্ছ'ৰ ধাৰণাটো বহুত চৰ্চাত আছে । মই তেওঁৰ সৈতে এখন কিতাপৰ কামো আৰম্ভ কৰিছোঁ; লগতে আমি এখন তথ্যচিত্ৰও নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ । চিনেমা জগতত তেওঁৰ ৬০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে মই 'হেমা মালিনী লাইভ ইন কনচাৰ্ট' নামৰ এই সংগীতানুষ্ঠানটো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ । কিন্তু এই অনুষ্ঠানটো আমি ধৰ্মেন্দ্ৰ জীৰ স্মৃতিতো আয়োজন কৰিছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সেয়েহে মই হেমা জীক পৰামৰ্শ দিছিলোঁ যে, আমি ইয়াক এটা দাতব্য সংগীতানুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰ কৰো, যাৰ পৰা পোৱা ধন FWICE আৰু CINTAA দুয়োটা সংস্থালৈ দান কৰা হ’ব । যিহেতু এই উদ্যোগটোৱেই ধৰ্মেন্দ্ৰ জীক এগৰাকী অভিনেতা হিচাপে পৰিচয় দিছিল, সেয়েহে এই উদ্যোগটোক কিবা এটা ওভতাই দিয়াটোৱেই সঠিক হ’ব— বিশেষকে ইয়াক ধৰি ৰখা শ্ৰমিক আৰু শিল্পীসকলৰ কল্যাণৰ বাবে ।"

শেহতীয়াকৈ, হেমা মালিনীয়ে তেওঁৰ প্ৰয়াত স্বামী তথা চলচ্চিত্ৰ জগতৰ তাৰকা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ হৈ 'পদ্মবিভূষণ' সন্মান গ্ৰহণ কৰে । উল্লেখ্য যে, বিগত ২৫ নৱেম্বৰ ২০২৫ তাৰিখে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ দেহাৱসান ঘটিছিল । ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আয়োজিত এক বিশেষ অসামৰিক অলংকৰণ অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে হেমা মালিনীৰ হাতত এই বঁটাটো অৰ্পণ কৰে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

