বৰ্তমানৰ টেলিভিছন ধাৰাবাহিকৰ মানদণ্ডক লৈ কি ক’লে অভিনেতা হৰ্ষ চায়াই ?

বৰ্তমানৰ টেলিভিছন ধাৰাবাহিকৰ মানদণ্ডক লৈ কি ক’লে অভিনেতা হৰ্ষ চায়াই ?
চিলাত ওলমিছে নায়ক-নায়িকা ! টিভি ধাৰাবাহিকৰ অদ্ভুত দৃশ্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 7:16 PM IST
হায়দৰাবাদ: বৰ্তমান টেলিভিছন জগতখন শব্দত প্ৰকাশ কৰিব নোৱৰা ধৰণে সলনি হৈছে ৷ সামাজিক মাধ্যমত বৰ্তমানৰ ধাৰাবাহিকসমূহ নেটিজেনে সাংঘাতিক ধৰণে সমালোচনা কৰে যদিও নিৰ্মাতাই অদ্ভূত-অলৌকিক দৃশ্য সংযোগ কৰিবলৈ বাদ দিয়া নাই ৷ ভাৰতত টিভি ধাৰাবাহিকৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কথা সকলোৰে পৰিচিত ৷ তাৰ পিছতো টিভি উদ্যোগৰ এই নিম্নগামী ধাৰাই নিশ্চয়কৈ জগতখনৰ সৈতে আগৰে পৰা জড়িত হৈ থকাসকলক দুখ দিয়ে ৷
অভিনেতা হৰ্ষ চায়াৰ মতে, 'কিউকী ছাছ ভি কভী বহু থী' ধাৰাবাহিকখনৰ আগমনে ভাৰতীয় টেলিভিছনৰ বিষয়বস্তুত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছিল । তেওঁ ধাৰাবাহিকখনৰ পূৰ্বৰ সময়খিনিক টিভিৰ বাবে এক সোণালী যুগ হিচাপে অভিহিত কৰি কয় যে, ইয়াৰ পিছৰ পৰাই ধাৰাবাহিকৰ ধৰণ নাটকীয়ভাৱে সলনি হ'ল ।
হৰ্ষ চায়াই লগতে উল্লেখ কৰে যে ২০০০ চনৰ আগৰ আৰু জনপ্ৰিয় পাৰিবাৰিক ধাৰাবাহিক 'কিউকী ছাছ ভি কভী বহু থী' আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ সময়ছোৱাৰ মাজত বিষয়বস্তুৰ এক স্পষ্ট পাৰ্থক্য আছে । তেওঁৰ মতে, এই ধাৰাবাহিকখনে ভাৰতীয় টেলিভিছনৰ ছবিখন সম্পূৰ্ণৰূপে সলাই পেলাইছিল ।
IANS-ৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত হৰ্ষই টেলিভিছনৰ কাহিনী কোৱাৰ ধৰণ আৰু ইয়াৰ গ্ৰহণযোগ্যতাৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "২০০০ চনৰ আগৰ সময়ছোৱা আৰু 'কিউকী ছাছ ভি কভী বহু থী'ৰ প্ৰথমটো খণ্ড সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰ্যায়টোৰ মাজত এক অতি স্পষ্ট পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে । এই দুয়োটা সময়ৰ মাজত আকাশ-পাতাল পাৰ্থক্য আছে ।"
নিজৰ পৰ্যবেক্ষণৰ বিষয়ে বহলাই ক’বলৈ গৈ হৰ্ষই শেহতীয়াকৈ এটা জনপ্ৰিয় টিভি শ্ব'ত দেখা এটা দৃশ্যৰ কথা উল্লেখ কৰে । দৃশ্যটোৰ ধাৰণা আৰু নিৰ্মাণশৈলী দেখি তেওঁ তবধ মানিছিল । অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "মই এনেয়ে ফোনত স্ক্ৰল কৰি থাকোঁতে এটা ধাৰাবাহিকৰ দৃশ্য চকুত পৰিল । তাত দেখুওৱা হৈছিল যে পৰিয়ালৰ সকলোৱে বেলকনিত থিয় হৈ কিবা এটা কথাক লৈ চিন্তিত হৈ আছে, আনহাতে নায়ক আৰু নায়িকা আকাশত উৰি থকা এখন চিলাত ওলমি আছে । নায়িকাগৰাকী পৰি যোৱাৰ বা মৰি যোৱাৰ ভয়ত কঁপি আছিল আৰু নায়কে এখন হাতেৰে চিলাখন ধৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল, তেওঁলোকক ধৰি ৰখা এলুমিনিয়ামৰ ছাপৰ্টবোৰ স্পষ্টকৈ দেখা গৈছিল । এতিয়া ইয়াতকৈ আৰু কি ক’বলৈ বাকী থাকে ?"
তেওঁক অফাৰ কৰা আন এটা দৃশ্যৰ কথা মনত পেলাই তেওঁ কয়, “মই এজন চিকিৎসকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলোঁ । কোনোবা এজন অসুস্থ হৈ পৰে, মই তেওঁক ঘৰলৈ লৈ আনো আৰু সকলোৱে আতংকিত হৈ পৰে । হঠাত মই তেওঁৰ পেটত হাত দিওঁ, চকু দুটা মেলি চাওঁ আৰু কওঁ— ‘তেওঁ ড্ৰাগছ লৈছে ।’ তাৰ পিছত মই মোৰ বেগটো খুলি তাৰ প্ৰতিষেধক উলিয়াই তেওঁক দি দিওঁ । মই ভাবি আছিলোঁ, তেওঁ কি ড্ৰাগছ লৈছে মই কেনেকৈ জানিলোঁ ? মই তাৰ প্ৰতিষেধকটো লগত লৈ কিয় ফুৰিছোঁ ? কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা নকৰাকৈ কেৱল চকু দুটা দেখিয়েই মই কেনেকৈ ধৰিব পাৰিলোঁ যে তেওঁ কি ড্ৰাগছ লৈছে ?”
বৰ্তমানৰ সৃজনীমূলক কাম-কাজৰ ওপৰত বিৰক্তি প্ৰকাশ কৰি হৰ্ষই লগতে কয়, “আগতে যদি কোনোবা এটা দৃশ্যক লৈ আপোনাৰ সন্দেহ আছিল, তেন্তে আপুনি পৰিচালকৰ সৈতে কথা পাতি সেইটো সলনি কৰিব পাৰিছিল । কিন্তু আজিকালি ছেটত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ থাকে যাৰ একমাত্ৰ কাম হ’ল যিকোনো প্ৰকাৰে ২২ মিনিটৰ বিষয়বস্তু শেষ কৰা । আপুনি কিবা প্ৰশ্ন কৰিলে তেওঁলোকৰ সদায় এটাই উত্তৰ থাকে— ‘ছাৰ, আমাৰ হাতত সময় নাই’ ।”
সমালোচনাৰ মাজতো এইগৰাকী অভিজ্ঞ তাৰকাই টেলিভিছন মাধ্যমটোৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ মৰম ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "যিয়েই নহওক কিয়, বাস্তৱিকতে মই টেলিভিছন ভাল পাওঁ । আজি মোৰ যি পৰিচয় আছে, সেয়া টেলিভিছনৰ মাধ্যমৰেই গঢ় লৈ উঠিছে ।"
উল্লেখ্য যে, তিনি দশকৰো অধিক জোৰা কেৰিয়াৰৰ সৈতে হৰ্ষই 'হছৰতেঁ', 'তাৰা' আৰু 'কোশিশ – এক আশা'ৰ দৰে উচ্চ প্ৰশংসিত ধাৰাবাহিকত কাম কৰিছে । বৰ্তমানো তেওঁ টেলিভিছন, চলচ্চিত্ৰ আৰু OTT-ৰ কামসমূহৰ বাবে যথেষ্ট আদৰ লাভ কৰি আহিছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁক 'Undekhi' নামৰ জনপ্ৰিয় OTT ধাৰাবাহিকখনত দেখা গৈছিল, য’ত তেওঁৰ অভিনয়ে দৰ্শকৰ পৰা বহুত ভাল সঁহাৰি লাভ কৰিছে । এই ধাৰাবাহিকখনত তেওঁৰ সৈতে বৰুণ বাডোলা আৰু গৌতম ৰোড়েও অভিনয় কৰিছে ।
