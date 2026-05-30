অসমলৈ গৌৰৱ: 'লয়লহৰী' সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ ৪টা বিভাগতে বিজয়ী ১৫ বছৰীয়া অভিলাষা

অসমলৈ গৌৰৱ: 'লয়লহৰী' সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ ৪টা বিভাগতে বিজয়ী ১৫ বছৰীয়া অভিলাষা
কলকাতাৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ ৪টা বিভাগতে পুৰস্কাৰ আজুৰি আনিলে অভিলাষাই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 1:41 PM IST
হায়দৰাবাদ: অসমৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া কিশোৰী অভিলাষা চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । অলপতে কলকাতাত অনুষ্ঠিত হোৱা 'লয়লহৰী অল ইণ্ডিয়া অফলাইন টেলেণ্ট ছাৰ্চ মিউজিক কনটেষ্ট'ত (Laylahari All India Offline Talent Search Music Contest) তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এই সংগীত প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ ভাগ লোৱা আটাইকেইটা বিভাগতে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তেওঁৰ এই ব্যতিক্ৰমী সফলতাই সমগ্ৰ দেশৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু তেওঁলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি কঢ়িয়াই আনিছে ।
স্বামী বিবেকানন্দ ফাউণ্ডেশ্বন অফ আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাখন যোৱা ১৬ আৰু ১৭ মে'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল । এই প্ৰতিযোগিতাত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এই অনুষ্ঠানৰ ফলাফলসমূহ বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা হয় ।
গুৱাহাটীৰ এই যুৱ শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে উপ-শাস্ত্ৰীয় (Semi-classical), ৰবীন্দ্ৰ সংগীত, খেয়াল আৰু ভজন— এই আটাইকেইটা বিভাগতে পুৰস্কাৰ লাভ কৰি এক উল্লেখনীয় সফলতা অৰ্জন কৰিছে । অভিলাষা হৈছে সাংবাদিক অৰূপ চক্ৰৱৰ্তী আৰু বৰ্ণালী চক্ৰৱৰ্তীৰ কন্যা । তেওঁ বৰ্তমান খানাপাৰাৰ পিএম শ্ৰী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত একাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি আছে ।
পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে, অভিলাষাই সৰুৰে পৰাই সংগীতৰ প্ৰতি গভীৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ সমান্তৰালভাৱে সংগীতৰ কঠোৰ প্ৰশিক্ষণো চলাই গৈছে । নিয়মীয়া অভ্যাস আৰু সুৰ, তাল তথা লয়ৰ ওপৰত থকা বিশেষ মনোযোগৰ বাবেই তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতামূলক মঞ্চৰ বাবে নিজক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁৰ এই সংগীত যাত্ৰাক সঠিক ৰূপ দিয়াত 'উস্তাদ ৰছিদ খান একাডেমী'ৰ গুৰুসকলৰ মাৰ্গদৰ্শনেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । পৰিয়ালৰ মতে, শিক্ষক, গুৰু আৰু শুভাকাংক্ষীসকলৰ উৎসাহে তেওঁৰ সংগীত সাধনা অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে আৰু তেওঁক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জনৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।
কলকাতাত অনুষ্ঠিত হোৱা 'লয়লহৰী' সৰ্বভাৰতীয় সংগীত প্ৰতিযোগিতাত গুৱাহাটীৰ অভিলাষা চক্ৰৱৰ্তীয়ে উপ-শাস্ত্ৰীয়, ৰবীন্দ্ৰ সংগীত, খেয়াল আৰু ভজন— এই চাৰিওটা বিভাগতে বিজয়ী হৈ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সাফল্যৰ বাবে যুৱ শিল্পীগৰাকীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ সংগীত যাত্ৰাৰ বাবে আন্তৰিক শুভকামনা জনায় । CMO Assam পেজখনে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, "কলকাতাত অনুষ্ঠিত ‘লয়লহৰী’ সৰ্বভাৰতীয় সংগীত প্ৰতিযোগিতাত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিভাৱান শিল্পী শ্ৰীঅভিলাষা চক্ৰৱৰ্তীয়ে ছেমি-ক্লাছিকেল, ৰবীন্দ্ৰ সংগীত, খেয়াল আৰু ভজন-- এই চাৰিওটা শাখাত বিজয়ী হৈ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । এই সাফল্যৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সংগীত যাত্ৰাৰ বাবে আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছে ।"
লগতে পঢ়ক : ভাৰতনাট্যমত ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী গাৰো যুৱতী টিয়াৰাক লৈ উৎফুল্লিত মেঘালয়বাসী