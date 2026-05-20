বিশিষ্ট নাট্যকাৰ ডঃ অৰুণ শৰ্মাৰ স্মৃতিত গুৱাহাটীত ‘অনুপম আন্ধাৰ’ৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনী
নাট্যপ্ৰেমীসকলৰ বাবে সুখবৰ ! অহা ২৩ আৰু ২৪ মে’ত সূৰ্য ক্লাবত মাণিক ৰায়ৰ পৰিচালনাত ‘অনুপম আন্ধাৰ’ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 2:57 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰসিদ্ধ নাট্যকাৰ ডঃ অৰুণ শৰ্মাৰ বিখ্যাত নাটক 'অনুপম আন্ধাৰ' অহা ২৩ আৰু ২৪ মে'ত গুৱাহাটীৰ সূৰ্য থিয়েটাৰত মঞ্চস্থ হ’ব । ডঃ অৰুণ শৰ্মা অসমীয়া নাট্যজগতৰ এজন কিংবদন্তি নাট্যকাৰ । তেওঁ সাহিত্য অকাডেমী আৰু সংগীত নাটক অকাডেমী, এই দুয়োটা বঁটা লাভ কৰিছিল ।
এবছাৰ্ড থিয়েটাৰ (Absurd Theatre)
ডঃ অৰুণ শৰ্মাক অসমীয়া 'এবছাৰ্ড থিয়েটাৰ' বা 'অসংলগ্ন নাট্যধাৰা'ৰ বাটকটীয়া বুলি গণ্য কৰা হয় । অসমীয়া নাটকক আধুনিক ৰূপ দিয়াত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল । তেঁৱেই অসমৰ দৰ্শকক ইউৰোপৰ আধুনিক নাট্যশৈলী যেনে 'এক্সপ্ৰেছনিজম' (Expressionism) বা ভাৱপ্ৰকাশবাদৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিছিল ।
ডঃ অৰুণ শৰ্মাৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত নাটকসমূহৰ ভিতৰত 'অনুপম আন্ধাৰ' (যাৰ ইংৰাজী অনুবাদ ‘Dark is Beautiful’) এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আধুনিক অসমীয়া নাটক । এই নাটকখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০১৩ চনত প্ৰকাশ পাইছিল । ডঃ শৰ্মাৰ সুদীৰ্ঘ আৰু বৰ্ণিল সাহিত্যিক জীৱনৰ একেবাৰে শেষৰ কালছোৱাৰ ই এখন অন্যতম প্ৰধান পূৰ্ণাংগ নাটক ।
প্ৰসিদ্ধ নাট্যকাৰগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই গুৱাহাটীৰ আগশাৰীৰ নাট্য প্ৰতিষ্ঠান 'গুৱাহাটী শিশু নাট্য বিদ্যালয়' (GSNV)-এ অহা ২৩ আৰু ২৪ মে’ত তেওঁৰ অনন্য সৃষ্টি ‘অনুপম আন্ধাৰ’ নাটকখন গুৱাহাটীৰ সূৰ্য ক্লাব প্ৰেক্ষাগৃহত মঞ্চস্থ কৰিবলৈ আয়োজন কৰিছে । নাটকখনৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনা কৰিছে অসমীয়া নাট্যজগতৰ চিনাকি নাম তথা GSNV-ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মাণিক ৰায়ে । এই নাট্য প্ৰযোজনাটোত উদীয়মান অভিনেতা মৃগাংক আৰু অভিনেত্ৰী আত্ৰেয়ীয়ে মুখ্য ভূমিকা ৰূপায়ণ কৰিছে ।
ডঃ অৰুণ শৰ্মাৰ স্বকীয় নাট্যশৈলীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এই নাটকখনে পৰম্পৰাগত বাণিজ্যিক ধাৰাৰ পৰা আঁতৰি মানুহৰ গভীৰ অস্তিত্বৰ সংকট, পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক আৰু অনন্য সামাজিক সমস্যাসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে । নাটকখন সাধাৰণ বাণিজ্যিক নাটকৰ দৰে নহয় । ইয়াত মানুহৰ জীৱনৰ জটিলতা আৰু সমাজৰ কিছুমান বিশেষ সমস্যাক গভীৰভাৱে তুলি ধৰা হৈছে ।
নাট্যকাৰগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ মহান সৃষ্টিৰাজিৰ প্ৰতি সন্মান জনাই উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বিভিন্ন শিশু আৰু যুৱ নাট্যগোষ্ঠীয়ে নিয়মিতভাৱে 'অনুপম আন্ধাৰ'ৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে । ইয়াৰ ভিতৰত মাণিক ৰায়ৰ তত্ত্বাৱধানত 'গুৱাহাটী শিশু নাট্য বিদ্যালয়' (GSNV)-এ কৰা নাট্য প্ৰযোজনাসমূহ বিশেষভাৱে উল্লেখনীয় ।
