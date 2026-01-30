ETV Bharat / entertainment

৬০ ছেকেণ্ডত তিনিটাকৈ কলা-কৌশল প্ৰদৰ্শনেৰে এগৰাকী কণমানিয়ে গঢ়িলে অভিলেখ

৬০ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত তিনিটাকৈ ভিন্ন কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গুৱাহাটীৰ দীক্ষিতা বসুৱে ।

Child dancer dikshita bose
অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ গৰাকী দীক্ষিতা বসু (Photo : ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : ১২ বছৰীয়া এগৰাকী কণমানিৰ সফলতা । অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ বিৰল নিদৰ্শন দাঙি ধৰি গুৱাহাটীৰ দীক্ষিতা বসুৱে গঢ়িলে এক নতুন অভিলেখ । বিগত ১৬ জানুৱাৰীত দীক্ষিতা বসুৱে ৬০ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত তিনিটাকৈ ভিন্ন কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নিজৰ নাম সোণালী আখৰেৰে খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

৬০ ছেকেণ্ডত দীক্ষিতাই কথক নৃত্য পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে কঁকালত একেলগে দুটাকৈ হুলা হুপ (বৃত্তাকাৰ প্লাষ্টিকৰ ৰিং) ঘূৰায় ৷ তাৰ সমান্তৰালকৈ চাৰিটাকৈ এবাকাছ গণিতৰ জটিল সমস্যাও সমাধান কৰে । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কণমানি দীক্ষাতাই জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁ এই সফলতা কেনেকৈ অৰ্জন কৰে ?

দীক্ষিতা বসুৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

অভিলেখ গঢ়া সন্দৰ্ভত দীক্ষিতাই কয়, “যোৱা ১৬ জানুৱাৰীত এই ৰেকৰ্ডটো হৈছিল, য’ত মই দুটা হুলা হুপ দি কথক নৃত্য কৰিছিলোঁ । লগতে এবাকাছৰ চাৰিটা গণিত মই সমাধান কৰিছিলোঁ । নৃত্য মই ২০১৮ চনৰ পৰাই কৰি আহিছো, লগতে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা মই এবাকাছৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আহিছো ।"

Child dancer dikshita bose
১২ বছৰীয়া এগৰাকী কণমানিৰ সফলতা (Photo : ETV Bharat Assam)

হুলা হুপৰ কথাত তেওঁ কয়, "আনহাতে হুলা হুপৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ মই গ্ৰহণ কৰা নাই । ২০১৩ চনৰ পৰা ঘৰত নিজে হুলা হুপ কৰি আহিছো । কিবা এটা বেলেগ ধৰণে কৰাৰ মন এটা আছিল, যাৰ বাবে কথকৰ লগতে হুলা হুপ কৰিবলৈ ল’লো ।"

দীক্ষিতা বসুৱে লগতে আৰু কয়, “নৃত্যৰ লগত হুলা হুপ কৰাৰ পূৰ্বে মই এবাকাছৰ লগত হুলা হুপ কৰিছিলোঁ । ইয়াৰ দ্বাৰা মই বহুকেইটা টেলেণ্ট হাণ্ট প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত মই নৃত্যৰ লগত হুলা হুপ, লগতে এবাকাছটো শিকিলো আৰু কৰিবলৈ ল’লোঁ । মই এই তিনিওটাৰে একেলগে ২০২৪ চনৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ ল’বলৈ ল’লো ।"

Child dancer dikshita bose
‘অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছ’ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰিছে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী দীক্ষিতা বসুৰ এই বিৰল সফলতাক আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ‘অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছ’ কৰ্তৃপক্ষই । সংস্থাটোৱে এই অনন্য সাফল্যৰ বাবে কণমানি দীক্ষিতাক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ অধিক উন্নতি আৰু সফলতা কামনা কৰে ।

আনহাতে তেওঁ ‘লাৰ্ণ এণ্ড ফান একাডেমী’ আৰু ‘মৌমিতাছ ডান্স একাডেমী’ৰ পৰা নিয়মিতভাৱে নিজৰ কৌশলসমূহৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আহিছিল । দীক্ষিতাৰ এই অসাধাৰণ কৃতিত্বই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগতে বিদ্যালয় তথা সমগ্ৰ ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।

