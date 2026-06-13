সমালোচনাৰ ধুমুহাৰ পিছত অৱশেষত ভিডিঅ’ যোগে ক্ষমা খুজিলে প্ৰণিত ম’ৰেই
গুৰুগ্ৰাম কমেডী শ্ব’ বিতৰ্ক, ‘মই এই ঘৃণাৰ যোগ্য...’ ৷ সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কমেডিয়ান প্ৰণিত ম’ৰেৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 2:35 PM IST
হায়দৰাবাদ: ঘটনা ঘটাৰ পিছত প্ৰথমে একো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিলে তেওঁ ৷ সামাজিক মাধ্যমত বাঢ়ি গ’ল সমালোচনা ৷ তাৰ পাছত ধাৰাপাত লিখি বিচাৰিলে ক্ষমা, কিন্তু কেৱল পালে গালি-গালাজ ৷ তাৰ পাছত বিচাৰি পাবলৈ নাইকিয়া হ’ল সেই বিশেষ একাউণ্টটো ৷ হয়, বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত সৰৱ আলোচনা চলি থকা ‘৩৭০ টকাৰ বিৰিয়ানী’ আৰু প্ৰণিত ম’ৰেৰ ঘটনাৰ কথাই আমি কৈছোঁ ৷
প্ৰণিত ম’ৰে এটা কমেডী শ্ব’ৰ আঁত ধৰোঁতা ৷ শ্ব’তটোত দৰ্শকৰ আসনৰ পৰা বহুতে নিজৰ জীৱনৰ বহু কথা প্ৰকাশ কৰে ৷ সেই ঘটনাসমূহ তেওঁলোক সকলোৰে বাবে হাঁহিৰ সমল ৷ কিন্তু সেই হাঁহিৰ সমলবোৰ এখন ভদ্ৰ সমাজৰ পৰিচয়ৰ বাহিৰত ৷ শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হোৱা ক্লীপসমূহে তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে ৷ নাৰীক লৈ অপমানসূচক মন্তব্য কৰা, মৃতদেহক লৈ হাঁহি খিকিন্দালি কৰাকে ধৰি ভিন্ন বিষয়ত এই শ্ব’টোত কথা-বতৰা চলে ৷
শেহতীয়াকৈ গুৰুগ্ৰামৰ হিমাংশু জাংড়া নামৰ এজন যুৱকে কয় যে তেওঁ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে ডেটত গৈ ৩৭০ টকাৰ চিকেন বিৰিয়ানী খুৱাইছিল । পিছত যেতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁক ঘৰত থৈ আহিবলৈ কয়, তেতিয়া যুৱকজনে ভাবিছিল যে যিহেতু তেওঁ ৩৭০ টকা খৰচ কৰিছে, গতিকে তাৰ বিনিময়ত তেওঁ যুৱতীগৰাকীৰ পৰা কিবা প্ৰতিদান পোৱাৰ অধিকাৰ আছে । কমেডিয়ানজনে এই স্পৰ্শকাতৰ কথাটোক লৈ সমালোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে হাঁহি ধেমালি কৰি ভিডিঅ'টো ছ’চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰি দিয়ে, যাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশজুৰি তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় । এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত নেটিজেনে কথাৰে থকা-সৰকা কৰিছে যিসকলৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰিছে গুৰুগ্ৰাম কমেডী শ্ব’টোৰ বিতৰ্কৰ পিছত ৷
উল্লেখনীয় যে, দুদিনমান আগতে প্ৰণিত ম’ৰেৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো সামালোচনাৰ পিছত তেওঁ নিষ্ক্ৰিয় কৰি পেলাইছিল বুলি খবৰ ওলাইছিল, কিন্তু আজি এটা ক্ষমা-প্ৰাৰ্থনাৰ ভিক্ষাৰে তেওঁ এটা ভিডিঅ’ আপলোড কৰে ৷ তাত তেওঁ কৈছে যে, তেওঁৰ একাউণ্টটো স্থগিত ৰখা হৈছিল ৷ তেওঁ আৰু কৈছে যে, তেওঁ এই ঘৃণাৰ যোগ্য ৷ কিন্তু এই ঘটনাৰ পৰা তেওঁ জীৱনত আৰু বহু কথা শিকিলে ৷ ভিডিঅ’টো ইয়াত সংযোগ কৰি দিয়া হৈছে-
উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগে গুৰুগ্ৰামৰ এটা ভাইৰেল ষ্টেণ্ড-আপ কমেডী শ্ব’ক কেন্দ্ৰ কৰি কৌতুক অভিনেতা প্ৰণিত ম’ৰে আৰু হিমাংশু জাংড়াক চমন জাৰি কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আয়োগে হাৰিয়ানা আৰক্ষীকো নিৰ্দেশ দিছে । আনহাতে মুম্বাইৰ কে.ই.এম. হাস্পতালৰ এগৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰী ছেজল পাৱাৰে এটা কমেডী শ্ব’ত মৃতদেহক লৈ কৰা আপত্তিজনক মন্তব্যৰ বাবে বৰ্তমান তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলিছে । ষ্টেণ্ড-আপ কমেডিয়ান প্ৰণিত ম’ৰেৰ এটা অনুষ্ঠানত ছাত্ৰী ছেজল পাৱাৰে পুৰুষৰ মৃতদেহক লৈ বিতৰ্কিত আৰু অশ্লীল মন্তব্য কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : কমেডী শ্ব’ত মৃতদেহক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য: মুম্বাইৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত