সীমিত সামৰ্থ্যৰ পৰা দ্বিতীয় সুযোগলৈ: গুৰু পূৰ্ণিমাত বলীউডৰ শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষকসকলৰ কাহিনী

সীমিত সামৰ্থ্যৰ পৰা দ্বিতীয় সুযোগলৈ: গুৰু পূৰ্ণিমাত বলীউডৰ শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষকসকলৰ কাহিনী
শ্বাহৰুখৰ পৰা আমিৰলৈ, ৰূপালী পৰ্দাত জীৱনৰ পাঠ শিকোৱা বলীউডৰ ৫টা আইকনিক 'গুৰু' চৰিত্ৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 4:48 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজি গুৰু পূৰ্ণিমা । জীৱনৰ পথত আমাক আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰা শিক্ষক বা গুৰুসকলৰ ভূমিকা অপৰিসীম । আমাৰ বাস্তৱ জীৱনৰ উপৰি চিনেমাৰ পৰ্দায়ো আমাক জীয়াই থকাৰ বহুতো সুন্দৰ শিক্ষা দিয়ে । বলীউডৰ এনে বহু অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আছে, যিসকলে চিনেমাৰ পৰ্দাত শিক্ষকৰ চৰিত্ৰ ইমান নিখুঁতভাৱে ৰূপায়ণ কৰিছে যে সেইবোৰৰ পৰা আমি জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ শিকিব পাৰোঁ ।
গুৰু পূৰ্ণিমাৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত, চিনেমাৰ পৰ্দাত শিক্ষাৰ পাঠ শিকোৱা তেনে কেইটামান চিৰস্মৰণীয় 'গুৰু' চৰিত্ৰলৈ চকু ফুৰাওঁ আহক ৷
- কবীৰ খান (শ্বাহৰুখ খান) – চিনেমা: 'চক দে! ইণ্ডিয়া' --- এগৰাকী কঠোৰ অথচ মৰমীয়াল প্ৰশিক্ষক, যিয়ে হতাশ হৈ পৰা মহিলা হকী দলটোক একগোট কৰি বিশ্ব জয় কৰিবলৈ শিকাইছিল ।
- নৈনা মাথুৰ (ৰাণী মুখাৰ্জী) – চিনেমা: 'হিচকি' ---ট্যুৰেট ছিনড্ৰম (Tourette Syndrome) নামৰ এক শাৰীৰিক সমস্যা থকা সত্ত্বেও, এগৰাকী শিক্ষত্ৰীয়ে কেনেকৈ নিজৰ দুৰ্বলতাক শক্তি কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সঠিক পথ দেখুৱাব পাৰে, তাৰ এক অনন্য উদাহৰণ ।
- দেৱৰাজ সাহাই (অমিতাভ বচ্চন) – চিনেমা: 'ব্লেক' ---এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম (কণা আৰু কলা) ছোৱালীক অন্ধকাৰ পৃথিৱীৰ পৰা পোহৰলৈ আনিবলৈ আপ্রাণ চেষ্টা কৰা এজন অসাধাৰণ শিক্ষকৰ চৰিত্ৰ ।
- ৰাম শংকৰ নিকুম্ভ (আমিৰ খান) – চিনেমা: 'তাৰে জমীন পৰ' ---এজন মৰমীয়াল শিক্ষক, যিয়ে সমাজৰ দৃষ্টিত পিছপৰি থকা এটি ডিস্ক্লেক্সিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুক মৰমেৰে আঁকোৱালি লৈ তাৰ মাজত থকা প্ৰতিভাক আৱিষ্কাৰ কৰিছিল । চিনেমাই আমাক প্ৰায়ে কয় যে, পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক কিয়, হাঁহি মুখে যুঁজি জীয়াই থকাটোৱেই আচল জীৱন ।
জীৱন মানেই দ্বিতীয় সুযোগ
শ্বাহৰুখ খানে 'মহব্বতেঁ' চিনেমাখনত এজন শিক্ষকৰ ৰূপত আৰু 'চক দে! ইণ্ডিয়া'ত এজন হকী প্ৰশিক্ষকৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিল । এই দুয়োটা চৰিত্ৰৰ মাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ মিলটো হ’ল— 'দ্বিতীয় সুযোগ'ৰ গুৰুত্ব । মহব্বতেঁ চিনেমাখনত তেওঁ সেইখন স্কুললৈকে শিক্ষক হৈ উভতি আহে, য'ত তেওঁ নিজৰ প্ৰথম প্ৰেমক হেৰুৱাইছিল । তালৈ আহি তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰেম আৰু মৰমৰ প্ৰকৃত শক্তিৰ পাঠ শিকায় ।
চক দে! ইণ্ডিয়া চিনেমাখনত সকলোৱে অৱহেলা কৰা এটা মহিলা হকী দলক কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে বিশ্ব চেম্পিয়ন কৰি তোলে । ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ সমাজৰ চকুত নিজৰ হেৰুৱা সন্মান পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই দুয়োটা চৰিত্ৰই আমাক শিকাই যে, জীৱনত হাৰ মনাৰ পিছতো নিজক প্ৰমাণ কৰিবলৈ দ্বিতীয় এটা সুযোগ নিশ্চয় পোৱা যায় ।
অবিচলিত প্ৰচেষ্টা থাকিলে সফলতা নিশ্চিত
আমিৰ খানে দেশবাসীক দেখুৱাই দিছিল যে, কেৱল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেই নিজৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিলে নহ’ব, বৰং শিক্ষকসকলো সেই একেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব লাগিব । 'তাৰে জমীন পৰ' (2007), 'দংগল' (2016) আৰু 'চিটাৰে জমীন পৰ' (2025)—এই তিনিওখন চিনেমাৰ মূল বাৰ্তাটোৱেই হ’ল যে, ইজনে সিজনৰ মাজৰ পৰা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিভা উলিয়াই আনিবলৈ গুৰু আৰু শিষ্য দুয়োৰে যৌথ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন । এই যাত্ৰাত তেওঁলোকে ইজনে সিজনক সহায় কৰে আৰু শেষত গুৰু-শিষ্য দুয়োৰে জীৱনলৈ উত্তৰণ ঘটে ।
তাৰে জমিন পৰত এগৰাকী মৰমীয়াল শিক্ষকে বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু এটিক বুজি পাই তাৰ ভিতৰৰ শিল্পীক আৱিষ্কাৰ কৰে, য'ত শিক্ষকজনৰ নিজৰ জীৱনৰো দৃষ্টিভংগী সলনি হয় । দংগলত এজন কঠোৰ পিতৃ তথা প্ৰশিক্ষকে নিজৰ কন্যাসকলক কুস্তী খেলুৱৈ হিচাপে গঢ়ি তোলে । ইয়াত শিষ্যৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু গুৰুৰ অদম্য জেদৰ এক সুন্দৰ মিলন দেখা যায় । চিটাৰে জমীন পৰ চিনেমাখনতো এজন শিক্ষকে সমাজৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ সৈতে কাম কৰি তেওঁলোকৰ জীৱন সলনি কৰাৰ লগতে নিজৰ জীৱনকো এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । এই চৰিত্ৰসমূহে আমাক শিকাই যে, গুৰু আৰু শিষ্যৰ মাজৰ অবিচলিত বিশ্বাস আৰু প্ৰচেষ্টাই যিকোনো কঠিন লক্ষ্যক সহজ কৰি তুলিব পাৰে ।
আশা হেৰুৱালে নচলিব
অমিতাভ বচ্চন আৰু ৰাণী মুখাৰ্জী অভিনীত 'ব্লেক' (2005) চিনেমাখন গুৰু-শিষ্যৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কৰ এক অনন্য উদাহৰণ । চিনেমাৰ পৰ্দাত যেতিয়াই অমিতাভ বচ্চনে কোনো গুৰু চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে, তেতিয়াই তেওঁ কেতিয়াও হাৰ নমনা আৰু আশা নেহেৰুৱাৰ এক শক্তিশালী বাৰ্তা দিছে । তেওঁ নিজৰ চৰিত্ৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজতো সেই একেই মানসিকতা গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । 'ব্লেক' ছবিখনত দৃষ্টিশক্তি, শ্ৰৱণশক্তি আৰু বাকশক্তিহীন এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছোৱালী মিশেল মেকনেলী (ৰাণী মুখাৰ্জী)ক জীৱনৰ পথ দেখুৱাবলৈ শিক্ষক দেৱৰাজ সাহাই (অমিতাভ বচ্চন)এ কৰা সংগ্ৰাম সঁচাকৈয়ে অতুলনীয় । তেওঁ মিশেলক অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰৰ জগতলৈ আনিছিল । 'আৰক্ষণ'ত বিভিন্ন দিশৰ পৰা অহা প্ৰবল মানসিক আৰু সামাজিক চাপৰ মাজতো নিজৰ আদৰ্শ আৰু নীতিত অটল থকা এজন প্ৰিন্সিপালৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল বচ্চনে । তেওঁ দেখুৱাইছিল যে, পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক কিয়, শিক্ষাৰ প্ৰকৃত নীতিৰ সৈতে আপোচ কৰিব নালাগে । এই চৰিত্ৰসমূহে আমাক শিকাই যে, জীৱনৰ আটাইতকৈ কঠিন সময়তো যদি আমি আশা হেৰুৱাই নেপেলাওঁ, তেন্তে যিকোনো বাধা অতিক্ৰম কৰাটো সম্ভৱ ।
সীমিত সামৰ্থ্য মানেই সীমাবদ্ধতা নহয়
প্ৰখ্যাত গণিতজ্ঞ আনন্দ কুমাৰৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত 'ছুপাৰ ৩০' চিনেমাখনে নিষ্ঠা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ এক বাস্তৱ ছবি দাঙি ধৰিছে । আনন্দ কুমাৰে বিহাৰৰ পাটনাত আৰ্থিকভাৱে পিছপৰি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আইআইটি প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ 'ছুপাৰ ৩০' নামৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী চলাইছিল । এই চিনেমাত শিক্ষকৰ ভূমিকাত হৃত্বিক ৰোশনে দেখুৱাইছে যে—সফলতাৰ পথত দৰিদ্ৰতা বা আন পৰিস্থিতিয়ে যিমানেই বাধাৰ সৃষ্টি নকৰক কিয়, সঠিক ইচ্ছা থাকিলে তাক অতিক্ৰম কৰিব পাৰি । জীৱনৰ কঠিন প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সন্মুখত হাৰ নামানি আগবাঢ়ি গ’লেহে শেষত সফলতাৰ শিখৰত উপনীত হ’ব পৰা যায় । এই কাহিনীয়ে প্ৰমাণ কৰে যে, সীমিত সা-সুবিধা বা আৰ্থিক দুৰৱস্থাই কেতিয়াও এজন মেধাৱী ছাত্ৰৰ সপোনক আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে ।
বাহ্যিক ৰূপ চাই বিচাৰ কৰা অনুচিত
'হিচকি' চিনেমাখন সমাজৰ দৃষ্টিত 'অনুপযুক্ত' বা পিছপৰি থকা একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই চিনেমাখনে দেখুৱাইছে যে, উপযুক্ত মৰম আৰু সঠিক দিক-দৰ্শন পালে কেনেকৈ অবহেলিত শিক্ষাৰ্থীৰ মাজৰ পৰাও শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিভা ওলাই আহিব পাৰে । ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে ইয়াত 'ট্যুৰেট চিনড্ৰম' নামৰ এক স্নায়ৱিক সমস্যাত আক্ৰান্ত এগৰাকী শিক্ষত্ৰীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে । তেওঁক এনে এটা শ্ৰেণীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, য’ত থকা দৰিদ্ৰ আৰু সুবিধাবঞ্চিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সকলোৱে হেয় চকুৰে চাইছিল আৰু স্কুলৰ পৰিৱেশৰ অনুপযুক্ত বুলি ভাবিছিল । সকলো বাধা নেওচি এই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত থকা সুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশ কৰাত সহায় কৰে আৰু তেওঁলোকক সফলতাৰ শিখৰলৈ লৈ যায় । এই কাহিনীয়ে আমাক শিকাই যে, কেতিয়াও কাৰো বাহ্যিক ৰূপ বা দুৰ্বলতা চাই তেওঁৰ যোগ্যতা বিচাৰ কৰিব নালাগে ।
লগতে পঢ়ক : মূকাভিনয় জগতত নতুন মাত্ৰা: গুৱাহাটীত ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু মূকাভিনয় মহোৎসৱ