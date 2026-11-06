গুৱাহাটীত ‘গানছ এন ৰ’জেছ’: খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ফিল্ডত বাজিব 'November Rain'
২০২৬ চনৰ ১৭ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ফিল্ডত গানছ এন ৰ’জেছ ৰক বেণ্ডৰ কনচাৰ্ট অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰস্তুতি তুংগত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 11:11 AM IST
হায়দৰাবাদ : অসমক কনচাৰ্ট অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত সবল কৰাৰ মানসেৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ভিন্ন লক্ষ্য হাতত লৈছে ৷ তাৰেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰখনে এতিয়া ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে এটাৰ পাছত আনটোকৈ কনচাৰ্ট ৷
গুৱাহাটীত ‘প’ষ্ট মেলন’ৰ সফল কনচাৰ্টৰ পাছত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈ যায় জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সুনীধি চৌহানৰ কনচাৰ্ট ৷ ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহু শিল্পীৰ এতিয়া প্ৰিয় স্থান উত্তৰ-পূব ভাৰত ৷ অসমত অনুষ্ঠিত হোৱা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীসমূহৰ এই কনচাৰ্টবোৰ বিশ্ব মানচিত্ৰত অসমক পূৰ্বতকৈ অধিক চিনাকি কৰি তুলিছে ৷
২০২৬ চনৰ ১৭ নৱেম্বৰত অসম আদৰিবলৈ সাজু হৈছে বিশ্বৰ কিংবদন্তী ৰক বেণ্ড ‘গানছ এন ৰ’জেছ’ক । এই অনুষ্ঠানে বিশ্বৰ সংগীত মানচিত্ৰত অসমৰ স্থান আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব । লাইভ মনোৰঞ্জনে কেনেকৈ পৰ্যটন, কৰ্মসংস্থাপন আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ সম্ভৱ কৰিব পাৰে, অসমে এতিয়া দেশৰ আন আন উদীয়মান ৰাজ্যসমূহৰ বাবে এক সুন্দৰ আৰ্হি দাঙি ধৰিছে ৷
সংগীত পৰ্যটনৰ অধীনত আগন্তুক ১৭ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব বিশ্ববিখ্যাত ৰক বেণ্ডটোৱে । বুক মাই শ্ব' লাইভৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দলটোৱে এছিয়া পৰ্যায়ৰ বিশ্ব ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে ১৪ নৱেম্বৰত বেংগালুৰুৰ নাইচ গ্ৰাউণ্ডছত আৰু ১৭ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা খেলপথাৰত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব ।
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰক বেণ্ড ‘গানছ এন ৰ’জেছ’ অসমলৈ অহাৰ কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘোষণা কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ পোষ্টত লিখিছিল, "বিশ্বৰ অন্যতম চিনাকি ৰক বেণ্ড 'গানছ এন' ৰ'জেছ'ক অহা ১৭ নৱেম্বৰত অসমলৈ আদৰণি জনাবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ ।"
Delighted to welcome the legendary Guns N' Roses to Guwahati on November 17, 2026, bringing one of the world's most iconic rock bands to Assam. Following the historic success of Post Malone's concert, Assam's rise as a global live entertainment destination continues to gather momentum. As fans travel from across India and beyond, they will experience Assam's hospitality, culture and vibrancy, while creating new opportunities for tourism and the local economy.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 8, 2026
অসমৰ মুখ্য সচিবে ২০২৬ চনৰ ১৭ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া গানছ এন’ ৰ’জেছ কনচাৰ্টৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে বুকমাইশ্ব’ লাইভ আৰু সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত প্ৰায় ৩০ হাজাৰ লোক উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ বাবে নিৰাপত্তা, ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ, যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ, চিকিৎসা সেৱা, অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰিৰ বাবে সমন্বিত ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন । প্ৰস্তুতি পৰিকল্পনাত ৫০০+ ইভেণ্ট সুৰক্ষা কৰ্মী নিয়োগ আৰু চোৰাংচোৱাৰ বাবে চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে ।
Chaired a review meeting with BookMyShow Live and concerned Government departments on the arrangements for the Guns N’ Roses concert scheduled at Khanapara Veterinary Ground, Guwahati, on 17 November 2026. The event is expected to draw around 30,000 attendees, necessitating coordinated arrangements for security, crowd management, traffic regulation, medical services, fire safety and emergency response. The preparedness plan includes deployment of 500+ event security personnel and installation of CCTV cameras for surveillance. Emphasised the importance of inter departmental coordination, timely completion of all preparatory measures and effective on-ground management to ensure the safe and orderly conduct of the event. These events are building up the ecosystem graduallly to develop Assam as the centre of concert economy, and help creating more jobs locally. @CMOfficeAssam @himantabiswa @bookmyshow— Chief Secretary, Assam (@CSAssam_) November 5, 2026
আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়, সকলো প্ৰস্তুতিমূলক ব্যৱস্থা সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নিৰাপদ আৰু শৃংখলাবদ্ধ পৰিচালনা নিশ্চিত কৰিবলৈ স্থলভাগত ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
এই অনুষ্ঠানবোৰে লাহে লাহে এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আছে, য’ত অসমক কনচাৰ্ট অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে বিকাশ কৰিব পৰাৰ যথেষ্ট থল আছে ৷ এই ধৰণৰ কনচাৰ্টে স্থানীয়ভাৱে অধিক চাকৰি সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে ।
উল্লেখ্য যে, 'ৱেলকাম টু দ্য জাংগল', 'পেৰাডাইছ চিটি', 'নৱেম্বৰ ৰেইন' আৰু 'ছুইট চাইল্ড অ' মাইন'ৰ দৰে বিশ্বব্য়াপী গীতেৰে 'গানছ এন ৰ'জেছ'-এ বিশ্ব সংগীতৰ জগতত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিছে । বেণ্ডটোৰ লাইভ সংগীতানুষ্ঠানে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰি আহিছে । ইউৰোপ, মধ্যপ্ৰাচ্য, এছিয়া আৰু লেটিন আমেৰিকাত ২০২৫ চনৰ সফল ভ্ৰমণৰ পিছত দলটোৱে ভাৰত ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাৰ লগতে বিগত বছৰ 'নাথিন' আৰু 'এটলাছ' শীৰ্ষক দুটি গীতও মুকলি কৰে । ২০২৩ চনৰ পিছত এয়াই আছিল বেণ্ডটোৰ সংগীতৰ নতুন সৃষ্টিৰাজি ।
লগতে পঢ়ক : এইবাৰ গুৱাহাটীলৈ আহিব 'গানছ এন ৰ'জেছ'