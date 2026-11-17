গুৱাহাটীত 'গানছ এন ৰ'জেছ'ৰ কনচাৰ্ট: অসমৰ সংগীত পৰ্যটনত এক নতুন সোণালী অধ্যায়
মঙলবাৰে গুৱাহাটীত 'গানছ এন ৰ'জেছ'ৰ ঐতিহাসিক কনচাৰ্টে অসমৰ শান্তি, ৰাজহ আৰু 'কনচাৰ্ট পৰ্যটন' অৰ্থনীতিত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে ।
Published : November 17, 2026 at 8:05 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্য চৰকাৰৰ ‘কনচাৰ্ট পৰ্যটন নীতি’ৰ অধীনত অসমৰ পৰ্যটন আৰু মনোৰঞ্জন খণ্ডত এক নতুন সোণালী অধ্যায়ৰ সূচনা হ’বলৈ গৈ আছে । যোৱা বছৰ বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী প'ষ্ট মেলনৰ সফল অনুষ্ঠানৰ পাছত, মঙলবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কিংবদন্তি আমেৰিকান ৰক বেণ্ড ‘গানছ এন ৰ'জেছ’ সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বিশ্ববিখ্যাত বেণ্ডটোৰ এয়াই প্ৰথমটো কনচাৰ্ট । এই সংগীত সন্ধিয়াটোক লৈ এতিয়া দেশ-বিদেশৰ সংগীত অনুৰাগীৰ মাজত ব্যাপক উৎকণ্ঠা আৰু উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । বেণ্ডটোৰ কালজয়ী গীতসমূহৰ সুৰত মঙলবাৰৰ সন্ধিয়াটো জীপাল হৈ উঠিব । এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিবলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিদেশৰো অগণন সংগীতপ্ৰেমী আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছেহি ।
অনুৰাগীসকলৰ এই ব্যাপক সমাগমে ৰাজ্যৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ লগতে হোটেল আৰু স্থানীয় ব্যৱসায়-বাণিজ্যতো এক ইতিবাচক গতি প্ৰদান কৰিছে । ইতিমধ্যে খানাপাৰা খেলপথাৰত অনুষ্ঠানটিৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ।
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পৰ্যটনৰ দুৱাৰ মুকলি
শেহতীয়া কেইবছৰত বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গতিশীল আৰু দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে । পূৰ্বে এই অঞ্চলটো ভ্ৰমণ বা পৰ্যটনৰ বাবে সুৰক্ষিত নহয় বুলি এক ধাৰণা আছিল । কিন্তু এতিয়া ই পৰ্যটকৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত বাবে অসমত বিগত এটা বছৰত কনচাৰ্ট অৰ্থনীতি গঢ় লৈ উঠিছে ।
Guwahati is waiting to enjoy your performance tonight! Welcome to the land of the Red river and Blue hills!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 17, 2026
ৰাজ্যখনক ধৰ্মীয়, প্ৰকৃতি আৰু ঐতিহ্য, বন্যপ্ৰাণী, দুঃসাহসিক পৰ্যটন আৰু ক্ৰীড়া পৰ্যটন আদি বিভিন্ন ধৰণে পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি । তাৰ ভিতৰত কনচাৰ্টৰ জৰিয়তেও পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি । বিশ্বমানৰ সংগীত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিছে ।
পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা প'ষ্ট
এই সন্দৰ্ভত পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সামাজিক মাধ্যম এক্সত এই অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰি লিখিছে, ‘‘এটা সময় আছিল যেতিয়া উগ্ৰবাদ, হিংসা আৰু অনিশ্চয়তাই অসমৰ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল । নব্বৈৰ দশকটো ৰাজ্যখনৰ বাবে এক কঠিন সময় আছিল, য’ত গুৱাহাটী চহৰখন প্ৰায়ে সংঘাতৰ ছাঁত আৱদ্ধ হৈ আছিল । আজি সেই একেই চহৰখনে বিশ্ববিখ্যাত আমেৰিকান ৰক বেণ্ড ‘গানছ এন ৰ'জেছ’ক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে । ই এক অশান্ত অতীতৰ পৰা সংগীত, পৰ্যটন আৰু নতুন সম্ভাৱনাৰে ভৰা ভৱিষ্যতৰ দিশে হোৱা এক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তনকে প্ৰতিফলিত কৰিছে ।’’
From #JMBDESK From 'GUNS' to 'ROSES': Guwahati’s journey from insurgency to music and tourism There was a time when insurgency, violence and uncertainty dominated headlines from Assam. The 1990s were difficult years for the state, with Guwahati often caught in the shadow of conflict. Today, the city is preparing to welcome legendary American rock band Guns N’ Roses on November 17, reflecting a remarkable shift from a troubled past to a future driven by music, tourism and new opportunities. The journey from guns to roses is more than a play on words. It represents Assam’s transformation and Guwahati’s growing ambition to become a destination for international entertainment and cultural events. Following the Post Malone concert in December 2025, the Guns N’ Roses performance at Veterinary College Ground, Khanapara, marks another major milestone for Northeast India. This transformation is closely linked to improvements in the security environment. Peace agreements involving Bodo groups in 2020 and Karbi groups in 2021 helped bring thousands of former cadres into the mainstream. The Ministry of Home Affairs has also reported that insurgency incidents in the Northeast reached their lowest level in 25 years in 2025. Assam has also made significant progress in wildlife conservation. Kaziranga recorded zero rhino poaching cases in 2025, reflecting stronger protection efforts. The national park also welcomed a record 4.68 lakh visitors during the 2025–26 season, highlighting the growing appeal of Assam’s wildlife tourism. International concerts are creating another avenue for economic growth. Such events generate business for hotels, restaurants, transport operators, retailers and local service providers. They can also encourage visitors to explore destinations such as Kaziranga, Manas, Pobitora and other tourism attractions across the state. The larger ambition should be to establish Guwahati as a regular destination on the international concert circuit while developing other cities such as Dibrugarh and Jorhat as complementary tourism and event hubs. Better infrastructure, hospitality and transport facilities will be essential to sustain this momentum. As Guns N’ Roses prepare to take the stage, the occasion symbolises how far Assam has travelled. From insurgency to peace, from rhino poaching concerns to conservation achievements, and from limited tourism avenues to international entertainment, the state is embracing new possibilities. Once, the sound of guns represented uncertainty. Today, guitars, applause and celebration are telling a different story. Assam’s journey from guns to roses is ultimately about peace, progress and creating opportunities for the next generation. @himantabiswa @CMOfficeAssam @bookmyshow #JayantaMallabaruah— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) November 16, 2026
তেওঁ লগতে লিখে, ‘‘ই অসমৰ ৰূপান্তৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মনোৰঞ্জন তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ এক অন্যতম কেন্দ্ৰ হৈ উঠাৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীৰ বৰ্ধিত উচ্চাকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ‘প'ষ্ট মেলন’ৰ কনচাৰ্টৰ পাছত খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত হ’বলগীয়া ‘গানছ এন ৰ'জেছ’ৰ অনুষ্ঠানে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বাবে আন এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিছে ।’’
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে, ‘‘এই পৰিৱৰ্তন ৰাজ্যখনৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত । ২০২০ চনত বড়ো সংগঠনসমূহৰ সৈতে আৰু ২০২১ চনত কাৰ্বি সংগঠনসমূহৰ সৈতে হোৱা শান্তি চুক্তিয়ে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাক্তন কেডাৰক মূলসুঁতিলৈ ঘূৰাই অনাত সহায় কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়েও প্ৰকাশ কৰিছে যে ২০২৫ চনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত উগ্ৰবাদী কাৰ্য-কলাপ বিগত ২৫ বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন স্তৰলৈ হ্ৰাস পাইছে ।’’
বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ সন্দৰ্ভত মল্লবৰুৱাই লিখে, ‘‘বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো অসমে যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । ২০২৫ চনত কাজিৰঙাত এটাও গঁড় হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই, যিয়ে শক্তিশালী সুৰক্ষা ব্যৱস্থাকে সূচায় । তদুপৰি, ২০২৫–২৬ পৰ্যটন বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনে অভিলেখ সংখ্যক ৪.৬৮ লাখ পৰ্যটকক আদৰণি জনাইছে, যিয়ে অসমৰ বন্যপ্ৰাণী পৰ্যটনৰ বৰ্ধিত আকৰ্ষণকে স্পষ্ট কৰিছে ।’’
অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লিখে, ‘‘আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতানুষ্ঠানসমূহে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ আন এক নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিছে । এনে অনুষ্ঠানসমূহে হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, পৰিবহণ ব্যৱসায়ী, খুচুৰা বিক্ৰেতা আৰু স্থানীয় কেৱ সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলৰ বাবে ব্যৱসায়ৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰে । লগতে ই পৰ্যটকসকলক কাজিৰঙা, মানাহ, পবিতৰা আৰু ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য পৰ্যটনস্থলীসমূহ ভ্ৰমণ কৰিবলৈও উৎসাহিত কৰে ।’’
প'ষ্টটোত তেওঁ লিখে, ‘‘আমাৰ বৃহত্তৰ লক্ষ্য হোৱা উচিত গুৱাহাটীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কনচাৰ্ট জগতৰ এক নিয়মীয়া গন্তব্যস্থান হিচাপে গঢ়ি তোলা আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটৰ দৰে চহৰসমূহকো পৰিপূৰক পৰ্যটন তথা অনুষ্ঠানৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে বিকশিত কৰা । এই গতিধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ উন্নত আন্তঃগাঁথনি, আতিথ্য আৰু পৰিবহণ সুবিধাৰ বিকাশ অতি প্ৰয়োজনীয় হ’ব ।’’
প'ষ্টটোৰ শেষত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই উল্লেখ কৰে,‘‘‘গানছ এন ৰ'জেছ’ মঞ্চত উঠিবলৈ সাজু হোৱাৰ এই ক্ষণটোৱে অসমে কিমান দূৰ আগুৱাই আহিছে তাৰেই প্ৰতীক বহন কৰিছে । উগ্ৰবাদৰ পৰা শান্তিলৈ, গঁড় হত্যাৰ উদ্বেগৰ পৰা সংৰক্ষণৰ সফলতালৈ, আৰু সীমিত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মনোৰঞ্জনলৈ— ৰাজ্যখনে আজি নতুন সম্ভাৱনাক আঁকোৱালি লৈছে । এসময়ত বন্দুকৰ শব্দই অনিশ্চয়তাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছিল । আজি গীটাৰৰ সুৰ, হাতচাপৰি আৰু উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে এক নতুন কাহিনী কৈছে । বন্দুকৰ পৰা গোলাপলৈ অসমৰ এই যাত্ৰা মূলতঃ শান্তি, প্ৰগতি আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টিৰ এক যাত্ৰা ।’’
একেদৰে অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালক কুমাৰ পদ্মপাণি বৰাই ৰাজ্যখনত কনচাৰ্ট পৰ্যটনৰ জৰিয়তে কিদৰে আগবাঢ়িব পৰা যায়, সেই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘বিশ্ববিখ্যাত আমেৰিকান ৰক বেণ্ড 'গানছ এন ৰ'জেছ'ৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে এটা অনুষ্ঠান বেংগালুৰুত হোৱাৰ লগতে আৰু আনটো গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱাক লৈ সংগীতপ্ৰেমীৰ মাজত অতি ভাল সঁহাৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । অসম চৰকাৰৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ইয়াৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী প’ষ্ট মেলনৰ সংগীতানুষ্ঠান প্ৰথমবাৰৰ বাবে সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল, য’ত দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰা হৈছিল । কিন্তু এইবাৰ 'গানছ এন ৰ'জেছ'ৰ অনুষ্ঠানটোৱে পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰি প’ষ্ট মেলনৰ অনুষ্ঠানতকৈও অধিক টিকট বিক্ৰী হৈছে । এইবাৰ ৩০ হাজাৰ দৰ্শকৰ সমাগম হব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৫০ শতাংশ টিকট বহিঃৰাজ্যৰ সংগীত প্ৰেমীয়েই ক্ৰয় কৰিছে । এনেধৰণৰ বৃহৎ অনুষ্ঠানে ৰাজ্যখনৰ জি এছ টি (GST) সংগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰাতো বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে ।’’
কনচাৰ্ট টুৰিজিম বা সংগীত পৰ্যটনক এক নতুন ধাৰণা বুলি অভিহিত কৰি কুমাৰ পদ্মপাণি বৰাই কয়, ‘‘কেৱল সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰাই নহয়, বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকলে এই অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ বিভিন্ন ঐতিহাসিক আৰু প্ৰাকৃতিক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহো ভ্ৰমণ কৰে । ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন উদ্যোগটো প্ৰত্যক্ষভাৱে লাভান্বিত হয় ।’’
আগন্তুক সময়তো অসমত এনে ধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ অধিক সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ জৰিয়তে লাহে লাহে অসমৰ কনচাৰ্ট অৰ্থনীতি অধিক উন্নত আৰু শক্তিশালী হৈ উঠিব ।