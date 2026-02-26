গুলশ্যন দেৱইয়াৰ অনন্য ফেশ্বন দৰ্শন, পৰ্দাৰ উৰ্ধত ছাইয়ামী খেৰৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক

গুলশ্যন দেৱইয়াৰ অনন্য ফেশ্বন দৰ্শন, পৰ্দাৰ উৰ্ধত ছাইয়ামী খেৰৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক
গুলশ্যন দেৱইয়া তেওঁৰ ব্যতিক্ৰমী আৰু মৌলিক ফেশ্বন শৈলীৰ বাবে সদায় চৰ্চাত থাকে । শেহতীয়াকৈ তেওঁ নিজৰ সাজ-পাৰ আৰু ফেশ্বন সম্পৰ্কে মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে ।
হায়দৰাবাদ : নিজৰ বিচিত্ৰ আৰু গতানুগতিকতাতকৈ পৃথক ফেশ্বনৰ বাবে পৰিচিত অভিনেতা গুলশ্যন দেৱইয়াই কয় যে আনক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বা সময়ৰ সোঁতত উটি গৈ কাপোৰ পিন্ধাটো তেওঁ কেতিয়াও পছন্দ নকৰে ।
নিজৰ ফেশ্বন ধাৰণাটো স্পষ্ট কৰি তেওঁ কয়, "অভিনয় জগতলৈ অহাৰ বহু আগতেই ফেশ্বন মোৰ জীৱনৰ অংশ হৈ পৰিছিল । মই NIFT (National Institute of Fashion Technology)-ত ফেশ্বন ডিজাইন অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ । সেইবাবেই মোৰ বাবে ফেশ্বন মানে কেৱল চলিত ধাৰা (Trend) অনুসৰণ কৰাটো নহয়, বৰঞ্চ নিজৰ স্বকীয়তা বা ব্যক্তিত্বক সঠিকভাৱে দাঙি ধৰাটোহে ।"
অভিনেতা গুলশ্যন দেৱইয়াই তেওঁৰ ফেশ্বন সম্পৰ্কে থকা চিন্তাধাৰাক অতি সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে । “কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সাঁচত আৱদ্ধ হৈ বা সাময়িক পৰিস্থিতিক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ সাজ-পাৰ কৰাটো মই কেতিয়াও মানি ল’ব পৰা নাই । মই নিজৰ পছন্দ অনুসৰিহে সাজু হওঁ, কাৰণ মই জানো যে মই কি ভাল পাওঁ, কিহৰ মাজত মই আৰাম পাওঁ আৰু মই নিজকে কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰোঁ ।” তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে ফেশ্বনৰ ধাৰা বা ব্ৰেণ্ডসমূহ আহে আৰু যায়, কিন্তু এজন ব্যক্তিৰ স্বকীয় শৈলী জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ লগে লগে বিকশিতহে হয় ।
তেওঁ আৰু কয়, “মই নতুন নতুন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি আৰু অলপ ব্যতিক্ৰমী হৈ ভাল পাওঁ, কাৰণ এয়া এক প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ । যেতিয়ালৈকে মোৰ সাজ-পাৰবোৰ মোৰ ব্যক্তিত্বৰ সৈতে মিলি থাকে আৰু মই আনন্দ পাওঁ, তেতিয়ালৈকে মই সুখী ।”
শেহতীয়াকৈ গুলশ্যন দেৱইয়াক ছাইয়ামী খেৰৰ সৈতে 'এইছে না হমকো' (Aise Na Humko) নামৰ এটা অতি সুন্দৰ আৰু আৱেগিক ৰোমাণ্টিক মিউজিক ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে । এই গীতটিৰ সংগীত ৰচনা কৰিছে বিশিষ্ট গীতিকাৰ আৰু সুৰকাৰ স্বানন্দ কিৰকিৰেই । তেওঁলোকৰ মাজত থকা সুন্দৰ বন্ধুত্বই এই কামটোক অধিক বিশেষ কৰি তুলিছে । ইয়াৰ আগতে এই যুটীটোক '৮ এ.এম. মেট্ৰ'' (8 A.M. Metro) নামৰ চলচ্চিত্ৰখনত একেলগে দেখা গৈছিল ।
সহকৰ্মী ছাইয়ামী খেৰৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে গুলশ্যনে অতি আন্তৰিকতাৰে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, "ছাইয়ামীৰ সৈতে কাম কৰি মই বৰ ভাল পাওঁ । 'গ্লিটচ' (Glitch) আৰু '৮ এ.এম. মেট্ৰ'' (8 AM Metro)-ৰ কামৰ সময়ত আমি একেলগে যথেষ্ট সময় কটাইছিলোঁ আৰু মই তেওঁক ওচৰৰ পৰা জনাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ । কিছুমান মানুহৰ সান্নিধ্য সঁচাকৈয়ে বৰ সুখদায়ক আৰু ছাইয়ামীও তেনে এগৰাকী ব্যক্তি ।"
তেওঁ আৰু যোগ দিয়ে, "আমাৰ মাজত এক সুন্দৰ বন্ধুত্ব আৰু পৰ্দাত এক আকৰ্ষণীয় কেমিষ্ট্ৰী আছে । সেইবাবেই তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কিবা এটা নতুন সৃষ্টি কৰাৰ সুযোগ পোৱা মাত্ৰকেই মই সন্মতি জনাইছিলোঁ । কথাটো সিমানেই সৰল ।"
আনহাতে, গুলশ্যন দেৱইয়াক শেহতীয়াকৈ ঋষভ শ্বেট্টীৰ পৰিচালনাত মুক্তি পোৱা 'কান্তাৰা: এ লেজেণ্ড – চেপ্টাৰ ১' ত অভিনয় কৰা দেখা গৈছে । ২০২২ চনৰ জনপ্ৰিয় ছবি 'কান্তাৰা'ৰ এইখন প্ৰিকুৱেল (Prequel), অৰ্থাৎ ইয়াৰ কাহিনী মূল ছবিখনৰ আগৰ সময়ছোৱাৰ ওপৰত আধাৰিত । ইয়াত পৰম্পৰাৰ উৎপত্তি আৰু পূৰ্বপুৰুষৰ সংঘাতৰ বিষয়ে অধিক গভীৰভাৱে দেখুওৱা হৈছে ।
