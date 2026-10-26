'এক কচোৰী, দো ছমোছা...'ক লৈ গুলশ্বন দেৱইয়া ক’লে:মই তেনেকুৱা নহয়

'এক কচোৰী, দো ছমোছা...'ক লৈ গুলশ্বন দেৱইয়া ক’লে:মই তেনেকুৱা নহয়
পুৰুষসকলক লৈ শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত ঘূৰি থকা কিছুমান শ্লোগানক লৈ মুখ খুলিছে অভিনেতা গুলশ্বন দেৱইয়াই ৷ তেওঁ মূল কথাতহে মনোযোগ দিবলৈ কৈছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 4:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : এক কচোৰী, দো ছমোছা—ইন মৰ্দো কা ক্যা ভৰোষা বা এক সুট্টা দো চায়—মৰ্দ জাত হায় হায়- ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰি থকাসকলে এইকেইটা শ্লোগান নিশ্চয়কৈ শুনিছে ৷ এটা ধৰ্ষণৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই আৰম্ভণি ঘটে এই ধৰণৰ শ্লোগানসমূহৰ ৷
যেতিয়া অভিনেতা গুলশ্বন দেৱইয়াক ‘এক কচোৰী, দো ছমোছা—ইন মৰ্দো কা ক্যা ভৰোষা’, বাক্যাংশটোৰ ওপৰত তেওঁৰ মত সোধা হৈছিল, তেতিয়া তেওঁ সুন্দৰ সঁহাৰি আগবঢ়ায় । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, এনে শ্লোগান উলিওৱাসকলেও জানে যে সকলো পুৰুষেই তেনেকুৱা নহয় ।
এই শ্লোগানসমূহে ছ’চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্কৰ সূচনা কৰে । বহু পুৰুষে সকলো পুৰুষ একে নহয় বুলি যুক্তি দি আপত্তি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে । বহু পুৰুষেই আকৌ এই শ্লোগানসমূহৰ সপক্ষে যুক্তিও দাঙি ধৰে ৷ এতিয়া বলীউডৰ অভিনেতা গুলশ্বন দেৱইয়াইও এই বিষয়ত নিজৰ দৃষ্টিভংগী শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁ স্বীকাৰ কৰে যে সকলো পুৰুষ একে নহয় সেয়া সঁচা, কিন্তু এই ধৰণৰ শ্লোগান ব্যক্তিগতভাৱে লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মূল সমস্যাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটোহে জৰুৰী বুলি উল্লেখ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া ছোৱালীক তেওঁৰ জন্মদিনৰ দিনা আস্থা কুঞ্জ পাৰ্কত (দক্ষিণ-পূব দিল্লীৰ কালকাজী মন্দিৰৰ ওচৰত) তিনি দুৰ্বৃত্তই ভুৱা অস্ত্ৰ আৰু এখন চুৰি ব্যৱহাৰ কৰি আৰক্ষী বিষয়াৰ ভাও লৈ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছিল । তেওঁৰ পুৰুষ বন্ধুকো আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ৷ এই ঘটনাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে পৰিৱেশ গৰম হৈ পৰে ৷ ধৰ্ষণৰ কাণ্ডক গৰিহণা জনাই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে, য’ত তেওঁলোকে এনে ধৰণৰ কেইবাটাও ব্যংগমূলক শ্লোগান ব্যৱহাৰ কৰে ৷
গুলশ্বন দেৱাইয়াই ক’লে, ‘মই তেনেকুৱা নহয়’
বিবিচিৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত গুলশ্বন দেৱাইয়াই এই মিমসমূহৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কয় । যেতিয়া তেওঁক সোধা হৈছিল যে, বহু পুৰুষ ‘এক কচোৰী, দো ছমোছা—ইন মৰ্দো কা ক্যা ভৰোষা’ বা ‘এক সুট্টা দো চায়—মৰ্দ জাত হায় হায়’ এই ধৰণৰ শ্লোগান শুনি ট্ৰিগাৰ হৈ পৰে আৰু নিজকে ভাল বুলি যুক্তি দিবলৈ আহে ৷ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ভাৱে?
তেওঁ উত্তৰ দিলে, "কেতিয়াবা, মইও ট্ৰিগাৰ হৈ পৰো—বাৰু, হয়তো ঠিক 'ট্ৰিগাৰ' নহয়, কিন্তু মই অনুভৱ কৰোঁ যে সকলো পুৰুষেই তেনেকুৱা নহয় । মই নিশ্চয় তেনেকুৱা নহয় আৰু মই আন বহুতক চিনি পাওঁ যিসকলো লোকো তেনেকুৱা নহয় ।"
পুৰুষসকলক বিষয়টো বুজিবলৈ আহ্বান
সীমিত দৃষ্টিকোণৰ কথা উল্লেখ কৰি গুলশ্বন লগতে কয়, "সততে, আমি কথাবোৰ অতি সংকীৰ্ণ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চোৱাৰ প্ৰৱণতা ৰাখোঁ । ই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । এইক্ষেত্ৰত আপুনি এনে ধৰণৰ কথাবোৰ কিয় প্ৰচলিত হয় বা ক’ৰ পৰা উৎপত্তি হয় তাৰ আঁৰৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণবোৰ বুজিব লাগিব ।"
তাৰ পিছত তেওঁ কয়, "এই কথাটো ব্যক্তিগতভাৱে লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । এই কথা সকলোৱে জানে । এইবোৰ কথা কৈ থকা মহিলাসকলে—যিসকলে এই শ্লোগানবোৰ উলিয়াইছে—তেওঁলোকেও এইটো জানে যে সকলো পুৰুষেই তেনেকুৱা নহয় । কিন্তু এইটো এটা গুৰুতৰ সমস্যা । আমি যদি ইয়াক সমাধান কৰিব বিচাৰোঁ, তেন্তে এইটোৱেই উপায়—পুৰুষসকলে বুজিব লাগিব ।"
গুলশ্বন দেৱইয়াৰ কাম
২০১১ চনৰ ‘চয়তান’ ছবিত কৰণ চৌধুৰীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল গুলশ্বন দেৱাইয়াই । শেহতীয়াকৈ তেওঁক ‘লিটিল থমাছ’ ছবিখনত দেখা গৈছিল, য’ত ৰসিকা দুগালেও অভিনয় কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ‘কান্তৰা: অধ্যায় ১’, ‘উলঝ’, ‘গানছ এণ্ড গুলাবছ’ আৰু ‘দহাড়’ আদি প্ৰকল্পত কাম কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : গুলশ্বন দেৱইয়াৰ অনন্য ফেশ্বন দৰ্শন, পৰ্দাৰ উৰ্ধত ছাইয়ামী খেৰৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক