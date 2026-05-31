কঠোৰ পৰিশ্ৰম, আত্মবিশ্বাসে সফলতাৰ প্ৰধান আহিলা : মৃগাশ্ৰী বৰুৱা

মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়া ২০২৬ৰ প্ৰথম ৰানাৰ্ছ আপৰ মৃগাশ্ৰী বৰুৱাক সম্বৰ্ধনা ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 31, 2026 at 6:03 PM IST

তেজপুৰ : নতুন দিল্লীৰ তালকাটোলা ষ্টেডিয়ামত ১২ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা 'মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়া ২০২৬'ত প্ৰথম ৰানাৰ্ছ আপৰ খিতাপ অৰ্জন কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল তেজপুৰৰ যুৱতী মৃগাশ্ৰী বৰুৱাই ৷ শনিবাৰে মৃগাশ্ৰী বৰুৱাক তেজপুৰত উষ্ম আদৰণি জনায় ৷ শোণিতপুৰ জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়নৰ সভাকক্ষত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত বিভিন্ন সংগঠন আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে মৃগাশ্ৰীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে।

উক্ত অনুষ্ঠানত তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, বিশিষ্ট মঞ্চ আৰু চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা অৰুণ নাথ, প্ৰবীণ নৃত্যশিল্পী-অভিনেত্ৰী কৃষ্ণা দাস নাথ, বাণ থিয়েটাৰৰ সম্পাদক পংকজ বৰুৱা, শোণিতপুৰ জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়নৰ সভাপতি সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ লগতে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল ৷ অনুষ্ঠানত বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই মৃগাশ্ৰীক ড৹ ৰুবুল মাউতৰ জনপ্ৰিয় গ্ৰন্থ 'মোৰো এটা সপোন আছিল' প্ৰদান কৰি আগন্তুক দিনলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷

সভাৰ অন্তত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি মৃগাশ্ৰী বৰুৱাই কয়, "কঠোৰ পৰিশ্ৰম, আত্মবিশ্বাস আৰু পৰিয়ালৰ সমৰ্থনৰ ফলতেই এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । আগন্তুক দিনত দেশ আৰু ৰাজ্যৰ বাবে আৰু অধিক সাফল্য কঢ়িয়াই আনিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম ৷"

উল্লেখ্য যে, 'মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়া ২০২৬'ৰ প্ৰতিযোগিতাত মৃগাশ্ৰীয়ে পাৰ্ফেক্ট ব'ডী আৰু বেষ্ট ৱাক শীৰ্ষক দুটা বিশেষ শিতানত ৰানাৰ্ছ আপৰ খিতাপ লাভ কৰে ৷ এগৰাকী বৃত্তিজীৱী আঁতধৰোতা, আইনৰ ছাত্ৰী, শাস্ত্ৰীয় নৃত্যশিল্পী তথা সমাজসেৱিকা হিচাপে মৃগাশ্ৰী ইতিমধ্যে সুপৰিচিত । শিশুৰ অধিকাৰ, শিশু ভিক্ষাবৃত্তি আৰু শিশুৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰি ইতিমধ্যে তিনিটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে ।

ইয়াৰ উপৰিও ২০২২ চনত বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় চুটি ছবিত অভিনয় কৰি তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটাও লাভ কৰিছিল । সেই ছবিখনে দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পঞ্চম স্থান দখল কৰিছিল ।

