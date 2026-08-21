ETV Bharat / entertainment

গোবিন্দাৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ পৰিকল্পনা! ৰাখী সাৱন্তৰ আগত বিস্ফোৰক মন্তব্য পত্নী সুনীতা আহুজাৰ

গোবিন্দা-কোমলৰ বিয়াৰ পৰিকল্পনা! সেয়েহে ডিভোৰ্চ কেচ উঠাই ল’লে সুনীতা আহুজাই ৷

Sunita Ahuja on why she withdrew divorce petition from Govinda: Shaadi karne ke plan me the woh log
বিবাহ বিচ্ছেদৰ আবেদন প্ৰত্যাহাৰ গোবিন্দাৰ পত্নীৰ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অভিনেতা গোবিন্দাৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত পত্নী সুনীতা আহুজাই ৰাখী সাৱন্তৰ সৈতে হোৱা এক কথোপকথনত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে । সুনীতাই সদৰী কৰা মতে, গোবিন্দাই কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ বাবেই তেওঁ ডিভোৰ্চৰ আবেদনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।

গোবিন্দাৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতে সুনীতা আহুজাই স্বামী আৰু কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰক লৈ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে ।মুম্বাইত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কথা পাতি থকাৰ সময়তে ৰাখী সাৱন্তলৈ সুনীতাৰ ফোন আহে । ৰাখীয়ে ফোনটো স্পীকাৰত দি দিয়ে, যাৰ ফলত সুনীতাৰ মনৰ ক্ষোভ সকলোৰে সন্মুখত প্ৰকাশ পায় । সুনীতাই কয়, "মই ঠিকেই আছোঁ আইজনী (বেটা), তুমি কেনে আছা? তোমালোকে মোৰ সমৰ্থনত কথা কোৱা উচিত, কাৰণ তোমালোকে সকলো কথা জানা । হয়, তুমি মাত মাতিব লাগে... তুমি দেখা নাইনে তাক কোনে বিমানবন্দৰলৈ লৈ গৈছিল? মই ইমান দিনে মনে মনে আছিলোঁ... এতিয়া সি মোৰ ঠাই আন কাৰোবাক দি দিব ।"

ফোনত হোৱা কথোপকথনত সুনীতাই প্ৰকাশ কৰে যে, গোবিন্দা আৰু কোমলে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই তেওঁ বিবাহ বিচ্ছেদৰ গোচৰটো প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । সুনীতাই কৈছিল, "মই কালি বিবাহ বিচ্ছেদৰ গোচৰটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিলোঁ কাৰণ তেওঁলোকে বিয়া কৰোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছিল ।"

ৰাখীয়ে সুনীতাক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই কয়, "বৰ ভাল হ’ল । মই কোৱাৰ দৰেই, আপুনি গোচৰটো প্ৰত্যাহাৰ কৰি একেবাৰে সঠিক কাম কৰিলে ।" ইয়াৰ পিছতে ৰাখীয়ে সুনীতাক নিজৰ আৰ্থিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দি কয়, "আপুনি কেৱল সেই ২০০ কোটি টকাৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়ক । বাকী সকলো বাদ দিয়ক । যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোনোবা মহিলা আহে, তেন্তে সকলো সম্পত্তি কাঢ়ি লৈ যাব । অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি প্ৰথমে সকলো সম্পত্তি নিজৰ নামত কৰি লওক ।"

লগতে পঢ়ক : সুনীতাই উঠাই ল’লে তালাকৰ আবেদন: ভাইৰেল হৈছে গোবিন্দাৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ পুৰণি কুণ্ডলী যোগ

TAGGED:

গোবিন্দ সুনীতা আহুজা বিবাহবিচ্ছেদ
কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰ
ৰাখী সাৱন্ত গোবিন্দা বিতৰ্ক
বলীউডৰ শেহতীয়া বিতৰ্ক
GOVINDA SUNITA AHUJA DIVORCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.