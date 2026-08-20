সুনীতাই উঠাই ল’লে তালাকৰ আবেদন: ভাইৰেল হৈছে গোবিন্দাৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ পুৰণি কুণ্ডলী যোগ

সুনীতাই উঠাই ল’লে তালাকৰ আবেদন: ভাইৰেল হৈছে গোবিন্দাৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ পুৰণি কুণ্ডলী যোগ
"সাজু থাকিবা..." কুণ্ডলীত আছিল দ্বিতীয় বিবাহৰ যোগ ! গোবিন্দা-সুনীতাৰ কাজিয়াৰ অন্ত পৰাৰ মাজতে ভাইৰেল অভিনেতাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 12:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা গোবিন্দাই দুবাৰকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ব নেকি ? তেওঁৰ জন্ম কুণ্ডলীত তেনেকুৱা যোগ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ নিজৰ পত্নী সুনীতা আহুজাক সাজু হৈ থাকিবলৈও কৈছিল ।
এটা পুৰণি সাক্ষাৎকাৰত গোবিন্দাই প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁ ভাগ্য আৰু জন্ম কুণ্ডলীক বহুত বিশ্বাস কৰে । তেওঁৰ কুণ্ডলী অনুসৰি তেওঁৰ জীৱনত দ্বিতীয় বিবাহৰ এটা যোগ আছিল । কুণ্ডলীৰ এই যোগটোৰ কথা উল্লেখ কৰি গোবিন্দাই ধেমালি আৰু গম্ভীৰতাৰে পত্নী সুনীতা আহুজাক কৈছিল যে, ভৱিষ্যতে যদি তেওঁ আন কাৰোবাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে, তেন্তে সুনীতা তাৰ বাবে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত থকা উচিত । বৰ্তমান সময়ত গোবিন্দা আৰু সুনীতাৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কক লৈ বিভিন্ন উৰাবাতৰি আৰু বিবাদ চলি থকাৰ বাবেই তেওঁৰ এই পুৰণি মন্তব্যটো ছ’চিয়েল মিডিয়াত পুনৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।
কিন্তু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, বলীউডৰ জ্যেষ্ঠ অভিনেতা গোবিন্দা আৰু তেওঁৰ পত্নী সুনীতা আহুজাৰ মাজত চলি থকা দীৰ্ঘদিনীয়া বিবাদৰ অৱসান ঘটিছে । সুনীতাই মুম্বাইৰ ফেমিলী ক’ৰ্টৰ পৰা নিজৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ আবেদন আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰি লৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে ।
সুনীতা আহুজাৰ এই হঠাতে লোৱা ইতিবাচক পদক্ষেপে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে । এই সিদ্ধান্তৰ পাছত অনুৰাগীসকলৰ মাজত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰিয় তাৰকা দম্পতীটো পুনৰ একলগ হৈ পৰিছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা পাৰিবাৰিক মতানৈক্য আৰু বিবাদৰ সমাপ্তি ঘটাত অনুৰাগী আৰু শুভাকাংক্ষী সকলোৱে এতিয়া স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে ।
বিগত কেইবাবছৰো ধৰি অভিনেতা গোবিন্দা আৰু পত্নী সুনীতা আহুজাৰ মাজত তীব্ৰ মতানৈক্য চলি থকাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছিল । আনকি সুনীতাই ৰাজহুৱাকৈও পতি গোবিন্দাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছিল আৰু তেওঁৰ পৰকীয়া প্ৰেম থকাৰ কথাও মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল । স্বামী-স্ত্ৰীৰ মাজৰ এই তিক্ততাই অনুৰাগীসকলৰ মন ভাঙি পেলাইছিল ।
এই সুখবৰৰ মাজতে ইণ্টাৰনেটত গোবিন্দাৰ এটা পুৰণি মন্তব্য পুনৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছে, য’ত তেওঁ নিজৰ জীৱনত ‘দ্বিতীয় বিবাহ’ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বা যোগ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ।
গোবিন্দাই সঁচাকৈয়ে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিব নেকি?
এটা পুৰণি সাক্ষাৎকাৰত গোবিন্দাই নিজৰ জন্ম কুণ্ডলীৰ উল্লেখ কৰি কৈছিল যে, তেওঁৰ ভাগ্যত দ্বিতীয় বিবাহৰ যোগ লিখা আছে । ‘ষ্টাৰডাষ্ট’ নামৰ আলোচনীখনৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত অভিনেতাগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছিল । কুণ্ডলীৰ এই যোগটোৰ বাবেই তেওঁ পত্নী সুনীতা আহুজাক মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত বা সাজু হৈ থাকিবলৈ আগতীয়াকৈ সকীয়াই দিছিল । অভিনেতাগৰাকীয়ে কৈছিল, "কাইলৈ কি হ’ব কোনেও নাজানে । কিজানি মই আন কোনোবা ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰি যাওঁ আৰু হয়তো মই তাইক বিয়াও কৰাই পেলাওঁ ।" তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছিল যে, পত্নী সুনীতা এই কথাবোৰৰ বাবে সাজু থাকিলেহে তেওঁ নিজে স্বতন্ত্ৰ অনুভৱ কৰিব, কাৰণ তেওঁৰ কুণ্ডলীত স্পষ্টকৈ দ্বিতীয় বিবাহৰ কথা লিখা আছে ।
গোবিন্দাৰ এই মন্তব্যটো সেই সময়ত ছ’চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছিল । স্বামী-স্ত্ৰী দুয়োৰে মাজত এগৰাকী তৃতীয় ব্যক্তিৰ প্ৰৱেশক লৈ সংঘাত সৃষ্টি হোৱাৰ খবৰ ওলাইছিল । চৰ্চা চলিছিল যে, গোবিন্দাৰ নিজৰ ছবিৰ নায়িকা কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ সৈতে এক প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল ।
গোবিন্দা আৰু ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ এই ঘনিষ্ঠতা পত্নী সুনীতা আহুজাই কোনো কাৰণতে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল । এই কাৰণেই সুনীতাই খঙত স্বামী গোবিন্দাৰ বিৰুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমত মুকলিকৈ বিভিন্ন মন্তব্য আৰু ক্ষোভ উজাৰিছিল । অৱশ্যে এতিয়া আশা কৰা হৈছে যে, সকলো বিবাদ পাহৰি দুয়ো একেলগে থাকিব ।
লগতে পঢ়ক : গোবিন্দাৰ সৈতে বিবাদৰ মাজতে বান্দ্ৰা ক’ৰ্টত সুনীতা আহুজা