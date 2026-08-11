গোবিন্দা আৰু সুনীতাৰ বৈবাহিক কন্দল: পত্নীৰ বিবাহবহিৰ্ভূত সম্পৰ্কৰ অভিযোগক লৈ কি ক’লে অভিনেতাই?
পত্নী সুনীতা আহুজাৰ বিবাহবহিৰ্ভূত সম্পৰ্কৰ গুৰুতৰ অভিযোগ; প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ অভিনেতা গোবিন্দাৰ ৷ ক’লে- মই সহি লওঁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 10:47 AM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা গোবিন্দাৰ পত্নী সুনীতা আহুজাই বিভিন্ন সময়ত অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিবাহবহিৰ্ভূত সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ, গোবিন্দাই পত্নীৰ এই সকলোবোৰ অভিযোগৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ধেমেলীয়া আৰু মৰমিয়াল সুৰত তেওঁ কয় যে, তেওঁলোকৰ মাজত যিয়েই কাজিয়া বা মতানৈক্য নহওক কিয়, সুনীতাই তেওঁক যি গালি-গালাজ কৰে, সেইয়া তেওঁ মৰম বুলিয়েই গ্ৰহণ কৰে ৷
"তেওঁ গালি পাৰে আৰু মই সহি লওঁ": প্ৰতিক্ৰিয়া গোবিন্দাৰ
বলীউড অভিনেতা গোবিন্দাৰ পত্নী সুনীতা আহুজাই বিভিন্ন সময়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিবাহবহিৰ্ভূত সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ এক সাক্ষাৎকাৰত গোবিন্দাই এই সকলোবোৰ অভিযোগ নাকচ কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে তেওঁ পত্নী সুনীতাৰ বিৰুদ্ধে সফলতা লাভ কৰাৰ বাবে তেওঁৰ (গোবিন্দাৰ) চৰিত্ৰ হনন কৰা বা বদনামী কৰাৰ ওলোটা অভিযোগহে উত্থাপন কৰে ৷
সংবাদ সংস্থা 'এএনআই'ৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত গোবিন্দাই স্বীকাৰ কৰে যে, সুনীতাই পূৰ্বেও তেওঁৰ ওপৰত এনে অভিযোগ তুলিছে, কিন্তু ঘৰৰ ল’ৰা-ছোৱালীক ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব সুনীতাই পালন কৰিছে ৷ গোবিন্দাই কয়, "তেওঁ ইমান মৰমতে মোক গালি পাৰে আৰু মই তেওঁৰ হাতৰ পৰা সেই গালি খাই লওঁ ৷ মোৰ ধাৰণা, মানুহ য’তেই নাথাকক কিয় আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক যি দায়িত্বই নিদিয়ক কিয়—তেওঁলোক অবিহনে আমি জীৱনত সফল হ’ব নোৱাৰিলোহেঁতেন ৷ আজি আমি যি পৰ্যায়ত আছোঁ, তেওঁলোকৰ অবিহনে সেয়া সম্ভৱ নহ’লহেঁতেন ৷ আমাৰ পৰিয়ালৰ ল’ৰা-ছোৱালী এতিয়া ডাঙৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত সুনীতাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে ৷ তেওঁ সন্তনবোৰৰ প্ৰতি বহুত দয়ালু আছিল ৷"
"সফলতা পাবলৈ বেয়া কথা কোৱাটো প্ৰয়োজনীয়নে?" - গোবিন্দাৰ মন্তব্য
গোবিন্দাই ইংগিত দিয়ে যে, গোবিন্দাৰ বিষয়ে ৰাজহুৱাকৈ মন্তব্য কৰিবলৈ লোৱাৰ পিছৰে পৰাই পত্নী সুনীতাই সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ কয়, "বহুতো কথা আজিও নেপথ্যত থাকি গৈছে, যাক কেতিয়াও শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি । মই যদি এই বিষয়বোৰৰ অলপ আভাসো বাহিৰৰ পৃথিৱীখনক দেখুৱাই দিওঁ ! আঁতৰি যাবলৈ সঁচাকৈয়ে ইমান অভিযোগ তোলাৰ প্ৰয়োজন হ’ব নেকি ? মানুহে প্ৰায়ে ইয়াক হাত সাৰিবলৈ কৰা এটা উপায় বুলি ভাবে ।"
তেওঁ আৰু প্ৰশ্ন কৰে, "সফলতা পাবলৈ নিজৰ আপোন মানুহৰে বদনামী কৰাটো বা বেয়া কথা কোৱাটো জৰুৰী নেকি ? অৱশ্যে এই কামটো কৰা অলপ সহজ । সুনীতাই এই কামটো বৰ চতুৰতাৰে কৰে—তেওঁ প্ৰথমতে মোৰ প্ৰশংসা কৰি চাৰিটা ভাল কথা কয় বা হয়তো সেই প্ৰশংসা স্বাভাৱিকভাৱেই ওলাই আহে, আৰু তাৰ ঠিক পিছতেই আকৌ সমালোচনা কৰে । অৱশ্যে মই ইয়াৰ মাজতো এক প্ৰকাৰৰ মৰমেই বিচাৰি পাওঁ ।"
"নায়ক-নায়িকাসকলৰ মাজত এনেবোৰ কথা চাগৈ চলিয়েই থাকে"- গোবিন্দাৰ কথিত সম্পৰ্কক লৈ সুনীতাৰ পুৰণি ভাষ্য
প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে, সুনীতা আহুজা অলপতে সমাপ্ত হোৱা ৰিয়েলিটী শ্ব’ 'লক আপ ২'ৰ এগৰাকী প্ৰতিযোগী আছিল । এই অনুষ্ঠানটোত থকাৰ সময়তে সুনীতাই গোবিন্দাৰ আন মহিলাৰ সৈতে থকা কথিত সম্পৰ্ক বা প্ৰেমৰ উৰাবাতৰিৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কথা পাতিছিল । তেওঁ কৈছিল, "প্ৰেমত থাকিলে আপোনাৰ সকলো কথা সহ্য কৰিব পৰাৰ সাহস থাকিব লাগে । গোবিন্দাৰ জীৱনত বহুতো প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল । অৱশ্যে, বলীউডৰ নায়ক আৰু নায়িকাসকলৰ মাজত এনেধৰণৰ কথা চাগৈ চলিয়েই থাকে । মোৰ ধাৰণা হয় যে, ইমান বছৰ ধৰি তেওঁৰ সুখ-দুখৰ সংগী হৈ থকাৰ পিছত, মই এতিয়া তেওঁৰ দৰে এজন গুণী পুত্ৰ পোৱাৰহে যোগ্য ।"
উল্লেখ্য যে, ১৯৮৭ চনত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল গোবিন্দা আৰু সুনীতা আহুজা ৷ এটা অতি গোপনীয় পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল দুয়ো । সেই সময়ত গোবিন্দা ইতিমধ্যে বলীউডৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত তাৰকা আছিল । নিজৰ চলচ্চিত্ৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকাত তেওঁ প্ৰায় দুবছৰ ধৰি নিজৰ বিবাহৰ কথা সকলোৰে পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিল তেওঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ কন্যা সন্তান টিনা আহুজাৰ জন্ম হোৱাৰ পিছতহে তেওঁ এই বিয়াৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিছিল । পিছত তেওঁলোকৰ এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম হয়, যাৰ নাম যশৱৰ্ধন আহুজা ।
লগতে পঢ়ক : প্ৰথমে সমস্যা পৰিয়ালতেই আৰম্ভ হয়, তাৰ পাছতহে সমাজলৈ কথাবোৰ বিয়পে : গোবিন্দা