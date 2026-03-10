নাৰী অবিহনে পুৰুষৰ কোনো অস্তিত্ব নাই : গোবিন্দা
বলীউডৰ জ্যেষ্ঠ অভিনেতা গোবিন্দাই এক পুৰণি সাক্ষাৎকাৰত পুৰুষৰ জীৱনত নাৰীৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে এক অতি সুন্দৰ আৰু হৃদয়স্পৰ্শী মন্তব্য কৰিছিল ।
হায়দৰাবাদ : অভিনেতা গোবিন্দাই এক পুৰণি সাক্ষাৎকাৰত পুৰুষৰ জীৱনত নাৰীৰ আশীৰ্বাদ আৰু গুৰুত্বৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰিছিল । গোবিন্দাই তেওঁৰ মাতৃৰ শিক্ষাৰ কথা সুঁৱৰি কৈছিল যে নাৰী অবিহনে এজন পুৰুষ সদায় দুৰ্বল । এই কথাষাৰ বুজাবলৈ তেওঁ ভগৱান শিৱৰ উদাহৰণ দিছিল । তেওঁৰ মতে, 'শক্তি' (দেৱী দুৰ্গা/পাৰ্বতী) অবিহনে 'শিৱ'ও সম্পূৰ্ণ নহয় । আধ্যাত্মিক অৰ্থত ক’বলৈ গ’লে, শক্তি অবিহনে শিৱ কেৱল এটা শৰীৰ বা 'শৱ'ৰ দৰে ।
মাতৃভক্ত গোবিন্দা
নিজক এগৰাকী "মাতৃভক্ত সন্তান" (Mama’s boy) বুলি পৰিচয় দি তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো সফলতাৰ আঁৰত মাতৃৰ আশীৰ্বাদ আৰু শিক্ষা নিহিত হৈ আছে । তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে এজন পুৰুষক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তেওঁৰ জীৱনত এগৰাকী মাতৃ, ভগ্নী বা পত্নীৰ ভূমিকা অপৰিসীম ।
প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীয়ে মত প্ৰকাশ কৰিছিল যে এজন পুৰুষৰ শক্তি আৰু সফলতাৰ আঁৰত নাৰীৰ আশীৰ্বাদ থাকে । ভগৱান শিৱৰ উদাহৰণ দি তেওঁ কৈছিল, "মোৰ মতে, এজন পুৰুষে তেওঁৰ জীৱনত থকা নাৰীসকলক সদায় সুখী কৰি ৰখা উচিত । এজন পুৰুষৰ জীৱনত নাৰীৰ আশীৰ্বাদ থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ মায়ে সদায় কৈছিল যে নাৰীসকল সদায় শক্তিশালী আৰু তেওঁলোকৰ অবিহনে পুৰুষ দুৰ্বল । আনকি ভগৱান শিৱইও কৈছে যে যদি তেওঁৰ লগত 'শক্তি' নাথাকে, তেন্তে স্বয়ং শিৱও শক্তিহীন হৈ পৰে ।"
গোবিন্দাই তেওঁৰ কথাখিনি এনেদৰে কৈছিল, "মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এজন পুৰুষে যেতিয়া এগৰাকী নাৰীৰ আশীৰ্বাদ লয়, তেতিয়াহে তেওঁৰ সফলতা বৃদ্ধি পায় । সেই নাৰীগৰাকী মাতৃ, পত্নী, কন্যা, বন্ধু বা পৰিচিত যিকোনো লোকেই হ’ব পাৰে ।"
নিজৰ বিষয়ে ক’বলৈ গৈ তেওঁ পুনৰ কয়, "মই নিজকে এগৰাকী 'মাতৃভক্ত সন্তান' হিচাপে চিনাকি দি ভাল পাওঁ । প্ৰথমে মই এজন সফল পুত্ৰ হ’বলৈ বিচাৰিছিলোঁ । এতিয়া মই এজন সফল স্বামী আৰু এজন সফল পিতৃ হ’বলৈ বিচাৰোঁ ।"
গোবিন্দাৰ মতে, এগৰাকী মাতৃ, পত্নী বা কন্যাই হওক অথবা সমাজৰ যিকোনো মহিলাৰ পৰা পোৱা সুখ আৰু আশীৰ্বাদে এজন পুৰুষৰ সফলতা গঢ়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
ব্যক্তিগত জীৱন আৰু পৰিয়াল
গোবিন্দাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, তেওঁ সুনীতা আহুজাৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । তেওঁলোকৰ দুটা সন্তান আছে— কন্যা টিনা আহুজা আৰু পুত্ৰ যশৱৰ্ধন আহুজা ।
পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক
নিজৰ সন্তানৰ উপৰিও গোবিন্দাৰ তেওঁৰ ভাগিন-ভাগিনীসকলৰ লগতো এক মধুৰ সম্পৰ্ক আছে, যিসকল বিনোদন জগতৰ সৈতে জড়িত । তেওঁ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কৃষ্ণা অভিষেক, ৰাগিনী খান্না, আৰতি সিং আৰু সৌম্যা শেঠৰ মোমায়েক ।
পেছাদাৰী জীৱন
পেছাদাৰী দিশত গোবিন্দাই কেইবা দশকজোৰা তেওঁৰ সুদীৰ্ঘ কেৰিয়াৰত প্ৰায় ২০০ খন বোলছবিত অভিনয় কৰিছে ।
কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি
১৯৮৬ চনত মুক্তি পোৱা 'ইলজাম' (Ilzaam) ছবিখনৰ জৰিয়তে তেওঁ বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । কেৰিয়াৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁক মূলতঃ 'হত্যা', 'খুদগৰ্জ'ৰ দৰে এক্সনধৰ্মী চিনেমাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ।
লাহে লাহে ১৯৯০ চনৰ মাজভাগৰ পৰা তেওঁ কমেডী আৰু পাৰিবাৰিক মনোৰঞ্জনধৰ্মী চিনেমাৰ দিশে মনোনিৱেশ কৰে । 'হিৰো নং ১' (Hero No. 1), 'কুলী নং ১' (Coolie No. 1) আদিৰ দৰে ছুপাৰহিট চিনেমাৰ জৰিয়তে তেওঁ বলীউডৰ ‘কমেডী কিং’ হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰে।
নৃত্যৰ যাদু
গোবিন্দাৰ স্বকীয় আৰু নিখুঁত নৃত্য শৈলীয়ে তেওঁক হিন্দী চিনেমা জগতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।
বিগত কেইমাহমানৰ পৰা অভিনেতাগৰাকী নিজৰ কৰ্মৰাজিৰ বাহিৰে আন কিছুমান ব্যক্তিগত কাৰণৰ বাবেও চৰ্চাত আছে ।
দীৰ্ঘদিনীয়া দাম্পত্য জীৱনৰ পিছত গোবিন্দা আৰু পত্নী সুনীতা আহুজাৰ মাজত মনোমালিন্য হোৱা আৰু তেওঁলোকৰ বিচ্ছেদ হ’ব পাৰে বুলি কিছুমান উৰাবাতৰি ওলাইছিল ।
অৱশ্যে, যোৱা বছৰ গণপতি উৎসৱৰ সময়ত সুনীতাই নিজেই এই সকলো উৰাবাতৰিৰ অন্ত পেলায় । সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত গোবিন্দাৰ সৈতে ৰাজহুৱাকৈ উপস্থিত হৈ তেওঁ স্পষ্টকৈ জনাই দিয়ে যে কোনেও তেওঁলোকক কেতিয়াও পৃথক কৰিব নোৱাৰে ।
