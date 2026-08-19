ETV Bharat / entertainment

গোবিন্দাৰ সৈতে বিবাদৰ মাজতে বান্দ্ৰা ক’ৰ্টত সুনীতা আহুজা

ছুগাৰ ডেডী বিতৰ্কৰ পাছত আদালতত গোবিন্দাৰ পত্নী-পুত্ৰ! কেমেৰাৰ সন্মুখতে ধৈৰ্য হেৰুৱালে যশৱৰ্ধনে ৷

Govinda and Sunita Ahuja Spat: Yashvardhan loses cool at paparazzi at Bandra Family Court
গোবিন্দা আৰু সুনীতা আহুজাৰ বিবাদ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 2:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : গোবিন্দা আৰু তেওঁৰ পত্নী সুনীতা আহুজাৰ মাজত চলি থকা ৰাজহুৱা বিবাদৰ মাজতে, বুধবাৰে সুনীতা আহুজাক তেওঁলোকৰ পুত্ৰ যশৱৰ্ধন আহুজাৰ সৈতে বান্দ্ৰা পাৰিবাৰিক আদালতত উপস্থিত হোৱা দেখা গ’ল । সেই সময়তে সংবাদ মাধ্যমৰ ফটোগ্ৰাফাৰসকলৰ ওপৰত পুত্ৰ যশৱৰ্ধনে নিজৰ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি ক্ষোভ উজাৰে ।

সুনীতা আহুজা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ যশৱৰ্ধনক যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ ফটোগ্ৰাফাৰসকলে অনুসৰণ কৰিছিল, তেতিয়া যশৱৰ্ধনক স্পষ্টকৈ অসন্তুষ্ট হোৱা দেখা গৈছিল । এনে সময়তে, মাকক সংগ দি থাকোতে তেওঁ ফটোগ্ৰাফাৰসকলৰ ওপৰত খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁলোকক মাকৰ বাবে বাট এৰি দিবলৈ তথা আমনি নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনালে ।

আদালতৰ ভিতৰত কি হ’ল বুলি সোধাত, যশৱৰ্ধনে ডাঙৰকৈ ক’লে, "একো হোৱা নাই", আনহাতে সুনীতাই ব্যংগ কৰি ক’লে, "জন্মদিন পালন কৰিবলৈ আহিছিলোঁ ।" সুনীতাই পিন্ধি আছিল এটা পাতল গুলপীয়া ৰঙৰ ছাৰ্ট আৰু ক’লা ট্ৰাউজাৰ । আনহাতে, পুত্ৰ যশৱৰ্ধনে এটা বগা ছাৰ্ট, ধূসৰ ৰঙৰ ট্ৰাউজাৰ আৰু নীলা স্নীকাৰ্ছ পিন্ধিছিল ।

গোবিন্দা আৰু সুনীতাৰ মাজত চলি থকা ব্যক্তিগত সংঘাত আৰু তীব্ৰ বিবাদ ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকক এইদৰে আদালতত দেখা গৈছে । শেহতীয়াকৈ গোবিন্দাক তেওঁৰ ‘ৰূপা’ ছবিৰ সহ-অভিনেত্ৰী কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ সৈতে বিমানবন্দৰত দেখা পোৱাৰ পিছতে এই বিতৰ্কই অধিক তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে । নিজতকৈ বহু সৰু অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে গোবিন্দাৰ এই সম্পৰ্কক লৈ সুনীতাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । তেওঁ গোবিন্দাক ‘ছুগাৰ ডেডী’ বুলি সম্বোধন কৰাৰ লগতে নিজৰ জীয়েকৰ সম বয়সীয়া ছোৱালী এজনীৰ সৈতে ঘূৰি ফুৰা বুলি কটাক্ষ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কোমলক সঠিকভাৱে কাপোৰ পিন্ধিবলৈ সাৱধান কৰি দিছিল ।

গোবিন্দা আৰু কোমলৰ মাজৰ সম্পৰ্কক লৈ নানা জল্পনা-কল্পনা চলি থকাৰ মাজতে সুনীতাই এই মন্তব্য কৰিছিল, যদিও তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ কোনো চৰকাৰী নিশ্চিতি পোৱা হোৱা নাই । আচলতে, কোমল হৈছে গোবিন্দাৰ আহিবলগীয়া ছবি ‘ৰূপা’ৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী অভিনেত্ৰী । অভিনেতাগৰাকীয়ে সদায় দাবী কৰি আহিছে যে, কম বয়সীয়া অভিনেত্ৰীসকলৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক সম্পূৰ্ণৰূপে বৃত্তিগত বা পেছাদাৰী ।

অৱশেষত গোবিন্দাই এটা ভিডিঅ’ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে সুনীতাৰ এই কথাবোৰৰ উত্তৰ দিয়ে । তেওঁ কয় যে, সুনীতাই তেওঁৰ কামৰ মাজত হস্তক্ষেপ কৰিব নালাগে বা তেওঁৰ নাম আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষতি কৰিব পৰা কোনো মন্তব্য কৰিব নালাগে । বয়সৰ ব্যৱধানক লৈ হোৱা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰত তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে, এজন নায়কতকৈ বহু সৰু অভিনেত্ৰীক নায়িকা হিচাপে লোৱাটো চিনেমা জগতত এয়াই প্ৰথমবাৰৰ বাবে হোৱা নাই ।

তেওঁ কয় যে, পূৰ্বতেও বলীউডৰ তাৰকাসকলে নিজতকৈ বহু সৰু অভিনেত্ৰীৰ সৈতে কাম কৰিছে । গতিকে এনেধৰণৰ পেছাদাৰী সহযোগিতাক প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক বুলি গণ্য কৰিব নালাগে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ সুনীতাক ৰাজহুৱা স্থানত ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাৰ প্ৰতি সাৱধান হ’বলৈ কয় । নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত গোবিন্দাই, সুনীতাই বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰা মাক-ভনীয়েকক সাঙুৰি লোৱা কটু শব্দৰ ওপৰত আপত্তি দৰ্শায় । তেওঁ কয় যে, ৰাজহুৱা ব্যক্তিসকলে কি কয় আৰু কি কৰে, তাৰ দ্বাৰা যুৱ প্ৰজন্ম প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে । অভিনেতাগৰাকীয়ে সুনীতাক অতিমাত্ৰা গালি-গালাজ পৰিহাৰ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।

আনহাতে, সুনীতাই ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ কঠিন সময় আৰু গোবিন্দাৰ অন্য মহিলাৰ সৈতে থকা বুলি চৰ্চিত সম্পৰ্কসমূহৰ বিষয়ে স্পষ্টকৈ কথা পাতি আহিছে । তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ খেলিমেলিক লৈ পূৰ্বতেও বাৰে বাৰে বাতৰি প্ৰকাশ পাই আহিছে । তথ্য অনুসৰি, সুনীতাই ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত বান্দ্ৰা পাৰিবাৰিক আদালতত বিবাহ বিচ্ছেদৰ আৱেদন দাখিল কৰিছিল । সেই সময়ৰ বাতৰিবোৰত কঠোৰতা, পৰ স্ত্ৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক আদি কাৰণসমূহ উল্লেখ কৰা হৈছিল । কিন্তু ইয়াৰ কেইমাহমানৰ পিছত, গণেশ চতুৰ্থীৰ উৎসৱৰ সময়ত গোবিন্দা আৰু সুনীতাক একেলগে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত দেখা গৈছিল । তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে, কোনেও কেতিয়াও তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক ভাঙিব নোৱাৰে ।

শেহতীয়াকৈ সুনীতাই বিবাহ বিচ্ছেদৰ আৱেদন উঠাই লৈছে ৷ গোবিন্দাৰ মেনেজাৰে কৈছে যে, পৰিয়ালৰ কোনো এই সিদ্ধান্তক লৈ সুখী নহয় ৷

উল্লেখ্য যে, গোবিন্দা আৰু সুনীতা ১৯৮৭ চনত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । তেওঁলোকৰ দুটা সন্তান আছে—জীয়েক টিনা আহুজা আৰু পুত্ৰ যশৱৰ্ধন আহুজা । যশৱৰ্ধনে বৰ্তমান অভিনয় জগতত ভৰি দিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে, আনহাতে টিনাই ২০১৫ চনত 'ছেকেণ্ড হেণ্ড হাজবেণ্ড' ছবিখনেৰে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : নৱাগতা অভিনেত্ৰী কোমলক লৈ গোবিন্দা-সুনীতাৰ সংসাৰত ধুমুহা ! লাইমলাইটলৈ আহিল ‘ছুগাৰ ডেডী’ৰ বিতৰ্ক

TAGGED:

গোবিন্দা সুনীতা আহুজাৰ বিবাদ
কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰ ৰূপা চিনেমা
সুনীতা আহুজা বিবাহ বিচ্ছেদৰ আবেদন
গোবিন্দা ছুপাৰ ডেডী বিতৰ্ক
GOVINDA SUNITA AHUJA DISPUTE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.