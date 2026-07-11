নাট্যকৰ্মীৰ মাজত আনন্দ ; গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱন মুকলিৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্তক আদৰণি
ৰবীন্দ্ৰ ভৱন পুনৰ মুকলিৰ সিদ্ধান্ত: চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মহলৰ ৷ সাংবাদিক দীপাঞ্জলি শৰ্মাৰ সহযোগত উপাসনা নাথৰ প্ৰতিবেদন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 5:48 PM IST
গুৱাহাটী : আকৌ বাজিব সুৰ, নাট্যকৰ্মীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত, ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ মেৰামতি শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰি পুনৰ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে । বহুদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা প্ৰেক্ষাগৃহটো পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ ওলোৱাৰ খবৰত ৰাজ্যৰ নাট্যকৰ্মী আৰু সাংস্কৃতিক মহলে আনন্দ প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে ।
বিধানসভাৰ মজিয়াত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, বিগত কেইবাদশক ধৰি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনে অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় বহন কৰি আহিছে । আন্তঃগাঁথনি-সংক্ৰান্তীয় সমস্যাৰ বাবে ভৱনটো বন্ধ কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছিল । বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ পুনৰ নিৰ্মাণ তথা মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । শিল্পী আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহৰ সুবিধাৰ্থে অতি শীঘ্ৰেই ৰবীন্দ্ৰ ভৱন পুনৰ মুকলি কৰা হ'ব ।
চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক ৰাজ্যৰ নাট্যকৰ্মী আৰু সাংস্কৃতিক মহলে আদৰণি জনাইছে। ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত কেইবাগৰাকীও নাট্যকৰ্মীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
অভিনেতা তথা নাট্যকৰ্মী উপকূল বৰদলৈৰ মন্তব্য
উপকূল বৰদলৈয়ে কয়, "ৰবীন্দ্ৰ ভৱন পুনৰ মুকলি কৰাৰ দাবীত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নাট্যকৰ্মীসকলক লৈ ‘সাংস্কৃতিক ঐক্য মঞ্চ, অসম’ গঠন কৰা হৈছিল । এই মঞ্চই সময় মতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল । কিছুদিন পূৰ্বে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ সৈতে আমাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বৈঠক হৈছিল । সেই বৈঠকত ৰবীন্দ্ৰ ভৱন পুনৰ মুকলি কৰাৰ লগতে ইয়াৰ কাৰিকৰী দিশসমূহ সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় । বৈঠকখন ফলপ্ৰসূ আছিল আৰু তাতেই মেৰামতি কৰি পুনৰ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ।"
তেওঁ আৰু কয়, "মেৰামতিৰ দায়িত্ব লোক নিৰ্মাণ বিভাগক দিয়া হৈছিল । আমি ভৱনটো পৰিদৰ্শন কৰি কিছুমান দিহা-পৰামৰ্শও আগবঢ়াইছিলোঁ । শেহতীয়াকৈ মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ সৈতেও এই বিষয়ত আলোচনা হৈছিল । এতিয়া বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনত বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"
বৰদলৈৰ ভাষ্য, "ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ সৈতে সমগ্ৰ অসমৰ শিল্পী সমাজৰ এক গভীৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে । ইয়াত থকা আৰ্ট গেলেৰীসহ সমগ্ৰ পৰিকাঠামো নতুনকৈ সজাই-পৰাই নাট্য মঞ্চস্থ কৰাৰ উপযোগী কৰি তোলাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । ইতিমধ্যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিবিদাও আহ্বান কৰিছে । আমি আশাবাদী যে, এই বছৰৰ শেষৰ ফালে পুনৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিম।"
নাট্যকাৰ তথা অভিনেতা হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ মন্তব্য
হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে কয়, "প্ৰায় এবছৰ ধৰি ৰবীন্দ্ৰ ভৱন পুনৰ মুকলি কৰাৰ দাবীত সমগ্ৰ অসমৰ নাট্যকৰ্মীয়ে সংগ্ৰাম চলাই আহিছে । আমাৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল—যি ৰাজ্যত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে পথ বা উৰণসেঁতু নিৰ্মাণ হয়, তাত ৰবীন্দ্ৰ ভৱন কিয় বছৰ বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ থাকিব ? যিয়েই নহওক, ৰবীন্দ্ৰ ভৱন পুনৰ মুকলি হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।"
তেওঁৰ মতে, "ৰবীন্দ্ৰ ভৱন কেৱল নাট্য মঞ্চ নহয়, ই সাংস্কৃতিক মনৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ এক মিলনস্থলী । গতিকে পলমকৈ হ'লেও চৰকাৰে লোৱা এই সিদ্ধান্তক আমি আন্তৰিকভাৱে আদৰণি জনাইছোঁ ।"
নাট্যকাৰ মাণিক ৰয়ৰ মন্তব্য
মাণিক ৰয়ে কয়, "প্ৰথমে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । আমাৰ নাট্য মন্দিৰ ইমানদিন বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে যি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেই বেদনা কেৱল শিল্পীসকলেহে অনুভৱ কৰিব পাৰে । ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ পৰাই বহু শিল্পীৰ জন্ম হৈছে আৰু আগন্তুক সময়তো বহু নতুন শিল্পীয়ে ইয়াৰ মঞ্চৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰবীন্দ্ৰ ভৱন অসমৰ প্ৰতিগৰাকী শিল্পীৰ বাবে এক মন্দিৰ । সেয়েহে ইয়াক পুনৰ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্তক আমি আন্তৰিকভাৱে আদৰণি জনাইছোঁ ।"
নাট্যকাৰ তথা অভিনেতা অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাৰ মন্তব্য
অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাই কয়, "ৰবীন্দ্ৰ ভৱন কেৱল নাটকৰ মঞ্চ নহয়, ই অসমৰ কলা-সংস্কৃতিৰ এক তীৰ্থস্থান । ইয়াৰ মঞ্চত সৃষ্টি হৈছে সুদীৰ্ঘ ইতিহাস । অসমৰ বহু বিশিষ্ট শিল্পীয়ে এই মঞ্চৰ পৰাই নিজৰ শিল্পী জীৱনৰ উত্তৰণ ঘটাইছে আৰু সমাজৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।"
তেওঁৰ মতে, "এই জাতীয় সম্পদ সংৰক্ষণ আৰু সমৃদ্ধ হোৱাটো দুয়োটাই সমান জৰুৰী । বৰ্তমানৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ এক আধুনিক ৰূপো গঢ়ি তোলা উচিত । চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত আমি আনন্দিত । আশা কৰোঁ, অতি শীঘ্ৰেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰি ৰবীন্দ্ৰ ভৱন জনসাধাৰণৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰা হ'ব ।"
উল্লেখ্য, ২০২২ চনৰ ১৭ জুনৰ পৰা ৰবীন্দ্ৰ ভৱন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে । ইয়াৰ পূৰ্বেও ২০১৮ চনত মেৰামতিৰ বাবে কিছু সময়ৰ বাবে ভৱনটো বন্ধ ৰখা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : সাংস্কৃতিক জগতৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ পুনৰনিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ