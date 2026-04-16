নতুন লেখকৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ : ভাৰতত আৰম্ভ হ’ল ‘ক্লাইমেট স্ক্ৰিপ্টৰাইটিং লেব’
নেটফ্লিক্স আৰু প্লাকৰ যুটীয়া উদ্যোগত ভাৰতৰ প্ৰথমটো জলবায়ু চিত্ৰনাট্য লিখন কেন্দ্ৰ মুকলি ৷ চিনেমাৰ কাহিনীত স্থান পাব জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 16, 2026 at 8:04 PM IST
হায়দৰাবাদ : নেটফ্লিক্স (Netflix) আৰু প্লাক (Pluc)-এ একেলগে ভাৰতৰ প্ৰথমটো 'জলবায়ু চিত্ৰনাট্য লিখন কেন্দ্ৰ' (Climate Scriptwriting Lab) মুকলি কৰিছে । পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বোৰক চিনেমাসমূহৰ কাহিনীৰ মাজত সুমুৱাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে নেটফ্লিক্সে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে । ২০২৬ চনৰ ৯ এপ্ৰিলত এই বিশেষ আঁচনিখন আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
এই প্ৰচেষ্টাৰ মূল লক্ষ্যসমূহ
যিসকল উদীয়মান কবি আৰু কাহিনীকাৰ আছে, তেওঁলোকক পৰিৱেশ সংক্ৰান্তীয় কাহিনী কেনেকৈ লিখিব লাগে তাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ’ব । আমোদজনক বা জনপ্ৰিয় বোলছবিৰ মাজতে জলবায়ু সম্পৰ্কীয় বাৰ্তাসমূহ কেনেকৈ মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰি, তাৰ ওপৰত ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব ।
এই আঁচনিখন ‘নেটফ্লিক্স ফাণ্ড ফৰ ক্ৰিয়েটিভ ইকুইটি’ৰ (Netflix Fund for Creative Equity) এটা অংশ ।
জনপ্ৰিয় চিনেমা বা কাহিনীসমূহৰ মাজেৰে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু পৰিৱেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বোৰ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱাই হৈছে এই আঁচনিৰ মূল লক্ষ্য । ২০২৬ চনৰ ৯ এপ্ৰিলত 'নেটফ্লিক্স ফাণ্ড ফৰ ক্ৰিয়েটিভ ইকুইটি'ৰ অধীনত এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ।
সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰা ৬০ গৰাকী উদীয়মান লেখকক এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা হ’ব । নিৰ্বাচিত লেখকসকলক চুটি ছবি আৰু পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবিৰ চিত্ৰনাট্য লিখিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সম্পদ আৰু বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হ’ব । জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনে জনসাধাৰণৰ জীৱনত কেনে প্ৰভাৱ পেলাইছে, তাক সহজ-সৰল আৰু আকৰ্ষণীয় কাহিনীৰ মাজেৰে দাঙি ধৰিবলৈ লেখকসকলক উৎসাহিত কৰা হ’ব ।
এই পদক্ষেপে এচাম নতুন লেখকক এনেকুৱা কাহিনী সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিব, যিবোৰে দৰ্শকক মনোৰঞ্জন দিয়াৰ লগতে পৰিৱেশৰ প্ৰতি সচেতন কৰি তুলিব ।
সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীসকলক আবেদন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ’ব । আবেদনকাৰীসকলৰ মাজৰ পৰা যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলক বাচনি কৰি তেওঁলোকৰ বাবে দুদিনীয়া এক বিশেষ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হ’ব । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখকসকলে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে গুৱাহাটী, দিল্লী-এনচিআৰ, মুম্বাই আৰু হায়দৰাবাদৰ দৰে মুখ্য চহৰসমূহত এই কৰ্মশালাবোৰ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
নিৰ্বাচিত লেখকসকলে আঠ মাহ ধৰি বিশেষজ্ঞৰ তত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিব । সুমিত ৰয়, চাইউইন কাড্ৰাছ, চিৰাগ গাৰ্গ, অক্ষত বাৰ্মা, কিৰণ ধাদোৱাল আৰু তামচিল হুছেইনৰ দৰে চিনেমা জগতৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিসকলে লেখকসকলক মাৰ্গদৰ্শন কৰিব ।
চিনেমা জগতৰ উন্নতমানৰ চিত্ৰনাট্য কেনেকৈ লিখিব লাগে আৰু সেই কাহিনীবোৰৰ মাজত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়টো কেনেকৈ সঠিকভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰি, তাৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ’ব । এই পদক্ষেপৰ ফলত অসমৰ দৰে অঞ্চলৰ প্ৰতিভাৱান লেখকসকলেও গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ এক সুৱৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব ।
এই 'জলবায়ু চিত্ৰনাট্য লিখন কেন্দ্ৰ'ৰ মূল লক্ষ্য হ’ল পৰিৱেশ সংক্ৰান্তীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ আৰু চিনেমা-ধাৰাবাহিকৰ মনোৰঞ্জনধৰ্মী কাহিনীবোৰৰ মাজত থকা দূৰত্ব কম কৰা । ইয়াৰ জৰিয়তে লেখকসকলে জনপ্ৰিয় ধাৰাৰ কাহিনীবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি সাধাৰণ দৰ্শকক জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দৰে বিষয়বোৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত আৰু সচেতন কৰিব পাৰিব ।
বৰ্তমান এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । এই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ ইচ্ছুকসকলে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা ছ’চিয়েল মিডিয়া পেজসমূহ চাব পাৰে । অৰ্থাৎ, যদি আপুনি এগৰাকী উদীয়মান লেখক, তেন্তে আপুনি এতিয়াই ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে ।
