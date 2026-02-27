ঐক্যতানৰ গৌৰৱময় সোণালী জয়ন্তী : সাংস্কৃতিক যাত্ৰাৰ ৫০ বছৰ আৰু ‘আয়ুৰেখা’

ঐক্যতানৰ গৌৰৱময় সোণালী জয়ন্তী : সাংস্কৃতিক যাত্ৰাৰ ৫০ বছৰ আৰু ‘আয়ুৰেখা’
ঐক্যতানৰ সোণালী জয়ন্তীত সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ ‘আয়ুৰেখা’ মঞ্চস্থ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 27, 2026 at 1:15 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এক পৰিচিত নাম ‘ঐক্যতান’ । ১৯৭৬ চনত বিশিষ্ট লেখক, নাট্যকাৰ তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকাই গুৱাহাটীত এই অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । বহু ঘাত-প্ৰতিঘাত নেওচি ঐক্যতানে এই বৰ্ষত (২০২৬ চন) ভৰি দিলেহি স্বৰ্ণিল সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ।
যাত্ৰাৰ ধাৰাবাহিকতা
প্ৰতিষ্ঠাপক পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকাৰ অবৰ্তমানতো তেখেতৰ সুযোগ্য পুত্ৰদ্বয় - সংবাদসেৱী প্ৰান্তিক ডেকা আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা তথা পৰিচালক প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ ডেকাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত অনুষ্ঠানটোৱে আগবাঢ়ি গৈছে । তেওঁলোকৰ লগতে সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলৰ প্ৰচেষ্টাত ঐক্যতানে আজিও অসমৰ শিল্প-সংস্কৃতিৰ পথাৰখনত নিৰন্তৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । এই বছৰটো ঐক্যতানৰ গৌৰৱময় সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ ৷
সোণালী জয়ন্তীৰ বিশেষ আকৰ্ষণ: ‘আয়ুৰেখা’
এই ৫০ বছৰীয়া বৰ্ষটো স্মৰণীয় কৰি তুলিবলৈ ঐক্যতানে বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । এই গৌৰৱময় যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ‘আয়ুৰেখা’ । ই কেৱল এটা উদযাপন নহয়, বৰঞ্চ বিগত পাঁচটা দশকৰ সাংস্কৃতিক সাধনাৰ এক প্ৰতিফলন । ঐক্যতানৰ এই যাত্ৰাই অসমৰ সাংস্কৃতিক ভঁৰাললৈ যি অনৱদ্য অৰিহণা যোগাইছে, সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ৷
সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ ‘আয়ুৰেখা’ৰে প্ৰাণ পাই উঠিল ঐক্যতানৰ সোণালী জয়ন্তীৰ মঞ্চ
সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ‘ঐক্যতান’ৰ ৫০ বছৰীয়া সোণালী জয়ন্তী উদযাপনৰ বিশেষ মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত মঞ্চস্থ হৈ গ’ল এটি ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান । এই উপলক্ষ্যে অসমীয়া চুটি গল্পৰ খনিকৰ সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ একমাত্ৰ একাংকিকা নাটক ‘আয়ুৰেখা’ নিবেদন কৰা হয় ।
জীপাল হ’ল নাট্যগৃহ
বিগত ১৩ আৰু ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ নিউ আৰ্ট প্লেয়াৰ্ছ প্ৰেক্ষাগৃহত ‘আয়ুৰেখা’ৰ দুটাকৈ প্ৰদৰ্শনে দৰ্শকক বিমুগ্ধ কৰে । আজিৰ আধুনিক বিজ্ঞানৰ যুগতো মানুহ যে হস্তৰেখা বা ভাগ্যৰ অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা মুক্ত হ’ব পৰা নাই, সেই সত্যটোকে নাট্যকাৰ চলিহাই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ব্যংগৰ মাজেৰে নাটকখনত ফুটাই তুলিছে । সমাজক এক যোগাত্মক চিন্তাৰ খোৰাক দিয়াত এই নাটকখন সফল হৈছে ।
নিপুণ পৰিচালনা আৰু অভিনয়
চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ ডেকাৰ সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন নিৰ্দেশনাত নাটকখনে মঞ্চত প্ৰাণ পাই উঠে । শিল্পীসকলৰ নিখুঁট অভিনয়ে পৰিচালকৰ কষ্ট সাৰ্থক কৰি তোলে । নাটকখনত সাৱলীল অভিনয় আগবঢ়াই অনুপম অৰিন্দম গোস্বামী, অতনু কাশ্যপ, ৰাকেশ ৰঞ্জন দাস, অমল চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৷
কাৰিকৰী দিশত ৰাহুল দাসৰ সংগীত, পোনা কলিতাৰ পোহৰ সঞ্চালন আৰু শংকু বৰুৱাৰ ৰূপসজ্জাই নাটকখনক এক উচ্চ মাত্ৰা প্ৰদান কৰে ।
বিশেষ আকৰ্ষণ: মইনুল হকৰ মুকাভিনয়
নাটকখন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা বিজয়ী তথা ঐক্যতানৰ সদস্য মইনুল হকৰ মুকাভিনয়ে দৰ্শকক মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখে । তেওঁৰ মুকাভিনয়ৰ জৰিয়তে ফুটি উঠা অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ চিত্ৰসমূহে প্ৰেক্ষাগৃহত দৰ্শকক আলোড়িত কৰে আৰু প্ৰৱল হাত চাপৰিৰ ধল বোৱায় ।
লগতে পঢ়ক : প্ৰয়াত গণশিল্পী ৰাজীৱ শদিয়াৰ পত্নী উপাসনা বকলিয়াল গগৈক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত