নাট্যমঞ্চৰ পৰা ৰূপালী পৰ্দালৈ : অভিনেত্ৰী বীণা বাৰুৱতীৰ পাঁচটা দশকৰ এক সোণালী যাত্ৰা !

'গঙা চিলনীৰ পাখি'ৰ বাসন্তীৰ পৰা 'বুঢ়ীআইৰ সাধু'লৈকে প্ৰতিটো চৰিত্ৰতে জীৱন্ত ৰূপ দিয়া বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী বীণা বাৰুৱতীৰ অনুপ্ৰেৰণামূলক অভিনয় জীৱনৰ কিছু নজনা কথা ।

golden journey of Assamese acting world: Five decades of actress Bina Baruwati
অভিনেত্ৰী বীণা বাৰুৱতীৰ পাঁচটা দশকৰ সোণালী যাত্ৰা (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 14, 2026 at 3:21 PM IST

Updated : March 14, 2026 at 3:30 PM IST

গুৱাহাটী : প্ৰায় পাঁচটা দশক জুৰি অসমীয়া নাট্যমঞ্চ আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতত বলিষ্ঠ অভিনয়েৰে দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰা এগৰাকী বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী বীণা বাৰুৱতী । 'গঙা চিলনীৰ পাখি'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাঁচটা দশক ধৰি নাট্যমঞ্চ আৰু ৰূপালী পৰ্দাত তেওঁৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছে ৷ এই বছৰ অভিনয় জীৱনৰ ৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে বিশিষ্ট অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । আইদেউ সন্দিকৈৰে সান্নিধ্য, দুলাল ৰয়ৰ পৰা লাভ কৰা নাট্যশিক্ষা— কেনেকুৱা আছিল তেওঁৰ যাত্ৰা জানো আহক-

'ই টিভি ভাৰত'ক দিয়া এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ পাঁচ দশকৰ দীঘলীয়া সংগ্ৰাম আৰু অভিজ্ঞতাৰ বহু নজনা কথা ব্যক্ত কৰে ।

অভিনেত্ৰী বীণা বাৰুৱতীৰ সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam)

অভিনয় জীৱনৰ পাতনি

বীণা বাৰুৱতীৰ ৰূপালী পৰ্দাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল কালজয়ী ছবি 'গঙা চিলনীৰ পাখি'ৰ জৰিয়তে । অৱশ্যে চলচ্চিত্ৰ জগতত খোজ পেলোৱাৰ পূৰ্বেই তেওঁ নাট্যমঞ্চত এগৰাকী সুদক্ষ অভিনেত্ৰী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।

মঞ্চ আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ কৃতিত্ব

কলেজত পঢ়ি থকা দিনৰ পৰাই তেওঁৰ অভিনয় প্ৰতিভা জিলিকি উঠিছিল । মহাবিদ্যালয়ৰ সপ্তাহত একাংকিকা নাটত অভিনয় কৰি তেওঁ একেৰাহে চাৰিবছৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ খিতাপ দখল কৰিছিল ।

প্ৰতিটো চৰিত্ৰতে জীৱন্ত ৰূপ দিয়া বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী বীণা বাৰুৱতী (Photo : ETV Bharat Assam)

জনপ্ৰিয় চলচ্চিত্ৰসমূহ

তেওঁ অভিনয় কৰা কেইখনমান উল্লেখনীয় ছবি হ’ল—

  • অৰণ্য
  • বৰুৱাৰ সংসাৰ
  • মৎস্যগন্ধা

দূৰদৰ্শন আৰু শিশুসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা

কেৱল মঞ্চ বা চিনেমাতেই নহয়, দূৰদৰ্শনৰ বিভিন্ন ধাৰাবাহিক আৰু মনোৰঞ্জনধৰ্মী অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তেও তেওঁ ঘৰে ঘৰে পৰিচিত হৈ পৰে । বিশেষকৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 'বুঢ়ীআইৰ সাধু'ত কৰা অভিনয়ে তেওঁক কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত অত্যন্ত জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল ।

অভিনেত্ৰী বীণা বাৰুৱতী (Photo : ETV Bharat Assam)

চৰকাৰী সেৱা আৰু স্বীকৃতি

বাৰুৱতীয়ে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ নাট বিভাগত এগৰাকী পেচাদাৰী অভিনয়-শিল্পী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ নাট বিভাগৰ এগৰাকী স্বীকৃত শিল্পী হিচাপেও জড়িত আছিল । থোৰতে ক'বলৈ গ'লে, মঞ্চ আৰু পৰ্দাৰ উপৰিও আকাশবাণী আৰু চৰকাৰী সাংস্কৃতিক বিভাগৰ জৰিয়তেও তেওঁ অসমৰ শিল্প জগতলৈ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে ।

স্বামীৰ সৈতে বীণা বাৰুৱতী (Photo : ETV Bharat Assam)

পৰিয়াল আৰু শৈশৱ

বীণা বাৰুৱতীৰ জন্ম হৈছিল যোৰহাট জিলাৰ টীয়কৰ এক চহকী সাংস্কৃতিক পৰিয়ালত । তেওঁৰ পিতৃ এজন বৈষ্ণৱ পণ্ডিত হোৱাৰ লগতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ এজন সক্ৰিয় ব্যক্তি আছিল । তেওঁ নিজে নাটকতো অভিনয় কৰিছিল ।

প্ৰায় পাঁচটা দশক জুৰি অসমীয়া নাট্যমঞ্চ আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতত বলিষ্ঠ অভিনয়েৰে দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰা অভিনেত্ৰী বীণা বাৰুৱতী (Photo : ETV Bharat Assam)

অভিনয় যাত্ৰাৰ পাতনি

পিতৃৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সৈতে ঘনিষ্ঠতা আছিল যদিও বীণা বাৰুৱতীয়ে সৰুৰে পৰা অভিনয় কৰা নাছিল । তেওঁ কয়, "দেউতা নাট-গান আদিৰ লগত জড়িত আছিল যদিও মই কিন্তু সৰুৰে পৰা অভিনয় কৰা নাছিলোঁ । মোৰ অভিনয়ৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত । দেউতাই কিন্তু সংগীতৰ দিশলৈ মোক অনাৰ বাবে বহু চেষ্টা কৰিছিল যদিও মোৰ সেই দিশত আগ্ৰহ বহুত কম আছিল । কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত খেলৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে নাটকৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । তেনেদৰেই আৰম্ভ হৈছিল মোৰ এই অভিনয়ৰ যাত্ৰাৰ ।"

কন্যাৰ সৈতে বীণা বাৰুৱতী (Photo : ETV Bharat Assam)

অভিনেত্ৰী বীণা বাৰুৱতীৰ জীৱনৰ মোৰ সলাই দিয়া এখন অন্যতম ছবি হ’ল 'গঙা চিলনীৰ পাখি' । মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়তে বীণা বাৰুৱতীয়ে তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন ছবিত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পাইছিল । ১৯৭৬ চনত মুক্তি লাভ কৰা বিখ্যাত পৰিচালক পদুম বৰুৱাৰ 'গঙা চিলনীৰ পাখি' ছবিখনত তেওঁ মূল চৰিত্ৰ 'বাসন্তী'ৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিল ।

অভিনয়ৰ সুযোগ কেনেকৈ আহিছিল

এই সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰে, "লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ এখন খুব জনপ্ৰিয় উপন্যাস 'গঙা চিলনীৰ পাখি'। সেই উপন্যাসখনৰ ভিত্তিত পদুম বৰুৱাই এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছিল । ছবিখনৰ মূল চৰিত্ৰৰ বাবে এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ অনুসন্ধান কৰি আছিল তেওঁ । তেনেতে আমাৰ চিনাকি ব্যক্তি এগৰাকীয়ে পদুম বৰুৱাহঁতক মোৰ কথা জনালে । তেনেদৰে এদিন তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰলৈ আহি মোক ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে । সেই ছবিখনৰ জৰিয়তে মই প্ৰথম কেমেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পৰা অন্য এক অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলোঁ ।"

বীণা বাৰুৱতীৰ অনুপ্ৰেৰণামূলক অভিনয় জীৱন (Photo : ETV Bharat Assam)

'গঙা চিলনীৰ পাখি' ছবিখনত দুই মহীয়সী অভিনেত্ৰীৰ সান্নিধ্য

পৰিচালক পদুম বৰুৱাৰ 'গঙা চিলনীৰ পাখি' ছবিখন বীণা বাৰুৱতীৰ বাবে কেৱল প্ৰথম ছবিয়েই নাছিল, ই আছিল বিৰল অভিজ্ঞতাৰ এক ভঁৰাল । এই ছবিখনতে তেওঁ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ দুই কিংবদন্তি অভিনেত্ৰীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল ।

প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি 'জয়মতী' (১৯৩৫)ত অভিনয় কৰা দুই বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী আইদেউ সন্দিকৈ আৰু মোহিনী ৰাজকুমাৰীয়ে এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছিল । 'জয়মতী'ৰ প্ৰায় চাৰি দশকৰ বিৰতিৰ পিছত তেওঁলোক পুনৰ 'গঙা চিলনীৰ পাখি'ৰ জৰিয়তে ৰূপালী পৰ্দালৈ উভতি আহিছিল ।

অভিনেত্ৰী বীণা বাৰুৱতী (Photo : ETV Bharat Assam)

বীণা বাৰুৱতীৰ অভিজ্ঞতা, "নিজকে সৌভাগ্যশালী বুলি ক’ব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোক দুগৰাকীৰ সৈতে অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ ৷ লগতে একেটা ৰূমতে আছিলো তেতিয়া । দুয়োগৰাকীকে আইতা বুলি সম্বোধন কৰিছিলোঁ । ইফালে ছবিখনত মোহিনী ৰাজকুমাৰীয়ে মোৰ মাতৃৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।"

বিশিষ্ট নাট্যকাৰ আৰু পৰিচালক দুলাল ৰয় আৰু নাট্য শিক্ষা

দুলাল ৰয়ৰ সান্নিধ্যত বীণা বাৰুৱতীৰ অভিনয় জীৱনে এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছিল । বাতৰি কাকতৰ বিজ্ঞাপন দেখি বীণা বাৰুৱতীয়ে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল আৰু নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ চাকৰিটো পোৱাৰ পিছতে তেওঁ প্ৰখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব দুলাল ৰয়ৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে । তেওঁৰ পৰাই বাৰুৱতীয়ে নাটকৰ সংজ্ঞা, ইয়াৰ বিভিন্ন বিভাগ আৰু অভিনয়ৰ প্ৰকৃত শিক্ষা লাভ কৰিছিল ।

অভিনেত্ৰী বীণা বাৰুৱতীৰ সৈতে ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক দিপাঞ্জলি শৰ্মা (Photo : ETV Bharat Assam)

"দুলাল ৰয় পৰা নাটক কি, নাটকৰ ভাগসমূহ কি কি জানিব পাৰিছিলোঁ ? প্ৰথম নাটখন মই কৰিছিলোঁ 'ভোটাইডেকা'। তাৰ পাছত তেনেদৰে দুলাল ৰয়ৰ পৰিচালনাত কেবাখনো নাটক কৰিলোঁ । অভিনয়ৰ শিক্ষা আচলতে মই তেতিয়াৰ পৰাহে লাভ কৰিছোঁ ৷" অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য ৷

সোণালী জয়ন্তী আৰু বৰ্তমান

২০২৬ বৰ্ষত অভিনেত্ৰী বীণা বাৰুৱতীৰ এই গৌৰৱময় শৈল্পিক জীৱনে ৫০ টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । অৱশ্যে বৰ্তমান কিছু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ অভিনেত্ৰী অভিনয় জগতৰ পৰা সাময়িকভাৱে আঁতৰি আছে ।

