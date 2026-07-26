৮০-৯০ দশকৰ সেই প্লাষ্টিকৰ বাকচটো: হেৰাই যোৱা যুগক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা নগাঁৱৰ শিল্পী ৰাতুল হাজৰিকাৰ

৮০-৯০ দশকৰ সেই প্লাষ্টিকৰ বাকচটো: হেৰাই যোৱা যুগক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা নগাঁৱৰ শিল্পী ৰাতুল হাজৰিকাৰ
‘জানমনি’, ‘যন্ত্ৰ’, ‘পাখি’ৰ সেই সোণালী দিন: হেৰাই যাব ধৰা অডিঅ’ কেছেটসমূহ আজিও সযতনে সাঁচি ৰাখিছে এইগৰাকী শিল্পীয়ে !
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 26, 2026 at 3:58 PM IST
নগাঁও : প্ৰযুক্তিৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে এসময়ৰ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় অডিঅ' কেছেটবোৰ আজিকালি লাহে লাহে হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে । কিন্তু নগাঁৱৰ এগৰাকী প্ৰতিভাশালী শিল্পী ৰাতুল হাজৰিকাই এই অমূল্য সোণালী স্মৃতিবোৰ আজিও সযতনে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।
তেওঁ কেৱল নিজৰ কণ্ঠৰ কেছেটবোৰেই নহয়, বৰঞ্চ সেই সময়ৰ আন বহুতো নামী-দামী জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ কেছেটসমূহো অতি আদৰেৰে বুটলি ৰাখি এটা ব্যতিক্ৰমী সংগ্ৰহ গঢ়ি তুলিছে । বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ বাবে তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।
হেৰাই যোৱা দিনৰ সুৰ বিচাৰি: এজন শিল্পীৰ অনন্য প্ৰয়াস
সময়ৰ সোঁতত অডিঅ’ কেছেটৰ যুগ কেতিয়াবাই উকলিল । সিদিনালৈকে হাতত কেছেট আৰু ৱাকমেন লৈ গান শুনা প্ৰতিজন সংগীতপ্ৰেমীৰ বাবে এতিয়া সেইবোৰ কেৱল অতীত ।
কিন্তু এই যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত পুৰণি দিনৰ সেই সোণালী স্মৃতিবোৰক নগাঁৱৰ শিল্পী ৰাতুল হাজৰিকাই সজীৱ কৰি ৰাখিছে। তেওঁ নিজৰ কণ্ঠৰ কেছেটৰ লগতে তাহানিৰ অসমৰ বহু নামী-দামী শিল্পীৰ অতি জনপ্ৰিয় অডিঅ’ কেছেটসমূহ সযতনে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, যিয়ে আমাক আকৌ এবাৰ অতীতৰ সেই সুমধুৰ দিনবোৰলৈ লৈ যায় ।
শিল্পী ৰাতুল হাজৰিকাৰ কেছেট সংৰক্ষণ
এসময়ত এটা সৰু প্লাষ্টিকৰ বাকচে মানুহৰ মনত হাজাৰ হাজাৰ সপোন, গান আৰু আৱেগ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল । সেই সৰু বাকচটোৰ নামেই আছিল অডিঅ’ কেছেট ।
বিশেষকৈ ৮০ আৰু ৯০ দশকত এই অডিঅ' কেছেটৰ জনপ্ৰিয়তা আছিল শীৰ্ষত । সেই সময়ৰ প্ৰজন্মই কেছেট অবিহনে মনোৰঞ্জনৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰিছিল । তাহানিৰ ‘জানমণি’, ‘যন্ত্ৰ’, ‘পাখি’ আদি অতি জনপ্ৰিয় কেছেটসমূহ অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিঘৰ মানুহৰে ঘৰত আছিল । কিন্তু বৰ্তমান প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনৰ কোবাল সোঁতত এসময়ৰ সেই অতি আদৰৰ কেছেটসমূহ লাহে লাহে হেৰাই গ’ল ।
আজিৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এই জনপ্ৰিয় কেছেটসমূহ যেন এটা একেবাৰে অচিনাকি শব্দ হৈ পৰিছে । এই ডিজিটেল যুগত স্মাৰ্টফোন আৰু বিভিন্ন মিউজিক এপৰ জয়জয়কাৰ । ইয়াৰ মাজতে, অডিঅ’ কেছেটবোৰ যেতিয়া পাহৰণিৰ গৰ্ভত বিলীন হ'ব ধৰিছে, ঠিক তেনে সময়তে সেই হেৰাই যোৱা যুগটোক পুনৰ জীয়াই ৰখাৰ এক ব্যতিক্ৰমী চেষ্টা কৰিছে নগাঁৱৰ ৰাতুল হাজৰিকাই ।
তেওঁ নিজৰ ঘৰতে অতীতৰ বহুতো অমূল্য কেছেট সযতনে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।
কেছেট প্লেয়াৰৰ অভাৱ
সুৰ শুনিব নোৱাৰিলেও স্মৃতি বুকুত বান্ধি ৰাখিছে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ শিল্পী ৰাতুল হাজৰিকাই কেৱল নিজে গোৱা গানৰ কেছেটবোৰেই নহয়, বৰঞ্চ অতীতৰ আন বহুতো গুণী শিল্পীৰ কেছেটসমূহো সোণালী স্মৃতি হিচাপে নিজৰ ঘৰতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।
অৱশ্যে পৰিতাপৰ কথা এই যে, বৰ্তমান সময়ত এটা ভাল কেছেট প্লেয়াৰ বা টেপ ৰেকৰ্ডাৰৰ অভাৱত তেওঁ এই কেছেটসমূহৰ গানবোৰ শুনিব পৰা নাই । তথাপিও গানসমূহ শুনিবলৈ নাপালেও, অতীতৰ সেই সুমধুৰ দিনবোৰৰ প্ৰতি থকা অপৰিসীম মৰমৰ বাবেই শিল্পী ৰাতুল হাজৰিকাই কেছেটসমূহ অতি আদৰেৰে নিজৰ ঘৰতে সযতনে সাঁচি ৰাখিছে ।
৮০-৯০ দশকৰ সোণালী যুগ: অসমৰ বুকুত অডিঅ' কেছেটৰ অতীত
৮০ আৰু ৯০ দশকত অসমত মনোৰঞ্জনৰ মূল প্ৰাণ আছিল অডিঅ' কেছেট । সেই সময়ত প্ৰায় প্ৰতিঘৰ মানুহৰে ঘৰত কেছেট প্লেয়াৰ বাজি থকা দৃশ্যটো অতি স্বাভাৱিক আছিল । বিয়া-উৎসৱ, গাঁও-নগৰৰ সৰু-বৰ অনুষ্ঠান, চাহ-বাগিচাৰ দুপৰীয়াৰ জিৰণি বা সন্ধিয়াৰ আড্ডাত কেছেটৰ গানেই আছিল একমাত্ৰ সংগী । 'জানমনি', 'যন্ত্ৰ', 'পাখি', 'অঞ্জনা' আদি কেছেটৰ নাম ল’লে আজিও সেই পুৰণি প্ৰজন্মৰ চকুৰ আগত অতীতৰ স্মৃতি জিলিকি উঠে ।
ড° ভূপেন হাজৰিকা, খগেন মহন্ত, জুবিন গাৰ্গ আদি জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলৰ গানৰ কেছেটবোৰ প্ৰতিঘৰ অসমীয়া মানুহৰে এক অতি আদৰৰ সম্পত্তি আছিল । সেই সময়ত এটা নতুন কেছেট কিনিবলৈ যুৱক-যুৱতীসকলে নিজৰ মাহেকীয়া পকেট মানীৰ পৰা টকা জমা কৰিছিল ।
বজাৰলৈ গৈ নতুন গানৰ কেছেট কেতিয়া আহিব তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰা আৰু কেছেটটো আনি বাৰে বাৰে শুনা— এয়াই আছিল সেই যুগৰ জীৱনশৈলী । কিন্তু সময় সলনি হ'ল ।
প্ৰযুক্তিৰ নতুন সোঁতত সেই মৰমৰ কেছেটবোৰ লাহে লাহে হেৰাই গ’ল । চিডি, পেন ড্ৰাইভ আৰু বৰ্তমানৰ অনলাইন মিউজিক এপৰ যুগত পুৰণি কেছেট প্লেয়াৰবোৰ এতিয়া সংগ্ৰহালয়ৰ বস্তু হৈ পৰিল । ফলত, আজিৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে ‘কেছেট’ শব্দটো কেৱল এটা অচিনাকি আৰু পুৰণি ইতিহাসৰ দৰে হৈ পৰিছে ।
নিজে এজন গায়ক হিচাপে পৰিচিত ৰাতুল হাজৰিকাই নিজৰ অতীতৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "মই সৰুৰে পৰা গান গাই বৰ ভাল পাইছিলোঁ । মই গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰা সময়ছোৱাতে বিশিষ্ট শিল্পী বিজয় ভূঞাক লগ পাওঁ । তেতিয়াৰ পৰা বিজয় ভূঞা আৰু আন শিল্পীসকলৰ সৈতে মিলি এটা দল গঠন কৰি আমি গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ লৈছিলোঁ । সেই সময়ত মোৰ কেইবাটাও গানৰ কেছেট মুক্তি লাভ কৰিছিল । আনকি কেছেটৰ পৰা পোৱা উপাৰ্জনৰ ধনেৰেই মই নগাঁও চহৰত মাটি এডোখৰ কিনিবলৈও সক্ষম হৈছিলোঁ ।"
তেওঁ আৰু কয়, "জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে মোৰ অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক নাছিল যদিও, তেওঁক এন কে প্ৰডাকশ্বনৰ কাষ চাপিবলৈ পৰামৰ্শ ময়েই দিছিলোঁ । ইয়াৰ উপৰি মই বিশিষ্ট শিল্পী খগেন গগৈৰ সৈতেও গান ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ । মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰেকৰ্ডিং কৰা কেছেটটোৰ নাম আছিল 'জান ঐ জান'।"
তেওঁ লগতে কয়, "সেই সময়ত গান ৰেকৰ্ডিঙৰ কামৰ বাবে আমি কলিকতালৈ যাবলগীয়া হৈছিল । বৰ্তমান মোৰ ঘৰত নিজৰ আৰু আন বহু শিল্পীৰ পুৰণি কেছেট সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ যদিও এটা ভাল কেছেট প্লেয়াৰৰ অভাৱত সেইবোৰ বজাব পৰা নাই । মই এটা প্লেয়াৰ বহুত বিচাৰি ফুৰিলোঁ, কিন্তু কতো বিচাৰি নাপালোঁ ।"
শিল্পী ৰাতুল হাজৰিকাৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস সঁচাকৈয়ে সকলোৰে বাবে এটা ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণা । যিসকলে সেই পুৰণি যুগটো পাৰ কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ বাবে এয়া এক মধুৰ স্মৃতিৰ পুনৰাবৃত্তি । আনহাতে, আজিৰ যি নতুন প্ৰজন্মই সেই যুগৰ কথা নাজানে, তেওঁলোকৰ বাবে এয়া এটা সুন্দৰ অতীতক জনাৰ এক অপূৰ্ব সুযোগ ।
লগতে পঢ়ক : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল অসমীয়া ছবি: মস্কো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ‘ৰ'দৰ পাখি’লৈ বিশেষ সন্মান