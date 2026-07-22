ETV Bharat / entertainment

'কিং কং'ৰ সৈতে ভাষা অবিহনে মিতিৰালি কৰা 'জিয়া' আৰু নাই; ১৮ বছৰতে মাগিলে বিদায় মটৰ গাড়ী দুৰ্ঘটনাত কাইলী হটলৰ কৰুণ মৃত্যু

১৮ বছৰ বয়সতে পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে 'Godzilla' খ্যাত বধিৰ অভিনেত্ৰী কাইলী হটলে ৷

Kaylee Hottle, Deaf Godzilla Actress Who Played Jia, Passes Away At 18
বিদায় মাগিলে 'গডজিল্লা'ৰ মৰমৰ 'জিয়া' অৰ্থাৎ কাইলী হটলে (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 1:00 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : হলীউডৰ ছবি 'গডজিল্লা'ৰ জনপ্ৰিয় ১৮ বছৰীয়া বধিৰ অভিনেত্ৰী কাইলী হটলৰ এক পথ দুৰ্ঘটনাত আকস্মিক মৃত্যু হৈছে । এই শোকাৱহ খবৰে তেওঁৰ অনুৰাগী আৰু সহ-অভিনেতাসকলক গভীৰভাৱে মৰ্মাহত কৰি তুলিছে ।

কাইলীয়ে 'Godzilla vs. Kong' (২০২১) আৰু 'Godzilla x Kong: The New Empire' (২০২৪) নামৰ হিট ছবি দুখনত 'জিয়া' নামৰ বিশেষ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছিল । মাত্ৰ ১৮ বছৰ বয়সতে ঘটা তেওঁৰ এই আকস্মিক বিয়োগে সমগ্ৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ লগতে তেওঁৰ সহ-অভিনেতা আৰু অনুৰাগীসকলৰ মাজত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ।

আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ সূত্ৰ অনুসৰি, এই মটৰ গাড়ী দুৰ্ঘটনাটো মঙলবাৰে পুৱা আমেৰিকাৰ মেৰিলেণ্ডৰ ফ্ৰেডৰিকত সংঘটিত হৈছিল । কাইলীয়ে এখন হণ্ডা একৰ্ড গাড়ীত যাত্ৰী হিচাপে গৈ থকা অৱস্থাত বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ এটা কালভাৰ্টত খুন্দা মাৰে । অতিৰিক্ত গতিবেগৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনাটো ঘটা বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিকভাৱে সন্দেহ কৰিছে যদিও ঘটনাটোৰ তদন্ত এতিয়াও চলি আছে ।

কাইলীৰ মৃত্যুৰ এই হৃদয়বিদাৰক খবৰটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁৰ পিতৃ জছুৱা হটলে ফেচবুক লাইভষ্ট্ৰীমত আমেৰিকান সাংকেতিক ভাষাৰ জৰিয়তে সদৰী কৰিছিল । পিতৃ জছুৱাই পিছত বিদেশী সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিশ্চিত কৰে যে, তেওঁ জীয়ৰীৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ ওভতাই আনিবলৈ টেক্সাছৰ পৰা মেৰিলেণ্ডলৈ যাত্ৰা কৰিছে । এক আৱেগিক বাৰ্তাত কাইলীৰ পিতৃয়ে উল্লেখ কৰে যে, এই অপূৰণীয় ক্ষতিৰ বাবে কাইলীৰ মাতৃ আৰু চাৰিজন সহোদৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছে ।

দুৰ্ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত থকা কম বয়সীয়া চালকজনৰ প্ৰতি উদাৰতা দেখুৱাই পিতৃ জছুৱাই ক্ষমাৰ এক বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে । তেওঁ কয়, "মই তোমাক ক্ষমা কৰি দিলোঁ । এই ঘটনাটোৱে যাতে তোমাৰ বাকী থকা গোটেই জীৱনটো ধ্বংস কৰি পেলাবলৈ নিদিয়ে ।"

কাইলী হটলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা 'টেক্সাছ স্কুল ফৰ দ্য ডেফ' কৰ্তৃপক্ষইও এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰটো নিশ্চিত কৰিছে । কাইলী এই বিদ্যালয়খনৰে অন্তিম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আছিল । বিদ্যালয়খনে এই খবৰটোক অত্যন্ত হৃদয়বিদাৰক বুলি অভিহিত কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু সহপাঠীসকললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে ।

বিদ্যালয়খনে সাধাৰণ ৰাইজক কাইলীৰ পৰিয়ালটোৰ এই কঠিন সময়ত তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত গোপনীয়তাক সন্মান জনাবলৈ আহ্বান জনাইছে । দুৰ্ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিল সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ কাল্পনিক অনুমান বা উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । প্ৰিয় সহপাঠীক হেৰুৱাই মানসিকভাৱে ভাঙি পৰা বিদ্যালয়খনৰ আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এই শোকৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিশেষ মানসিক পৰামৰ্শ সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

কাইলী হটলৰ জন্ম আমেৰিকাৰ জৰ্জিয়া ৰাজ্যৰ আটলাণ্টাত হৈছিল । তেওঁ বহু প্ৰজন্ম ধৰি বধিৰ হৈ থকা এটা পৰিয়ালৰ সন্তান আছিল আৰু আমেৰিকান ছাইন লেংগুৱেজ বা সাংকেতিক ভাষাত অত্যন্ত পাৰদৰ্শী আছিল । তেওঁ প্ৰথমতে বধিৰ সমাজৰ বাবে বিভিন্ন সেৱাৰ প্ৰচাৰ চলোৱা বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল, যিয়ে পিছলৈ তেওঁৰ সমগ্ৰ জীৱন সলনি কৰি দিছিল ।

কাইলী হটল কোন আছিল ?

কাইলীৰ পৰিয়ালটোৰ বহু প্ৰজন্ম বধিৰ আছিল । ফলত সৰুৰে পৰাই তেওঁ সাংকেতিক ভাষা অতি সাৱলীলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছিল । ছবি জগতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে কাইলীয়ে বধিৰ সম্প্ৰদায়ৰ বাবে সজাগতামূলক ব্যৱসায়িক বিজ্ঞাপনত অভিনয় কৰি কেৰিয়াৰৰ পাতনি মেলিছিল ।

কেৰিয়াৰৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট

২০২১ চনত মুক্তি পোৱা বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'Godzilla vs. Kong'-ত 'জিয়া' চৰিত্ৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাটোৱে আছিল কাইলীৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সফলতা । ছবিখনত তেওঁ এগৰাকী অনাথ বধিৰ ছোৱালীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছিল, যিয়ে সাংকেতিক ভাষাৰ জৰিয়তে বিশাল 'কিং কং'ৰ সৈতে এক আৱেগিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল । এই চৰিত্ৰটোৱে কাইলীক বিশ্বজুৰি বিপুল জনপ্ৰিয়তা আনি দিয়াৰ লগতে হলীউডৰ দৰে ডাঙৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত বধিৰ সমাজৰ এক মৰ্যাদাপূৰ্ণ প্ৰতিনিধিত্ব দাঙি ধৰিছিল ।

কাইলী হটলে ২০২৪ চনত মুক্তি পোৱা 'Godzilla x Kong: The New Empire' ছবিখনত পুনৰ 'জিয়া' চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । এই ছবিখনত কৰা তেওঁৰ অন্তৰ চুই যোৱা অভিনয়ৰ বাবে তেওঁ সৰ্বত্ৰে প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল । আনকি এই ছবিখনৰ বাবে তেওঁ সন্মানীয় 'ছেটাৰ্ণ বঁটা'ৰ (Saturn Award) 'শ্ৰেষ্ঠ যুৱ অভিনেতা' শাখাত মনোনয়নো লাভ কৰিছিল ।

'গডজিল্লা' শৃংখলাৰ উপৰিও কাইলীয়ে জনপ্ৰিয় টিভি ধাৰাবাহিক 'মেগনাম পি.আই.'ৰ এটা খণ্ডত অভিনয় কৰিছিল । মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেওঁ 'হোৱাট ডাছণ্ট কিল আছ' (What Doesn't Kill Us) নামৰ এখন আহিবলগীয়া ছবিৰ কামো সম্পূৰ্ণ কৰি থৈ গৈছিল ।

কাইলী হটলৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছৰে পৰা ছ’চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ সহ-শিল্পী আৰু বধিৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ শোকবাৰ্তা আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ জোৱাৰ উঠিছে । কাইলীৰ সহ-অভিনেত্ৰী মিলি ববী ব্ৰাউনকে ধৰি বহুতো নামী-দামী তাৰকাই তেওঁৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।

'গডজিল্লা' ছবিত কাইলীৰ সৈতে অভিনয় কৰা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মিলিয়ে লিখে, "এই খবৰটো পাই মই একেবাৰে ভাঙি পৰিছোঁ । কাইলী, তোমাৰ অভাৱ সদায় অনুভৱ হ’ব ।" কাইলীৰ আহিবলগীয়া ছবি 'হোৱাট ডাছণ্ট কিল আছ'-ৰ সহ-অভিনেত্ৰী আলাকুৱা কক্সে কয় যে, এই খবৰে তেওঁৰ হৃদয় ভাঙি পেলাইছে আৰু তেওঁ হটল পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । অস্কাৰ বিজয়ী বধিৰ অভিনেত্ৰী মাৰ্লী মেট্লিনে কাইলীক এগৰাকী অত্যন্ত প্ৰতিভাৱান যুৱ শিল্পী হিচাপে স্মৰণ কৰে, যাৰ সৌন্দৰ্য আৰু উদাৰতা কোনেও কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে ।

আন এগৰাকী অস্কাৰ বিজয়ী বধিৰ অভিনেতা ট্ৰয় ক'টছুৰেও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই কয় যে, এই কৰুণ ঘটনাই তেওঁক আকৌ এবাৰ সোঁৱৰাই দিলে যে আপোন মানুহৰ সৈতে কটোৱা সময়বোৰক কেতিয়াও লঘুভাৱে ল’ব নালাগে । 'Godzilla vs. Kong' ছবিখনত কাইলীৰ পিতৃৰ দৰে চৰিত্ৰ কৰা অভিনেতা আলেকজেণ্ডাৰে পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিল যে, তেওঁ কেৱল কাইলীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈয়ে চিনেমাৰ শ্বুটিং ছেটত সাংকেতিক ভাষা শিকিছিল । তেওঁ কাইলীৰ পেছাদাৰী দক্ষতাৰ প্ৰশংসা কৰি কৈছিল যে, কাইলীয়ে 'জিয়া'ৰ চৰিত্ৰটো যিমান স্বাভাৱিকভাৱে জীয়াই তুলিছিল, সেই কথাই গোটেই টীমটোক আচৰিত কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : হঠাতে OTT-ৰ পৰা কিয় আঁতৰাই দিয়া হ’ল ‘সত্লুজ’? পৰিচালক হানী ত্ৰেহানৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য

TAGGED:

KAYLEE HOTTLE CAR ACCIDENT
গডজিল্লা অভিনেত্ৰী
কাইলী হটল পথ দুৰ্ঘটনা
কাইলী হটলৰ মৃত্যু
KAYLEE HOTTLE DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.