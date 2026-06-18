ETV Bharat / entertainment

শিল্পী জুবিনৰ ছবি মুচি দিয়া কাৰ্য্য়ক গৰিহনা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ

জুবিনৰ দেৱাল চিত্ৰ মুচি দিয়া কাৰ্য্য়ত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ ৷

Gmc removes ZUBEEN GARG COMRADE NEVER DIE MURAL KMSS leader bidyut saikia reacts
বিদ্যুৎ শইকীয়া-জুবিন গাৰ্গ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 5:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ছবি থকা বিখ্যাত দেৱালচিত্ৰ মচি পেলোৱা হৈছিল। গণেশগুৰি উৰণসেতুৰ খুঁটাত অংকন কৰা জুবিনৰ দেৱালচিত্ৰখন মোহাৰি পেলোৱাকলৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্য়ক্ত কৰিছে৷

উল্লেখ্য় যে বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গেও এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া সামাজিক মাধ্য়মত প্ৰকাশ কৰিছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ বহু ব্যক্তিয়ে সামাজিত মাধ্যম যোগে এই কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৷

কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত যিয়ে যিদৰে পাৰে জুবিন দাৰ স্মৃতিক জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ । তেনেদৰে মাৰ্শ্বাল বৰুৱাই ২০ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সেই ছবিখন অংকন কৰিছিল । কিন্তু আশ্বাৰ্য্য়জনকভাৱে সেই দেৱাল অংকন মচি পেলোৱা হৈছে ৷"

কৃষক মুক্তিৰ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে, "উন্নয়নৰ নামত চৰকাৰৰ বহু কাম কৰিবলৈ বাকী আছে কিন্তু তেনে সময়ত গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ কাম, ভৰলু নদী চাফা কৰাৰ কাম বাদ দি এখন ছবি মোহাৰি দিয়াৰ কাম কৰিছে, সেই কামক আমি গৰিহণা দিছোঁ । লগতে যিকেইগৰাকী বিষয়াৰ জৰিয়তে ছবিখন মোহাৰি পেলোৱা হৈছে সেই কেইগৰাকী বিষয়াৰ জৰিয়তে ছবিখন অনতি পলমে অংকন কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ দেৱালচিত্ৰ মচি পেলোৱাক লৈ অবাক পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

TAGGED:

কমৰেড নেভাৰ ডাই দেৱালচিত্ৰ
জুবিন গাৰ্গৰ দেৱালচিত্ৰ
বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বাল বৰুৱা
ZUBEEN GARG COMRADE NEVER DIE MURAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.