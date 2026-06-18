ETV Bharat / entertainment

গুৱাহাটীত জুবিন গাৰ্গৰ ‘কমৰেড নেভাৰ ডাই’ দেৱালচিত্ৰ আঁতৰালে পৌৰ নিগমে; সমগ্ৰ অসমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

জুবিন গাৰ্গৰ দেৱালচিত্ৰ মচি পেলোৱাক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক; ফেচবুকত মুখ খুলিলে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে, গৰজি উঠিল শিল্পী মাৰ্শ্বাল বৰুৱা ৷

Zubeen Garg's Comrade Never Die mural removed in Guwahati Garima Saikia Garg responds
জুবিন গাৰ্গৰ দেৱালচিত্ৰ মচি পেলোৱাক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক (Photo : IG)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 2:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলৰ পৰা অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীতশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি থকা “COMRADE NEVER DIE” (কমৰেড নেভাৰ ডাই) লিখা বিখ্যাত দেৱালচিত্ৰখন মচি পেলোৱা হৈছে । এই ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান সমগ্ৰ অসমতে তীব্ৰ চৰ্চা আৰু আৱেগিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ ওপৰত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গেও নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

  • এক চিনাকি পৰিচয়

এই দেৱালচিত্ৰখন সেই বাটেৰে অহা-যোৱা কৰা সাধাৰণ যাত্ৰী আৰু জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে অতি চিনাকি তথা এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এই শিল্পকৰ্মটো মচি পেলাইছে । বহু লোকে এই চিত্ৰখনক জুবিন গাৰ্গৰ সাংস্কৃতিক অৱদানৰ প্ৰতি এক প্ৰতীকী সন্মান বা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে গণ্য কৰিছিল ।

এই কাৰ্যৰ বাবে সমাজৰ এটা ডাঙৰ অংশই প্ৰশাসনক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । চিত্ৰখন আঁতৰাই দিয়াৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগত আঘাত লাগিছে ।

দেৱালচিত্ৰখন আঁতৰোৱাক লৈ সৃষ্টি হোৱা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । এই ঘটনাত তেওঁ গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গ আৰু তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত থকা চিৰস্থায়ী আৱেগিক সম্পৰ্কৰ কথা দোহাৰে ।

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ফেচবুক পোষ্ট, ‘‘জুবিন গাৰ্গৰ ছবিখনে চহৰখনক ইমান কদৰ্য্য ৰূপ দিছিল নে ? নে অপ্ৰয়োজনীয় আছিল একেবাৰেই ?

মচি পেলোৱাৰ পিছত হয়তো গুৱাহাটীয়ে এক বিশেষ সুন্দৰ ৰূপ পালে নহয়নে ?

মানুহবোৰৰ হৃদয়ৰ পৰা পাৰিবনে প্ৰাণৰ আপোনজনক ছবিখনৰ দৰেই মচি পেলাব ? দুখ লাগিছে, কিন্তু খং বা ক্ষোভ নাই ।

আপোনালোকে ভাবিছে.. আপোনালোকে কৰিছে । আত্মাৰ সান্নিধ্য আৰু প্ৰাণৰ অনুভৱক অধিক বিশ্বাস কৰা মানুহ আমিবোৰ । আপোনালোকে হয়তো ক'ব.. অহেতুক আৱেগ। কিন্তু আমাৰ বাবে আমাৰ বিশ্বাসেই সঁচা আৰু শুদ্ধ । তেওঁ অমৰ,, মনে প্ৰাণে আৱেগে বিবেকে সকলোতে শিপাই আছে । চিৰদিন থাকিব ।’’

#আমাৰজুবিন_অমৰজুবিন

#JusticeForZubeenGarg"

  • কেৱল এটা শিল্পকৰ্মই নাছিল

জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে এই চিত্ৰখন কেৱল এখন সাধাৰণ ৰাজহুৱা শিল্পকৰ্ম বা ছবি নাছিল । ইয়াত থকা “কমৰেড নেভাৰ ডাই” বাক্যাংশটো জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত যাত্ৰা, আদৰ্শ আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত থকা তেওঁৰ প্ৰভাৱৰ এক অন্যতম পৰিচয় হৈ পৰিছিল । চিত্ৰখন আঁতৰোৱাৰ পাছৰে পৰা ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম আদি বিভিন্ন ছ’চিয়েল মিডিয়াত আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

শিল্পী মাৰ্শ্বাল বৰুৱাই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টত লিখিছে, "তেওঁলোকে আমাৰ আৰু কিমান শিল্পকৰ্ম এনেদৰে ধ্বংস কৰিব ? যোৱা বছৰ প্ৰকৃতি বিষয়ক দুখনকৈ ছবি ধ্বংস কৰাৰ পিছত মই ভাবিছিলোঁ আমাৰ মৰমৰ জুবিন দাৰ এই দেৱালচিত্ৰখনক অন্ততঃ কোনেও স্পৰ্শ নকৰে । কিন্তু এই কাৰ্যই মোক স্তব্ধ কৰাৰ লগতে মোৰ হৃদয় ভাঙি চূৰমাৰ কৰি পেলাইছে । এই ছবিখন মচি পেলোৱাটো কেৱল মোৰ কোনো ব্যক্তিগত শিল্পকৰ্মৰ বিলুপ্তি নহয়, বৰঞ্চ ই আমাৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ আৱেগ আৰু আমাৰ জুবিন দাৰ প্ৰতি কৰা এক চৰম আঘাত ।"

তেওঁ আৰু লিখে, "যিসকল ক্ষমতাত থকা মানুহে ৰাজনীতি কৰিবলৈ আমাৰ এই মহান শিল্পীগৰাকীৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিছিল, তেওঁলোকেই আমাক 'জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায়' দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । কিন্তু তেওঁলোকে ন্যায় প্ৰদানত কেৱল পলমেই নকৰিলে, আচলতে আমাক ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিতহে কৰিলে । সেইসকল লোকলৈ অসমৰ ৰাইজৰ এটা স্পষ্ট কথা— "ফুলবোৰ ছিঙি পেলালেই বসন্তৰ আগমনক কেতিয়াও পলম কৰিব নোৱাৰি । শেষত প্ৰশাসনলৈ মোৰ এটা সৰল প্ৰশ্ন— জুবিন দাৰ এই দেৱালচিত্ৰখনে আপোনালোকলৈ কি এনে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছিল, যাৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াক ধ্বংস কৰিলে ?"

লগতে পঢ়ক : বোকাখাতত ৰাইন’ চিনেমাছ: জুবিনৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি অৰুণ হাজৰিকাৰ

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গৰ দেৱালচিত্ৰ
কমৰেড নেভাৰ ডাই দেৱালচিত্ৰ
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ফেচবুক পোষ্ট
শিল্পী মাৰ্শ্বাল বৰুৱা পোষ্ট
ZUBEEN GARG COMRADE NEVER DIE MURAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.