ছিকুৱেল মুক্তিৰ পূৰ্বে বিশ্বজুৰি পুনৰ মুক্তি পাব ৰণবীৰ সিঙৰ ‘ধূৰন্ধৰ’
‘ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ’ৰ মুক্তিৰ প্ৰাকক্ষণত অনুৰাগীসকলক পুনৰবাৰ ডাঙৰ পৰ্দাত ছবিখন উপভোগ কৰাৰ সুযোগ দি সমগ্ৰ বিশ্বতে 'ধূৰন্ধৰ' পুনৰ মুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
হায়দৰাবাদ : বহুল চৰ্চিত ছিকুৱেল ‘ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ’ৰ মুক্তিৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত ৰণবীৰ সিঙৰ ‘ধূৰন্ধৰ’ পুনৰ ছবিগৃহলৈ উভতি আহিছে । অহা ১৯ মাৰ্চত ছবিখনৰ দ্বিতীয়টো খণ্ড বিশ্বজুৰি মুক্তি পাব । সেই বিশেষ দিনটোৰ বাবে দৰ্শকৰ মাজত উৎসাহ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্মাতাসকলে এই জনপ্ৰিয় ছবিখন পুনৰ চিনেমা হলত মুক্তি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
মুখ্য চৰিত্ৰত ৰণবীৰ সিঙে অভিনয় কৰা ছবিখন গোলকীয়ভাৱে ৫০০ খন পৰ্দাত মুক্তি দিয়াৰ কথা বিবেচনা কৰিছে নিৰ্মাতাই ৷ নিৰ্মাতাৰ ভাষ্য অনুসৰি, দেশত ছবিখন ১২ মাৰ্চৰ পৰাই মুক্তি দিয়া হ’ব, আনহাতে বিদেশত ১৩ তাৰিখে মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷ দেশে-বিদেশে মুক্তিৰ বাবে প্ৰায় 250 খনকৈ পৰ্দা থিৰাং কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ছিকুৱেলৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে ধূৰন্ধৰৰ মুক্তিৰ খবৰে অনুৰাগীসকলক উৎসাহী কৰি তুলিছে ৷ দ্বিতীয় খণ্ডৰ কাহিনীত সোমাই যোৱাৰ পূৰ্বে পুৰণা কাহিনীটোৰ সোৱাদ পুনৰ ল’ব পাৰিব অনুৰাগীয়ে ৷ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকেই যিকোনো এটা কাহিনীৰে শেষৰ পৰ্যায়লৈ অতি আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰে ৷ ধূৰন্ধৰ ছবিখনে এপলক নমৰাকৈয়ে দৰ্শকক আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে উৎসুকতাৰে বান্ধি ৰাখিছিল ৷
এইখনেই চাগৈ এনে এখন চিনেমা যাৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ বাবে দৰ্শকে বহুত দীঘলীয়া সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া নহ’ল ৷ এতিয়া দ্বিতীয় খণ্ডৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে প্ৰথম ভাগৰ পুনৰ মুক্তিৰ ঘোষণাই অৱশ্যেই অনুৰাগীসকলক সুখী কৰি তুলিছে ৷
ছবি উদ্যোগৰ পৰ্যবেক্ষকসকলৰ মতে, ভাৰতত চিনেমা এখন পুনৰ মুক্তি দিয়া প্ৰায়ে দেখা যায় যদিও বিদেশৰ মাটিত হিন্দী ছবি এখনৰ পুনৰ মুক্তিৰ ঘটনা বিৰল ৷ কিন্তু ধূৰন্ধৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা এই কথাই প্ৰমাণ কৰে যে বিশ্বৰ মঞ্চত এই ছবিখন কিমান সমাদৃত হৈছে ৷
উত্তৰ আমেৰিকাৰ প্ৰায়সংখ্যক ছবিগৃহতে ছবিখন মুক্তি লাভ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ প্ৰায় ১৮৫ খন পৰ্দাত ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ কথা চলিছে ৷ বিতৰকসকলৰ বিশ্বাস অনুসৰি, ছিকুৱেলৰ পূৰ্বে এই মুক্তিয়ে দৰ্শকৰ মাজত অধিক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিব ৷
ইফালে, নিৰ্মাতাসকলে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু কানাডাত ‘ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ’ৰ বিশেষ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ১৮ মাৰ্চত ছবিখনৰ বিশ্বজুৰি মুক্তিৰ এদিন আগতেই এই আগতীয়া প্ৰদৰ্শনসমূহ অনুষ্ঠিত হ’ব । এই প্ৰিমিয়াৰসমূহৰ বেছিভাগেই পি এল এফ (PLF - Premium Large Format) স্ক্ৰীণত দেখুওৱা হ’ব, যিবোৰত বিশাল পৰ্দা, ডলবী এটম’চৰ দৰে উন্নত শব্দ ব্যৱস্থা আৰু আৰামদায়ক আসনৰ সুবিধা থাকে ।
অলপতে মুক্তি পোৱা ‘ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ’ৰ ট্ৰেইলাৰটোৱে ইণ্টাৰনেটত দৰ্শকৰ ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে । দ্বিতীয়টো খণ্ডৰ মুক্তিৰ ঠিক কেইদিনমান আগতে প্ৰথমখন ছবি পুনৰ ছবিগৃহত মুক্তি দি নিৰ্মাতাসকলে পূৰ্বৰ দৰেই এক উখল-মাখল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি ছবিখনক পুনৰ বক্স অফিচত সফল কৰাৰ আশা কৰিছে ।
জিঅ’ ষ্টুডিঅ’ৰ (Jio Studios) বেনাৰত আৰু বি৬২ ষ্টুডিঅ’ৰ (B62 Studios) প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে আদিত্য ধৰে । জ্যোতি দেশপাণ্ডে আৰু লোকেশ ধৰ ছবিখনৰ প্ৰযোজক ।
অহা ১৯ মাৰ্চ, ২০২৬ তাৰিখে ‘ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ’ সমগ্ৰ বিশ্বতে হিন্দী, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম আৰু কানাড়া— এই পাঁচটা ভাষাত মুক্তি পাব । ছবিখন গুডী পাড়ৱা আৰু উগাড়ীৰ দৰে উৎসৱৰ বতৰত তথা ঈদৰ ঠিক আগে আগে মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
