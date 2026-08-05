'গাজিনী'ৰ অভিনেতা প্ৰদীপ ৰাৱটৰ দেহাৱসান, ৭৪ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ
লগানৰ সহ অভিনেতা যশপাল শৰ্মাই ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰদীপ ৰাৱটৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰে ।
By ANI
Published : August 5, 2026 at 7:47 AM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউড আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ চলচিত্ৰ অভিনেতা প্ৰদীপ ৰাৱটে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজি মঙলবাৰে সন্ধিয়া মুম্বাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত ৭৪ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷ লগানৰ সহ অভিনেতা যশপাল শৰ্মাই ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰে ।
যশপাল শৰ্মাই ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত প্ৰদীপ ৰাৱটক স্মৰণ কৰি কয়, "আমাৰ গাজনী, লগানৰ দেৱ প্ৰদীপ ৰাৱট আৰু নাই । তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক ।"
আমিৰ খানৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ‘গাজিনী’ আৰু ‘লগান’ত খলনায়কৰ চৰিত্ৰত কৰা শক্তিশালী অভিনয়ৰ বাবে তেওঁ সকলোৰে হৃদয়ত এক বিশেষ স্থান লাভ কৰে ৷ অৱশ্যে চিনেমাত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ বি আৰ চোপ্ৰাৰ জনপ্ৰিয় পৌৰাণিক ধাৰাবাহিক ‘মহাভাৰত’ত ‘অশ্বত্থামা’ৰ চৰিত্ৰ জৰিয়তে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে পৰিচিত হৈ পৰিছিল ।
প্ৰদীপ ৰাৱটৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ আৰ তিৱাৰীয়ে এ এন আইক জনোৱা মতে, বিগত এমাহ ধৰি ৰাৱটক মুম্বাইৰ কোকিলাবেন ধীৰুভাই আম্বানী হাস্পতালত ভৰ্তি হৈ আছিল । শেহতীয়াকৈ তেওঁক ভীৱণ্ডীৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । তেওঁৰ পৰিয়ালত তেওঁৰ পত্নী কল্যাণী ৰাৱট আৰু পুত্ৰ বিক্ৰমাদিত্য ৰাৱট আছে ।
প্ৰদীপ ৰাৱটৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ লগতে তেওঁ অনুৰাগীসকলে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰে । ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত প্ৰদীপ ৰাৱটৰ এক বিশেষ পৰিচয় আছিল ৷ বিশেষকৈ নেতিবাচক ভূমিকাত তেওঁৰ শক্তিশালী অভিনয়ৰ বাবে তেওঁ দৰ্শকৰ মাজত স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল ।
তেওঁ হিন্দী, তেলুগু আৰু তামিল চিনেমাৰ কামৰ বাবে পৰিচিত আছিল । তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে ভিকি কৌশলৰ ‘চাভা’ ছবিখনত য়েছাজী কাংকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : 'চক দে ! ইণ্ডিয়া'ৰ অভিনেতা ৰমাকান্ত দয়ামাৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি