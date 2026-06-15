কেনেকৈ সকলোৰে নেতিবাচক মন্তব্য আৰু প্ৰত্যাহ্বানক হেলাৰঙে জিনি চিনেমা জগতক স্তম্ভিত কৰিছিল 'গদৰ'এ ?
"হামাৰা হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ...": ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ছানী দেওলৰ সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ চিনেমাখনে !
By Seema Sinha
Published : June 15, 2026 at 11:48 AM IST
'গদৰ: এক প্ৰেম কথা' চলচ্চিত্ৰখনে মুক্তিৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । চিনেমা সমালোচকসকলৰ নেতিবাচক মন্তব্য আৰু আমিৰ খানৰ 'লগান' চিনেমাখনৰ সৈতে হোৱা বিশাল প্ৰতিযোগিতাৰ পিছতো, ছানী দেওল অভিনীত এই চিনেমাখনে সকলোকে আচৰিত কৰি ভাৰতীয় ছবি জগতৰ ইতিহাসত এক সৰ্বকালৰ ব্লকবাষ্টাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । চিনেমাখনে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত এক ডাঙৰ অভিলেখ গঢ়ি ছবি জগতক স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল ।
'গদৰ: এক প্ৰেম কথা' চিনেমাখনে মুক্তিৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতো আজিও ই ভাৰতীয় ছবি জগতৰ এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি হৈ আছে । চিনেমাখনৰ পৰিচালক অনিল শৰ্মাই কয় যে ৰাজস্থান আৰু পঞ্জাৱত কৰা এই চিনেমাখনৰ বিশাল শ্বুটিং আজিও তেওঁৰ বাবে কালিৰ দৰে লাগে । তেওঁ হাঁহিৰে পুৰণি দিনবোৰ মনত পেলাই কয়, "মোৰ অনুভৱ হয় যেন মই কালিহে চিনেমাখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ... কালিয়েই কাহিনীটো মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল আৰু মোৰ পাঁচ-ছয় বছৰীয়া ল'ৰা উৎকৰ্ষই মোৰ কোলাত খেলি আছিল...এই সকলোবোৰ কালিৰ কথা যেনহে লাগে ।" ২০০১ চনৰ ১৫ জুনত মুক্তি পোৱা এই চিনেমাখনত এক এক্সনধৰ্মী আৰু আন্তঃধৰ্মীয় প্ৰেম কাহিনী দেখুওৱা হৈছিল । ১৯৪৭ চনৰ দেশ বিভাজনৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এই কাহিনীটোত তাৰা সিং (ছানী দেওল) নামৰ এজন শিখ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰে তেওঁৰ পাকিস্তানী পত্নী সাকিনা (অমীশা পেটেল)ক ঘূৰাই আনিবলৈ কৰা সংগ্ৰামক দাঙি ধৰা হৈছে ।
'গদৰ: এক প্ৰেম কথা' চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰাটো পৰিচালক অনিল শৰ্মাৰ বাবে এক অতি কঠিন প্ৰত্যাহ্বান আছিল । তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে 'গদৰ' ছবিখনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল, তেতিয়া ছবি জগতৰ লোকসকলে ইয়াক লৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল আৰু বিষয়টোক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিল । বহুতে ইয়াক এটা অতি বিপদাশংকা থকা প্ৰজেক্ট বুলি গণ্য কৰিছিল । আনকি চিনেমাখন মুক্তি পোৱাৰ পিছতো বহু চিনেমা সমালোচকে ছবিখনক অতি কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিছিল । ছবিখনৰ মুখ্য অভিনেত্ৰী অমীশা পেটেলে (যিয়ে সাকিনাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল) কয় যে ছবিজগতৰ ভিতৰৰ মানুহে আৰম্ভণিতে তেওঁক এই চিনেমাখন নকৰিবলৈ নিৰুৎসাহিত কৰিছিল, আনকি কিছুমানে ছবিখনক ‘গটৰ’ (Gutter/আৱৰ্জনা) বুলিও উপহাস কৰিছিল । ইয়াৰ স্বত্বেও তেওঁ এই প্ৰত্যাহ্বানক আঁকোৱালি লৈছিল আৰু চিনেমাখনে লাভ কৰা ঐতিহাসিক সাফল্যক উদযাপন কৰিছিল ।
অমীশাই কয়, "গদৰ মুক্তি পোৱাৰ আগতে মানুহে ইয়াক 'গটৰ' বুলি মাতিছিল । কথাবোৰে মোক বৰ আঘাত দিছিল, কিন্তু মই হতাশ নহৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ । মোৰ পৰিচালকৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল । ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰেম কাহিনী হয়তো কেতিয়াও ক’তো লিখা হোৱা নাছিল আৰু কোনেও লিখিবও নোৱাৰে, গতিকে মই এই চিনেমাখনৰ বাবে সন্মতি দিবই লাগিছিল ।"
২০০১ চনৰ এই চিনেমাখনক লৈ আশা অতি ক্ষীণ আছিল আৰু সহকৰ্মীসকলে পৰিচালক অনিল শৰ্মাক বহু প্ৰশ্ন কৰিছিল । শৰ্মাই মনত পেলাই কয় যে, কিছুমান প্ৰাৰম্ভিক সমালোচকে চিনেমাখনক উপলুঙা কৰি ‘গটৰ এক প্ৰেম কথা’ নাম দিছিল আৰু কিছুমান ইংৰাজী সংবাদ পত্ৰই ইয়াৰ ৰিভিউ কৰাটোৱেই নিজৰ মৰ্যাদাৰ তলৰ কথা বুলি ভাবিছিল । ব্যৱসায়িক জগতৰ প্ৰায় কোনেও চিনেমাখনৰ মূল ধাৰণাটোত বিশ্বাস কৰা নাছিল ।
এজন বিতৰকে প্ৰথমতে চিনেমাখন ৫ লাখ টকাৰ ছাইনিং এমাউণ্ট দি কিনিবলৈ সন্মত হৈছিল যদিও পিছলৈ বাকী ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । চিনেমাখনৰ প্ৰাৰম্ভিক দৃশ্যসমূহ দেখা বহু লোকে ছানী দেওলে সাৰংগী বজোৱা চৰিত্ৰটোক লৈ আপত্তি দৰ্শাইছিল আৰু তাৰ সলনি তেওঁ হাতত বন্দুক লোৱা উচিত বুলি কৈছিল, যাৰ বাবে ক্ৰেতাসকল প্ৰায় ভয় খাই পিছহুহকি গৈছিল । শৰ্মাই কয়, "সেই সময়ত চিনেমা নিৰ্মাতাসকলে শ্বুটিঙৰ বাবে ছুইজাৰলেণ্ডৰ দৰে বিদেশী ঠাইলৈ গৈছিল... গতিকে 'গদৰ' কোনে চাব বুলি তেওঁলোকে আচৰিত হৈছিল আৰু মইনো এইখন কি চিনেমা বনালোঁ বুলি মোক প্ৰশ্ন কৰি আছিল । কিছুমানে আকৌ ভাবিছিল যে চিনেমাখন নিষিদ্ধ কৰা হ'ব আৰু ই চেন্সৰ চাৰ্টিফিকেট নাপাব । এই চিনেমাখন সেই সময়ৰ চলিত ধাৰাৰ বিপৰীত আছিল । মই ছবি জগতৰ মানুহক ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বিষয়ে পতিয়ন নিয়াবলৈ ডজনতকৈও অধিক স্ক্ৰীণিঙৰ আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু বহুত সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এয়া পুৰণি দিনৰ চিনেমা... মই যেতিয়া 'Gadar 2' মুক্তি দি আছিলোঁ, তেতিয়াও মানুহে এনেকৈয়ে ভাবিছিল । যিসকলে জীৱনত নিজে একো নকৰে, তেওঁলোকৰ এনেকুৱা কথাবোৰ কোৱা আৰু বিশ্বাস কৰাৰ অভ্যাস থাকে । 'গদৰ' আজিও প্ৰাসংগিক । মই ইমানবোৰ হিট চিনেমা উপহাৰ দিছোঁ আৰু বিগত ৪০-৪৫ বছৰ ধৰি এই উদ্যোগটোত বৰ্তি আছোঁ, ইয়াৰ বাবে মই নিজকে ভাগ্যৱান আৰু সুখী অনুভৱ কৰোঁ । মানুহে কি কয় তাত একো আহে নাযায় ।"
পৰিচালক অনিল শৰ্মাই কয় যে তেওঁ ছানী দেওলক লৈ আৰু ছবিখনৰ আৱেগিক কাহিনীভাগক সাৰথি কৰি আগবাঢ়ি গৈছিল, যিয়ে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দেশজুৰি থকা এক বিশাল দৰ্শকৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । চিনেমাখন ইয়াৰ দেশপ্ৰেমমূলক ডায়লগৰ বাবেও অতি জনপ্ৰিয়, বিশেষকৈ ছানী দেওলৰ সেই বিখ্যাত সংলাপটো- "হমাৰা হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ থা, জিন্দাবাদ হে, ঔৰ জিন্দাবাদ ৰহেগা !" চিনেমাখন ভাৰতীয় ছবি জগতৰ এক সৰ্বকালৰ ব্লকবাষ্টাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । আনকি ২০২৩ চনত মুক্তি পোৱা ইয়াৰ দ্বিতীয় খণ্ড 'গদৰ ২' এও উদ্যোগটোৰ সকলো সন্দেহক ভুল প্ৰমাণিত কৰি বক্স অফিচৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেকৰ্ড ভাঙি চূড়মাৰ কৰে ।
অনিল শৰ্মাই পুৰণি কথা মনত পেলাই কয়, "ছানী আৰু মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে চিনেমাখন সফল হ'ব । এই বিশ্বাস আমাৰ অন্তৰৰ পৰা আহিছিল । মই নিজেও এজন দৰ্শক । মই সদায় এজন চিনেমা নিৰ্মাতা হিচাপে নহয়, বৰঞ্চ এজন সাধাৰণ দৰ্শক হিচাপে চিনেমাখন আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তুটোৰ কথা ভাবোঁ । মই সময় বা পৰিস্থিতিৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ, কেৱল এইটো ভাবোঁ যে কেনেধৰণৰ কাহিনীয়ে মোক ছবিগৃহলৈ গৈ চিনেমা চাবলৈ উৎসাহিত কৰিব ।"
যেতিয়া লেখক শক্তিমান তলৱাৰে তেওঁক 'গদৰ'ৰ চিত্ৰনাট্যখন দিছিল, তেতিয়াই তেওঁ এই কাহিনীটো বিচাৰি পাইছিল, য'ত তাৰা সিং নামৰ এজন ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰে দেশ বিভাজনৰ পিছত নিজৰ পত্নী সাকিনাক ভাৰতলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ পাকিস্তানলৈ যায় । তেওঁ মনত পেলাই কয়, "মই লেখকজনক কৈছিলোঁ যে এই কাহিনীটোৰ দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হিট চিনেমা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেতিয়া তেওঁ মোক সুধিছিল 'কেনেকৈ ?' মই তেওঁক কৈছিলোঁ, 'এয়া আচলতে ৰামায়ণৰ দৰেই, য'ত ৰামে সীতাক ঘূৰাই আনিবলৈ গৈছিল' । বৰ্তমান সময়ত এই লংকাখন পাকিস্তান হ'ব পাৰে । মানুহে হয়তো ৰামায়ণৰ কথা সিমান দকৈ চিন্তা নকৰিবও পাৰে, কিন্তু এয়া তেওঁলোকৰ তেজত আছে, গতিকে তেওঁলোকে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই চিনেমাখনৰ সৈতে নিজকে সংযোগ কৰিব পাৰিব ।"
চিনেমাখনৰ সংগীত পৰিচালক উত্তম সিঙে সদায় ছবিখনৰ সফলতাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখিছিল । তেওঁ হাঁহিৰে মনত পেলাই কয়, "যেতিয়া মই চিনেমাখনৰ নেপথ্য সংগীতৰ কামৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক দৃশ্যসমূহ চাইছিলোঁ, তেতিয়াই মই পৰিচালকক বহুতো বস্তা সাজু কৰি ৰাখিবলৈ কৈছিলোঁ, কাৰণ চিনেমাখনে প্ৰচুৰ ধন উপাৰ্জন কৰিব ।" সঁচাকৈয়ে, এই চিনেমাখনৰ সংগীত ভাৰতীয় ছবি জগতৰ ইতিহাসত এক মাইলৰ খুঁটি । সংগীত ৰচনা কৰা উত্তম সিং আৰু গীতিকাৰ আনন্দ বক্সীৰ যুটিটোৱে ‘উড় যা কালে কাৱা’ আৰু ‘মে নিক্লা গাড্ডী লেকে’ ৰ দৰে চিৰসেউজ গান উপহাৰ দিছিল, যিয়ে সমগ্ৰ দেশতে ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু এই গানসমূহ আজিও বিভিন্ন উৎসৱ-পাৰ্বণ আৰু পাৰ্টীত বজোৱা হয় ।
১৯৯৭ চনৰ যশ চোপ্ৰাৰ মিউজিকেল ব্লকবাষ্টাৰ 'দিল তো পাগল হে'ৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পিছতে উত্তম সিঙে 'গদৰ' চিনেমাখনৰ কাম পাইছিল । 'দিল তো পাগল হে' চিনেমাখনৰ আধুনিক আৰু ৰোমাণ্টিক গানবোৰৰ তুলনাত তেওঁ 'গদৰ'ৰ বাবে একেবাৰে ব্যতিক্ৰমী, মাটিৰ সুবাস থকা আৰু ঐতিহাসিক পটভূমিৰ লগত খাপ খোৱা সুৰ দি ছবিখনৰ সংগীতক অমৰ কৰি তুলিছিল । তেওঁ কয়, "গদৰৰ গানবোৰক লৈ মোৰ বহুত স্মৃতি আছে । ইয়াৰ সংগীতে আনকি দ্বিতীয় খণ্ডৰ সফলতাতো ডাঙৰ ভূমিকা লৈছিল ।"
তেওঁ চিনেমাখনৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত গানটোৰ বিষয়ে কয়, "মই প্ৰথমটো গান 'উড় যা কালে কাৱা' তৈয়াৰ কৰিবলৈ এমাহ সময় লৈছিলোঁ । মই প্ৰথমতে গানটোৰ মাত্ৰ ১৫-২০ ছেকেণ্ডহে ৰচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু চিনেমাখনত ইয়াক প্ৰায় ১৮ ৰ পৰা ২০ মিনিট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । কাৰণ চিনেমাখনৰ ৬ টা ভিন্ন পৰিস্থিতিত মই এই গানটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ । নায়ক-নায়িকাৰ বিয়াৰ পিছত এই গানটো যুটীয়া গীত হৈ পৰিছিল, তাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ এজন পুত্ৰ সন্তানৰ পিতৃ হৈছিল তেতিয়া গানটো এটা পাৰিবাৰিক গীত হৈ পৰিছিল । আকৌ যেতিয়া তেওঁৰ পত্নী অপহৰণ হৈছিল, তেতিয়া গানটো পত্নীক বিচাৰি ফুৰাৰ এক কৰুণ সুৰলৈ সলনি হৈছিল । ইয়াৰ পিছত মাক আৰু পুত্ৰৰ মাজৰ আৱেগিক সংযোগ দেখুৱাবলৈও আমি এই একেটা গান ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু শেষত সমগ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডই তেওঁৰ বাবে এই গানটো গোৱা দেখুওৱা হৈছিল কাৰণ তেওঁ যুঁজখন জিকি নিজৰ পৰিয়ালক লৈ নিজৰ গাঁৱলৈ ঘূৰি আহিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো আছিল এজন ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিব পৰা এটা গান তৈয়াৰ কৰা । কিয়নো এজন ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰে গজল, জাজ বা পপ গান গাব নোৱাৰে... তেন্তে তেওঁ কি গান গাব ? সেইটো চিন্তা কৰিয়েই এই লোকগীতৰ শৈলী বাছি লোৱা হৈছিল ।" সংগীত পৰিচালক উত্তম সিঙে আৰু কয়, "মই গীতিকাৰ আনন্দ বক্সী দেৱৰ ওচৰলৈ গৈ চিনেমাখনৰ পৰিস্থিতিবোৰ বুজাই দিছিলোঁ । মই তেওঁক এয়াও কৈছিলোঁ যে মোৰ ওচৰত গানটোৰ বাবে মাত্ৰ কেইটামান সীমিত সুৰহে সাজু আছে । বক্সী দেৱে মোক তৃতীয় দিনা মাতি পঠিয়ালে আৰু তেওঁ লিখা শাৰীবোৰ দেখি মই তবধ মানিলোঁ । তেওঁ প্ৰায় ১২ ৰ পৰা ১৩ টা অন্তৰাৰ এটা সম্পূৰ্ণ গান লিখি উলিয়াইছিল আৰু মই তাত সুৰ দিছিলোঁ । এই গানটো নথকা হ’লে চিনেমাখনৰ দৈৰ্ঘ্য আধা হৈ পৰিলহেঁতেন ।"
চিনেমাখনৰ আনটো হিট গান ‘মে নিক্লা গাড্ডী লেকে’ৰ বিষয়ে সিঙে কয় যে ইয়াৰ বাবে বক্সী দেৱে থিতাতে গানটোৰ কথা লিখি উলিয়াইছিল । তেওঁ কয়, "মই যেতিয়াই ‘মে নিক্লা গাড্ডী লেকে’ গানটোৰ সুৰটো গাই শুনাইছিলোঁ, বক্সী দেৱে লগে লগে শব্দবোৰ মিলাই পেলাইছিল। গানটোৰ কথা, সংগীত, দৃশ্যগ্ৰহণ আৰু পৰিস্থিতি—সকলোবোৰ ইমান সুন্দৰকৈ মিলি গৈছিল যে যাৰ বাবে গানটো আজিও মানুহৰ মনত সতেজ হৈ আছে ।"
আনহাতে, পৰিচালক অনিল শৰ্মাই এটা আমোদজনক তথ্য শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে আৰম্ভণিতে তেওঁক চিনেমাখনৰ সেই বিখ্যাত ‘হেন্দপাম্প উভালি পেলোৱা’ দৃশ্যটো অন্তৰ্ভুক্ত নকৰিবলৈ কোৱা হৈছিল । কিন্তু তেওঁ নিজৰ পৰিকল্পনাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখিছিল । তেওঁ কয় যে সেই সময়ত বহুতে তেওঁক কৈছিল, "এই দৃশ্যটো দেখিবলৈ কৃত্ৰিম লাগিব, ই বিশ্বাসযোগ্য নহয়, এনেকুৱা কেনেকৈ সম্ভৱ হ’ব পাৰে ?" কিন্তু শৰ্মা নিশ্চিত আছিল যে এই দৃশ্যটোৱে ছবিগৃহত দৰ্শকৰ মাজত তীব্ৰ উছাহ আৰু হাততালিৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু শেষত তেওঁৰ কথাই সঁচা প্ৰমাণিত হ’ল । তেওঁ লগতে কয়, "কেতিয়াবা যেতিয়া আপোনাৰ বহুত খং উঠে, তেতিয়া আপোনাৰ চৌপাশৰ সকলো বস্তু ধ্বংস কৰি পেলাবলৈ মন যায় । আমি সকলোৱেই জীৱনত কেতিয়াবা এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ । গতিকে মই ভাবিলোঁ যে চৰিত্ৰটোৰ খঙৰ বহিঃপ্ৰকাশ হিচাপে তেওঁক হেন্দপাম্পটোকে উভালি পেলাবলৈ দিয়া যাওক । আৰু ইমান বছৰৰ পিছতো মানুহে আজিও সেই দৃশ্যটোৰ কথাই পাতি থাকে ।"
প্ৰায় ১৮-২০ কোটি টকাৰ এক সীমিত বাজেটত নিৰ্মিত 'গদৰ' চিনেমাখনে বক্স অফিচত এক অভূতপূৰ্ব অভিলেখ গঢ়িছিল আৰু বিশ্বজুৰি প্ৰায় ১৩৩ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । অমীশা পেটেলে সেই সময়ত হৃত্বিক ৰোশনৰ প্ৰথম চিনেমা 'কহো না... প্যাৰ হে' আৰু 'গদৰ'ৰ শ্বুটিং একেলগে চলাই আছিল । তেওঁ কয় যে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ একেবাৰে আৰম্ভণিতে এগৰাকী মাতৃৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ তেওঁ অলপো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল, কাৰণ চিনেমাখনৰ ওপৰত তেওঁৰ গভীৰ বিশ্বাস আছিল । তেওঁ কয়, "মোৰ সাকিনা চৰিত্ৰটোৰ ওপৰত আৰু 'গদৰ' চিনেমাখনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল । আনকি মোৰ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ লোকসকলেও মোক কৈছিল যে চিনেমাৰ সেই পুৰণি যুগ এতিয়া শেষ হৈ গৈছে... মই জানিছিলোঁ যে বহুতৰে মনত চিনেমাখনক লৈ সন্দেহ আছিল । কিন্তু 'গদৰ'ৰ মাজত পাৰিবাৰিক মূল্যবোধ আছিল, হৃদয় চুই যোৱা আৱেগিক মুহূৰ্ত আছিল, সুন্দৰ এক্সন আছিল আৰু আছিল অনন্য সংগীত; অৰ্থাৎ এখন ডাঙৰ চিনেমাৰ পৰা আপুনি যিবোৰ আশা কৰে, সেই সকলোবোৰ উপাদান 'গদৰ'ৰ মাজত আছিল ।"
শ্বুটিঙৰ সময়ৰ বহুতো স্মৰণীয় ঘটনা পৰিচালক অনিল শৰ্মাৰ মনত আজিও সতেজ হৈ আছে । তেওঁ তেনে এটা ঘটনা মনত পেলাই কয়, "আমি পঞ্জাৱৰ এটা ৰে’লৱে ষ্টেচনত গভীৰ নিশা শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ । আমাৰ শ্বুটিং চাবলৈ তাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ জমা হৈছিল । পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ আৰক্ষীয়ে তাত থকা মানুহখিনিক লাঠী চালনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত ক্ষোভিত ৰাইজে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে চিঞৰ-বাখৰ কৰিবলৈ ধৰে । সেই সময়ত ছানী দেওলৰ স্পট বয়জনে তেওঁক সুৰক্ষা দিবলৈ এটা ছাতিৰে ঢাকি ধৰিছিল । চৌপাশৰ এই হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ দেখি ছানী অতি খঙাল হৈ পৰিল । তেওঁ সুৰক্ষা দি থকা ছাতিটো দলিয়াই পেলাই পোনপটীয়াকৈ জনতাৰ মাজলৈ সোমাই গ'ল আৰু ক'লে— 'মোক চাওঁ কোনে পঞ্জাৱত শ্বুটিং কৰাত বাধা দিয়ে, এয়া মোৰ পঞ্জাৱ...'। তেওঁৰ মুখত এইষাৰ কথা শুনি তাত উপস্থিত থকা মানুহবোৰে হাত চাপৰি বজাবলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে যে, তেওঁলোকে ছানীৰ মুখৰ পৰা এইটোকে শুনিব বিচাৰিছিল ।"
শৰ্মাই প্ৰায়ে প্ৰকাশ কৰে যে এই চিনেমাখন পাকিস্তানৰ দৰ্শকেও অতি আদৰি লৈছিল আৰু বিপুল সফলতা প্ৰদান কৰিছিল । তেওঁ কয়, "পাকিস্তানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হিট চিনেমাখন হৈছে 'গদৰ' । আমাৰ ইয়াত যিদৰে 'ধূৰন্ধৰ' এখন বিশাল সফল ছবি আছিল, ঠিক তেনেদৰে সেই সময়ত পাকিস্তানতো 'গদৰ' এখন ডাঙৰ হিট ছবি আছিল ।"
অনিল শৰ্মাই আৰু মনত পেলাই কয় যে চিনেমা জগতৰ ভিতৰৰ মানুহৰ পৰা তেওঁ তীব্ৰ বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল । আমিৰ খানৰ 'লগান' চিনেমাখনৰ সৈতে একেলগে মুক্তি দিয়াটোক সকলোৱে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বুলি আখ্যা দিছিল । আনকি ডাঙৰ ডাঙৰ বিতৰকসকলেও আৰম্ভণিতে চিনেমাখন ল’বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । তেওঁ অতি কম বাজেট, সীমিত সম্পদ আৰু শ্বুটিং ছেটৰ নানা কঠিন ভৌগোলিক প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল । ইমান বাধাৰ পিছতো দুয়োখন চিনেমা একেটা দিনতে মুক্তি পাইছিল আৰু দুয়োখনেই ঐতিহাসিক সফলতা অৰ্জন কৰিছিল । 'গদৰ' চিনেমাখনে বিশেষকৈ ছিংগল স্ক্ৰীণ থিয়েটাৰ আৰু সাধাৰণ জনতাৰ মাজত একাধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল । চিনেমাখন ছবিগৃহত একেৰাহে ২৫ সপ্তাহ ধৰি চলিছিল আৰু এক ঐতিহাসিক 'ছিলভাৰ জুবিলী' ৰেকৰ্ড গঢ়িছিল । শৰ্মাই কয়, "'লগান' এখন বৰ ভাল চিনেমা আছিল আৰু ই সুন্দৰ ব্যৱসায় কৰিছিল, কিন্তু হয়— 'গদৰ'ৰ সফলতা অলপ বেছি আছিল ।"
লগতে পঢ়ক : ওস্তাদ বিছমিল্লাহ খান যুৱ বঁটাপ্ৰাপক হীৰকজ্যোতি শৰ্মা কিয় আকৰ্ষিত হৈছিল টোকাৰী গীতৰ প্ৰতি ?