Scorpions-ৰ কনচাৰ্ট বাতিল; ১০ দিনৰ ভিতৰত গ্ৰাহকে ওভতাই পাব টিকটৰ সম্পূৰ্ণ ধন
ভাৰতলৈ নাহে বিখ্যাত ৰক বেণ্ড Scorpions; জানক কিয় বাতিল হ’ল সকলো কাৰ্যসূচী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 18, 2026 at 12:45 PM IST
হায়দৰাবাদ : "Wind of Change" আৰু "Blackout" আদি জনপ্ৰিয় গীতৰ বাবে বিখ্যাত জাৰ্মান হাৰ্ড ৰক বেণ্ড 'Scorpions'-এ তেওঁলোকৰ আগন্তুক ভাৰত ভ্ৰমণ বাতিল কৰিছে । বেণ্ডটোৰ সদস্যসকলৰ মাজত হঠাৎ দেখা দিয়া চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় সমস্যাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
১৯৬৫ চনত জাৰ্মানীৰ হেনোভাৰ চহৰত গিটাৰিষ্ট ৰুডলফ শ্বেনকাৰে গঠন কৰা এই বেণ্ডটোৱে ভাৰতৰ বিভিন্ন চহৰত সংগীত পৰিৱেশন কৰাৰ কথা আছিল ৷ ২১ এপ্ৰিলত শ্বিলঙৰ জে. এন. ষ্টেডিয়াম (JN Stadium)ত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ কথা আছিল । তাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে ২৪ এপ্ৰিলত দিল্লী-এন. চি. আৰ.-ৰ হুডা গ্রাউণ্ড (HUDA Grounds), ২৬ এপ্ৰিলত বেংগালুৰুৰ নাইচ গ্রাউণ্ড (NICE Grounds) আৰু ৩০ এপ্ৰিলত মুম্বাইৰ জিঅ' গাৰ্ডেন (Jio Gardens)ত তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান আছিল ।
বেণ্ডটোৰ এই কামিং হোম (Coming Home) ভাৰত ভ্ৰমণৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচালনা আৰু প্ৰচাৰৰ দায়িত্বত আছিল বুকমাইশ্ব’ লাইভ (BookMyShow Live) । আয়োজকসকলে শনিবাৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা প'ষ্টযোগে শ্ব’সমূহ বাতিল হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে । "আমি অতি দুখেৰে জনাবলগীয়া হৈছে যে ২১ এপ্ৰিলত শ্বিলং, ২৪ এপ্ৰিলত দিল্লী-এন.চি.আৰ., ২৬ এপ্ৰিলত বেংগালুৰু আৰু ৩০ এপ্ৰিলত মুম্বাইত হবলগীয়া Scorpions বেণ্ডৰ 'Coming Home' ভাৰত ভ্ৰমণৰ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে । বেণ্ডৰ সদস্যসকলৰ হঠাত হোৱা শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত ল’বলগীয়া হৈছে ।"
প’ষ্টটোত লগতে কোৱা হৈছে, "অনুৰাগীসকলৰ হোৱা অসুবিধা আৰু মনৰ দুখৰ বাবে আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ । বেণ্ডটোৱে তেওঁলোকৰ সময় মিলাই অতি সোনকালে ভাৰতত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগ্ৰহী । BookMyShow-ৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰা সকলো টিকটৰ ধন ৭ৰ পৰা ১০ দিনৰ ভিতৰত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ওভতাই দিয়া হ’ব ।"
Scorpions বেণ্ডৰ পূৰ্বৰ ভাৰত ভ্ৰমণ
ইয়াৰ আগতে Scorpions-এ ২০০০ চনত ভাৰতত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল ৷ ২০০১ চনৰ আগষ্টত তেওঁলোকে "Acoustica Live Tour"-ৰ অংশ হিচাপে বেংগালুৰুত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল । তাৰ পাঁচ বছৰৰ পাছত, অৰ্থাৎ ২০০৭ চনৰ ডিচেম্বৰত তেওঁলোকে "Humanity World Tour"-ৰ সময়ত শ্বিলং, মুম্বাই আৰু বেংগালুৰুত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল ।
