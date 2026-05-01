জুবিনৰ গীতেৰেই জুবিনৰ জীৱন যাত্ৰা নৃত্যৰে উপস্থাপন কৰি শ্ৰদ্ধা এদল শিল্পীৰ
জুবিন ক্ষেত্ৰত আৱেগিক পৰিৱেশ: নৃত্য-গীতেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে গাড়ীগাঁৱৰ যুৱতীসকলে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 11:36 AM IST
সোণাপুৰ : বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া এক অত্যন্ত আৱেগিক পৰিৱেশে জুবিন ক্ষেত্ৰত বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁৱৰ পৰা অহা 'Generation of ZUBEEN DANCE group' নামৰ এটি যুৱতীৰ দলে এক বিশেষ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে । তেওঁলোকৰ নিপুণ নৃত্য আৰু গীতৰ মাজেৰে শিল্পীগৰাকীৰ জন্মৰ পৰা শেষ সময়লৈকে সমগ্ৰ জীৱন পৰিক্ৰমা প্ৰকাশ পাই উঠে।
শিল্পীগৰাকীক সুঁৱৰি চকুলোৰে ভৰি পৰিল অনুৰাগীৰ দুচকু
জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত থকা অনুৰাগীৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটো আছিল এক অনন্য অনুভৱ । যুৱতীসকলে শিল্পীগৰাকীৰ কালজয়ী গীতসমূহৰ তালে তালে তেওঁৰ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশসমূহ উপস্থাপন কৰে । তেওঁ কেনেকৈ 'গাৰ্গ' উপাধি লাভ কৰিছিল আৰু কেনেধৰণৰ গীতৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰিছিল, সেই সকলোবোৰ আৱেগিকভাৱে চিত্ৰিত কৰা হয় । অনুষ্ঠানটোৰ গভীৰতাই তাত উপস্থিত থকা প্ৰতিজন লোকৰ চকু সেমেকাই তোলে ।
শিল্পীগৰাকীৰ নামত উৎসৰ্গিত 'Generation of ZUBEEN DANCE group'দলটোৰ নৃত্যত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, "আমাৰ দলটো জালুকবাৰী গাড়ীগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ । আমি জুবিন দাৰ নামেৰেই আমাৰ দলটোৰ নামকৰণ কৰিছোঁ । যদিও আমি বহুতো অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, কিন্তু জুবিন ক্ষেত্ৰত যি আৱেগ অনুভৱ কৰিছোঁ সেয়া ভাষাৰে বুজোৱা অসম্ভৱ ।’’
যুৱতীয়ে আৰু কয়, ‘‘তেওঁৰ হাজাৰ হাজাৰ সৃষ্টিৰ মাজৰ পৰা আমি তেওঁৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুৰ সময়লৈকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কেইটামান গীত নিৰ্বাচন কৰি লৈছোঁ । জুবিন দাৰ সমান কোনো হ’ব নোৱাৰে আৰু ভৱিষ্যতে কোনো শিল্পী তেওঁৰ দৰে জন্মও নহয় । তেওঁ য'তেই আছে ভালেই থাকক আৰু আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক । আমি তেওঁৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবী জনাইছোঁ ।"
আন এগৰাকী যুৱতীয়ে আৱেগিক হৈ কয়, "জুবিন দা কেৱল এগৰাকী শিল্পী নহয়, তেওঁ অসমীয়া জাতিৰ আৱেগ । তেওঁ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বাবে যি অৱদান দি গৈছে, সেয়া কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি ।"
অভিভাৱকৰ সঁহাৰি আৰু ন্যায়ৰ আহ্বান
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা এগৰাকী অভিভাৱিকাই জানিবলৈ দিয়ে যে, গাড়ীগাঁৱৰ যুৱতীসকলে একলগ হৈ শিল্পীগৰাকীৰ অৱদানসমূহ ৰাইজৰ মাজত দেখুৱাবলৈ এই প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।
তেওঁ কয়, "যুৱতীসকলে ভাবিছিল জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহি শিল্পীগৰাকীৰ আশীৰ্বাদ লৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব । তেখেত আমাৰ অন্তৰত অমৰ হৈ আছে । আমাৰ কামনা যে নতুন প্ৰজন্মই তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজী সদায় জীয়াই ৰাখক ।"
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ সামৰণিত উপস্থিত জনতাই শিল্পীগৰাকীৰ বিদেহ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰাৰ লগতে তেওঁৰ বাবে সঠিক ন্যায়ৰ দাবী উত্থাপন কৰে । এই আৱেগিক সন্ধিয়াই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে জুবিন গাৰ্গ কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি নহয়, বৰঞ্চ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ অন্তৰত স্পন্দিত হৈ থকা এক চিৰস্থায়ী সুৰ ।
