পত্নীৰ বাইছেক্সুৱেলিটীৰ সত্য জনাৰ পাছতো বিয়া পাতিছিল গৌৰৱে
পত্নী আকাংক্ষাৰ বাইছেক্সুৱেলিটীৰ (উভয়লিংগৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ) সত্য জানিও গৌৰৱে কিয় বিয়া পাতিছিল ? ৯ বছৰৰ পাছত সঁচাকৈয়ে ভাঙিবলৈ লৈছে নেকি সংসাৰ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 12:09 PM IST
হায়দৰাবাদ : টেলিভিছন অভিনেতা গৌৰৱ খান্নাই তেওঁৰ পত্নী আকাংক্ষা চামোলাৰ সৈতে হ’বলগীয়া বিবাহ বিচ্ছেদৰ খবৰটো ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল হৈ পৰাক লৈ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয় যে, এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ তেওঁ অত্যন্ত মানসিক অশান্তি আৰু চিন্তাত ভুগিছে । বৰ্তমান পৰিস্থিতিত তেওঁ ইমানেই ভাগি পৰিছে যে, কাৰোবাক এই বিষয়ে ক’বলৈও তেওঁৰ ওচৰত একো ভাষা বাকী থকা নাই ।
টেলিভিছনৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা গৌৰৱ খান্না একতা কাপুৰৰ ৰিয়েলিটী শ্ব’ ‘লক আপ ২’ ত উপস্থিত হৈছে । তাত তেওঁ নিজৰ পত্নী আকাংক্ষা চামোলাক সাক্ষাৎ কৰে, যাৰ সৈতে বৰ্তমান তেওঁৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ।
শ্ব’টোত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত অভিনেতাজনক যথেষ্ট উদাস আৰু চিন্তিত দেখা গৈছিল । তাত উপস্থিত হৈ গৌৰৱে আকাংক্ষাৰ সৈতে মনৰ বহু কথা পাতে । তেওঁ আকাংক্ষাক কয় যে, তেওঁলোকৰ পৃথক হোৱাৰ খবৰটোৱে বৰ্তমান বাহিৰৰ জগতখনত এক ডাঙৰ ৰূপ লৈছে । বাহিৰত কাৰোবাক এই বিষয়ে বুজাই ক’বলৈ তেওঁৰ ওচৰত একো উপায় নাই । সেইবাবেই তেওঁ বহু কথা স্পষ্ট কৰিবলৈ এই শ্ব’টোৰ জৰিয়তে আকাংক্ষাৰ ওচৰলৈ আহিছে ।
আকাংক্ষাৰ ওপৰত খঙ উঠিছে নেকি গৌৰৱৰ ? এবছৰ ধৰি পৃথকে বাস
আকাংক্ষাই স্পষ্টকৈ জনাইছে যে, তেওঁলোক বিগত এটা বছৰে পৰস্পৰৰ পৰা সুকীয়াকৈ আছিল । এই ৰিয়েলিটী শ্ব’টোত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকৰ আইনী বিবাহ বিচ্ছেদৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল । শ্ব’ত গৌৰৱে আকাংক্ষাক বুজাই কয় যে, মানুহৰ মাজত এনে এক ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈছে যেন তেওঁ আকাংক্ষাক কেৱল বিখ্যাত কৰিবলৈহে সকলো ঠাইলৈ লগত লৈ গৈছিল । এই সমগ্ৰ বিতৰ্কৰ বাবে অভিনেতাজনে বৰ্তমান সংবাদ মাধ্যমৰ পৰাও নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছে ।
নিজৰ বিবাহিত জীৱনক লৈ উত্থাপন হোৱা প্ৰশ্ন, বিবাহ বিচ্ছেদৰ চৰ্চা আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত হোৱা ব্যাপক ট্ৰলিঙে গৌৰৱক মানসিকভাৱে যথেষ্ট কষ্ট দিছে । গৌৰৱে আৱেগিক হৈ কয় যে, আকাংক্ষা আজিও তেওঁৰ পত্নী হৈয়ে আছে । সেইবাবেই কোনোবাই যেতিয়া তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কটোক লৈ কটু মন্তব্য কৰে, তেতিয়া তেওঁৰ অন্তৰত গভীৰ আঘাত লাগে ।
আকাংক্ষাই গৌৰৱক কয় যে, যদি কোনোবাই তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো বুজি পোৱা নাই, তেন্তে সেইটো সেইসকল লোকৰহে সমস্যা । তেওঁ নিজে কেতিয়াও মানুহৰ তেনেকুৱা মন্তব্য বা সমালোচনাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া নাই । গৌৰৱে স্বীকাৰ কৰে যে, শ্ব’টোৰ ভিতৰত আকাংক্ষাক কান্দি থকা দেখি তেওঁৰ মনত বৰ আঘাত লাগিছে । কাৰণ এই বিবাহ বিচ্ছেদটো তেওঁৰ বাবেও কোনো সহজ কথা নহয় । তেওঁ নিজৰ আৱেগসমূহ বহুত কষ্টৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে । আনকি এই কঠিন সময়ত মনৰ কথা পাতিবলৈও তেওঁৰ ওচৰত কোনো আপোন মানুহ নাই ।
গৌৰৱৰ কথা শুনি আকাংক্ষাই কয় যে, তেওঁৰ অৱস্থাও একেই, তেওঁৰ ওচৰতো কোনো নাই । শ্ব’টোৰ সকলো প্ৰতিযোগীয়ে কেৱল খেল খেলিছে, যাৰ বাবে তেওঁ অতিষ্ঠ আৰু মানসিকভাৱে বিচলিত হৈ পৰিছে । আকাংক্ষাই লগতে প্ৰকাশ কৰে যে, তেওঁ এই শ্ব’টো জিকিবই লাগিব, যাতে তেওঁ সমাজত নিজৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিব পাৰে । জীৱনৰ এই পৰ্যায়ত তেওঁ সকলো বস্তু আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হৈছে, যিটো তেওঁৰ বাবে এক অত্যন্ত কঠিন প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । আকাংক্ষাক এইদৰে ভাগি পৰা দেখি গৌৰৱে তেওঁক শান্ত কৰে আৰু বুজাই যে ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ আচল সত্যটোৱেই এইটো ।
গৌৰৱে পূৰ্বৰে পৰা জানিছিল নে আকাংক্ষাৰ বাইছেক্সুৱেল (উভয়লিংগী) হোৱাৰ কথা ?
শ্ব’টোৰ মাজতে ফৰাহ খানে গৌৰৱক প্ৰশ্ন কৰে যে, তেওঁ আকাংক্ষাৰ বাইছেক্সুৱেল হোৱাৰ কথা আগৰে পৰা জানিছিলনে ? ইয়াৰ উত্তৰত আকাংক্ষাই নিজেই স্পষ্ট কৰে যে, গৌৰৱে এই বিষয়ে বহুত আগৰ পৰাই জানিছিল । এই সত্য জনাৰ পাছতো গৌৰৱে তেওঁক অন্তৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিল ।
এই প্ৰসংগত গৌৰৱে নিজৰ মতামত দি কয়, "যদি আপুনি কাৰোবাক ভাল পায়, তেন্তে তেওঁক তেওঁৰ সকলোখিনিৰে সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণ কৰিব লাগে । মই সদায় তেনেকুৱা এজন মানুহ হৈয়ে চলি আহিছোঁ ।" আকাংক্ষাই লগতে প্ৰশংসা কৰি কয় যে, গৌৰৱ সদায় এজন অতি মুক্ত মনৰ ব্যক্তি ৷ আকাংক্ষাৰ এই যৌন বহুমুখীতাক লৈ গৌৰৱৰ মনত কেতিয়াও কোনো আপত্তি বা সমস্যা নাছিল ।
৯ বছৰীয়া বৈবাহিক জীৱনৰ অৱসান
উল্লেখ্য যে, গৌৰৱ আৰু আকাংক্ষাৰ বিবাহ ২০১৬ চনত সম্পন্ন হৈছিল । কিন্তু বৰ্তমান প্ৰায় ৯ বছৰীয়া দাম্পত্য জীৱনৰ পাছত তেওঁলোকৰ এই সম্পৰ্কটো ভাঙোনৰ দিশে গতি কৰিছে । ইমান বছৰীয়া সংসাৰৰ পাছতো এই দম্পতীটো পিতৃ-মাতৃ হোৱা নাছিল । তেওঁলোকৰ এই বিবাহ বিচ্ছেদৰ মূল কাৰণো সন্তানক লৈ হোৱা মতানৈক্যই বুলি জানিব পৰা গৈছে । অভিনেতা গৌৰৱে পিতৃ হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে আৰু তেওঁ সন্তান বিচাৰে, কিন্তু পত্নী আকাংক্ষাই বৰ্তমান সন্তান জন্ম দিবলৈ অনিচ্ছুক । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোত দুয়োৰে মত একে নোহোৱাৰ বাবেই অৱশেষত তেওঁলোকে বিচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত ল’বলগীয়া হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : ২৪ বছৰতে বিয়া, ১০ বছৰৰ পিছত বিচ্ছেদ! এতিয়া কি কৰিব বিচাৰে আকাংক্ষা চামোলাই?