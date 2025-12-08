ETV Bharat / entertainment

'বিগ বছ ১৯'ৰ বিজয়ী গৌৰৱ খান্না; ফাইনেলত আৱেগিক ছলমান

প্ৰায় চাৰে তিনিমহীয়া যাত্ৰাৰ অন্তত জনপ্ৰিয় টিভি অভিনেতা গৌৰৱ খান্না ‘বিগ বছ ১৯’ৰ বিজয়ী ঘোষণা হয় ৷

Gaurav Khanna Emerges Winner Of 'Bigg Boss 19'
গৌৰৱ খান্না (File Photo: IANS)
হায়দৰাবাদ/মুম্বাই : বিগ বছৰ ঘৰৰ ভিতৰত ১০০ দিন ধৰি চলা নানান মনোৰঞ্জন আৰু বহু ড্ৰামাৰ অন্তত দেওবাৰে নিশা দেশে লাভ কৰিলে এইটো ছিজনৰ বিজয়ী ৷ ৰিয়েলিটী শ্ব’ ‘বিগ বছ’ৰ ১৯ সংখ্যক ছিজনত জনপ্ৰিয় টেলিভিছন অভিনেতা গৌৰৱ খান্নাই জয়লাভ কৰে ৷

‘অনুপমা’ অভিনেতাগৰাকীয়ে বিগ বছ ট্ৰফীৰ লগতে ঘৰলৈ লৈ যায় ৫০ লাখ টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ ।

এইটো ছিজনত শীৰ্ষ দুগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰা ফাৰহানা ভাট প্ৰথম ৰানাৰ্ছ আপ হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰণিত ম’ৰ দ্বিতীয় ৰানাৰ্ছ আপ হয় ।

চূড়ান্ত নিশা শীৰ্ষ ৫ প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত গায়ক অমাল মল্লিক প্ৰথমে শ্ব’ৰ পৰা বাহিৰ হয় । অমালৰ পিছত এইটো ছিজনৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত প্ৰতিযোগী তান্যা মিট্টাল ওলাই যায় । ‘বিগ বছ’ৰ ১৯ সংখ্যক ছিজনৰ দ্বিতীয় ৰানাৰ্ছ আপ হয় প্ৰণিত ম’ৰ ৷ গৌৰৱ আৰু ফাৰহানাই শীৰ্ষ দুগৰাকী চূড়ান্ত প্ৰতিযোগী হিচাপে স্থান লাভ কৰে ।

ৰানাৰ্ছ আপ ফাৰহানাই গোটেই ছিজনটোত তেওঁক সহায় কৰাৰ বাবে অনুৰাগীসকলক ধন্যবাদ জনায় । "মোক সমৰ্থন কৰা মোৰ অনুৰাগীসকলক ধন্যবাদ জনাইছো । আপোনালোকৰ সমৰ্থনত মই আপ্লুত হৈছো । বিগ বছ ট্ৰফীতকৈ আপোনাৰ প্ৰেমৰ অৰ্থ মোৰ বাবে বেছি", ফাৰহানাৰ ভাষ্য ৷

অভিনেতা কাৰ্তিক আৰিয়ান আৰু অনন্যা পাণ্ডেই ছলমান খানৰ সৈতে ফিনালেত অংশগ্ৰহণ কৰে । ২০২৫ চনৰ ২৫ ডিচেম্বৰত মুক্তি পাবলগীয়া তেওঁলোকৰ আগন্তুক ছবি তু মেৰী মে তেৰা মে তেৰা তু মেৰীৰ প্ৰচাৰ কৰে তেওঁলোকে ।

এই খণ্ডত চলিত বৰ্ষৰ ২৪ নৱেম্বৰত মৃত্যু হোৱা প্ৰয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰক স্মৰণ কৰি আৱেগিক হৈ পৰিছিল ‘বিগ বছ’ৰ আয়োজক ছলমান খান ।

‘বিগ বছ ১৯’ৰ প্ৰিমিয়াৰ হৈছিল ২৪ আগষ্টত । অশ্বনুৰ কৌৰ, জেইছান কোৱাড্ৰি, আৱেজ দৰবাৰ, নাগমা মিৰাজকাৰ, নেহল চুদাছামা, বাছেৰ আলী, অভিষেক বাজাজ, নাটালিয়া জানোচেক, নীলম গিৰি, কুনিকা সদানন্দ আৰু মৃদুল তিৱাৰীকে ধৰি ১৬ গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এইটো ছিজনত ।

