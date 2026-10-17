গোটেই ৰাজ্যখনতো থিয় হৈছেই অসুৰকেইটাৰ বিপক্ষে:গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

গোটেই ৰাজ্যখনতো থিয় হৈছেই অসুৰকেইটাৰ বিপক্ষে:গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰিলে সন্দীপন গাৰ্গ আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ ৷ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প’ষ্টে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে নেটিজেনৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 4:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰ চলি আছে ৷ তাৰ মাজতে খবৰ আহিছে এজনৰ পিছত আন এজনৰ জামিন মঞ্জুৰ হোৱাৰ ৷ অমৃতপ্ৰভা মহন্তই জামিন লাভ কৰাৰ পাছতে কালি সন্দীপন গাৰ্গেও জামিন লাভ কৰিলে ৷ ৯ অক্টোবৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে ৷
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ এগৰাকী মূল অভিযুক্ত হিচাপে কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা অমৃতপ্ৰভাই যেতিয়া জামিন লাভ কৰে, সামাজিক মাধ্যমত নেটিজেনে বাৰুকৈয়ে এই কথাৰ বিৰোধিতা কৰা দেখা পোৱা গ’ল ৷ তাৰ মাজতে সন্দীপন গাৰ্গৰ জামিন লাভৰ খবৰে জ্বলা জুইত ঘিঁউ ঢলাৰ নিচিনা কাম কৰিছে ৷
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গকো বহুতেই লিখি লিখি আহ্বান জনাইছে যে, তেওঁ যাতে বৰ্তমান ঘটি থকা ঘটনাবোৰ সহজভাৱে নলয় ৷ অমৃতপ্ৰভা আৰু সন্দীপনে জামিন লাভ কৰাৰ পাছতে গৰিমাই সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে,"জুবিনৰ বাবে হোৱা প্ৰতিখন ন্যায়ৰ যুঁজত আমাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে । তাত কোনো ৰাজনৈতিক বা আন কোনো ধৰণৰ মতাদৰ্শ নাই আৰু কোনেও নিজৰ মতেৰে জাপি দিবলৈও চেষ্টা নকৰে যাতে ! জুবিনে ন্যায় পাবই লাগিব .. বচ্ ! একমাত্ৰ সেয়াই আমাৰ দাবী, অনুৰোধ, প্ৰাৰ্থনা সকলো । জুবিন, মা আৰু জংকীৰ বাবে এটা বিশেষ বৈদিক নিয়ম কৰিবলৈ আমি গয়ালৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছো বাবে আজিৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিম কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ লগত আমাৰ পূৰ্ণ সহযোগ আছে ৷"
ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ এটা প’ষ্ট দিছিল, য’ত উল্লেখ আছে,"৯ অক্টোবৰৰ পৰা আজি এটা সপ্তাহ পাৰ হ'ল ! উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰ মনোমত নহ'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ সুবিধা আছে । State of Assam vs Accused ৰ এই case টোত state ৰ অভিজ্ঞ SIT দলৰ বাবে এতিয়া যি হৈ আছে, এই সকলো গ্ৰহণযোগ্যনে ? জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি এইখিনিয়েই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নে ? ইমানকণেই মাথো আৱেগ আৰু অনুভৱনে ? শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ case দুটা উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ নিয়া হৈছিল । এতিয়া চাওক তাৰ পৰা যাতে সেই দুটা দানৱ ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু তেনেকৈ বাকী দোষীয়েও কোনোপধ্যেই কোনো ফালৰ পৰা ৰেহাই নাপায় । গতিকে, মানি ল'ব নোৱাৰা বিচাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ লৈ যাওক । অন্যথা আমি ভাবি ল'ম যে আপোনালোকে "অসম অসমকৈ" নিজৰ সৰ্বস্ব উজাৰি দিয়া প্ৰাণৰ শিল্পীজনৰ এয়াই প্ৰাপ্য বুলি নীৰৱে ঘোষণা কৰিলে আৰু অপৰাধীৰ আগত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিলে ।"
প্ৰাণভৰি অসমখন ভালপোৱা জুবিনৰ সুৰতেই সুৰ মিলাই গৰিমাই বিচাৰিলে অসমবাসীৰ সহায় ৷ "আমি গোটেইটো ‘অসম পৰিয়াল’ ‘জুবিন পৰিয়াল’ হ'ব নোৱাৰোনে? প্ৰতিজন অসমীয়াকে তেওঁ নিজৰ বুলি ভবা নাছিল জানো? গতিকে সকলো জুবিনৰ পৰিয়ালেহে কৰিব লাগিব বুলি নাভাবি আপোনালোক সকলো পৰিয়ালৰ সদস্য হৈ পৰকচোন!"
"পৰিয়ালতকৈ জুবিন বেছি ৰাইজৰহে আৰু পৰিয়ালটোতকৈ ৰাইজৰ সন্মিলিত শক্তিৰ প্ৰভাৱো বেছি । এতিয়া মাত্ৰ কেইটামান অসুৰৰ সন্মুখত আমাৰ সন্মিলিত বিয়াগোম শক্তিয়েও বিজয় লাভ কৰিব নোৱাৰিবনে? গোটেই ৰাজ্যখনতো থিয় হৈছে অসুৰকেইটাৰ বিপক্ষে? কাৰণ এই case টো #StateofAssam Vs #Accused ৷" ন্যায় আমাৰ প্ৰাপ্য । আমাক ন্যায় লাগিবই । যিটো সত্য আৰু শুদ্ধ সেয়াহে বিচাৰিছোঁ...অভিজ্ঞ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ দলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে দোষাৰোপ কৰা অপৰাধীৰহে শাস্তি বিচাৰিছোঁ,, কোনো নিৰপৰাধীক কষ্ট দিব বিচৰা নাই । তেন্তে আমাৰ নায্য প্ৰদানত ইমান আপত্তি আৰু চক্ৰান্ত কিহৰ? #JusticeForZubeenGarg #আমাৰজুবিন_অমৰজুবিন", এইদৰে উল্লেখ আছে গৰিমাৰ আন এটা প’ষ্টত ৷