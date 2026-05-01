পুৱাতে প্ৰিয় গল্ডীৰ কাষ পালেগৈ প্ৰিয়তমা গৰিমা

পুৱাতে প্ৰিয় গল্ডীৰ কাষ পালেগৈ প্ৰিয়তমা গৰিমা
জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷ প্ৰিয়তমৰ আশীৰ্বাদ লৈ আৰম্ভ কৰিলে 'বাৰুদ ২'ৰ যাত্ৰা ৷
Published : May 1, 2026 at 2:54 PM IST
সোণাপুৰ : অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ মহীৰূহ জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিক বুকুত বান্ধি আগুৱাই গৈছে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । শুকুৰবাৰে পুৱাই জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । আহিবলগীয়া নতুন অসমীয়া ছবি 'বাৰুদ ২' (Barood 2) ৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে যোৰহাটলৈ যোৱাৰ পথত প্ৰাণপুৰুষ জুবিন গাৰ্গৰ আশীৰ্বাদ লয় গৰিমাই ।
জুবিন ক্ষেত্ৰত আৱেগিক মুহূৰ্ত
জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত এক অত্যন্ত আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । তাত উপস্থিত থকা অনুৰাগীসকলৰ কণ্ঠত জুবিনৰ কালজয়ী গীত শুনি নিজৰ চকুলো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে গৰিমাই । অনুৰাগীৰ মৰম আৰু জুবিনৰ স্মৃতিয়ে তেওঁক আৱেগিক কৰি তোলে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মুখামুখি হৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "যোৰহাটলৈ শ্বুটিং কৰিবলৈ অহা আমাৰ গোটেই ইউনিটোৱে জুবিনৰ পৰা আশীৰ্বাদ এটা লৈ ওলাইছোঁ । ১২ ছেপ্টেম্বৰলৈ আমি আচলতে কথাই পাতি আছিলোঁ । জুবিনে এই ছবিখনৰ সংগীত কৰাৰ কথা আছিল, আমি একেলগে কাম কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি সেয়া কৰিব নোৱাৰিলোঁ । ভাইমন দাই আশীৰ্বাদ দিয়ক, জুবিনেও আশীৰ্বাদ দিয়ক । সকলো কাম যেন সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হয় ।"
ন্যায়ৰ বাবে কাতৰ আহ্বান
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে জড়িত শেহতীয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি তেওঁ কয় যে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে। অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে তেওঁ কয়, "ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ বাবে আমি সকলোৱে লাগি আছোঁ, সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ। যোৱা দুদিনত কিছু ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আহিছে। সত্য আৰু শুদ্ধটো প্ৰতিষ্ঠা হওক, ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা হওক। জুবিনে ন্যায় পাওক । যদি এটা পবিত্ৰ আত্মাই ন্যায় নাপায়, তেন্তে 'ন্যায়' শব্দটোৰ ওপৰত আমাৰ কাৰো বিশ্বাস নাথাকিব।"
তেওঁ আৰু কয়, "জুবিন সদায় অমৰ হৈ থাকক সকলোৰে প্ৰাণত । তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি যেন অসমৰ প্ৰতিগৰাকী যুৱক-যুৱতীয়ে জীয়াই ৰাখে । তেওঁৰ কাম, ইচ্ছা আৰু আদৰ্শ সদায় জীয়াই থকাটো বিচাৰোঁ । দোষীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পোৱাটো আমি কামনা কৰিছোঁ ।"
বৰ্তমান গোটেই টীমটোৱে যোৰহাট অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে য’ত ‘বাৰুদ ২’ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশৰ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
