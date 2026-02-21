ETV Bharat / entertainment

জুবিন ক্ষেত্ৰত একেথৰে জুবিনৰ ফটোলৈ চাই ৰ’ল গৰিমাই

জুবিন ক্ষেত্ৰত আৱেগিক মুহূৰ্ত : নিশা উপস্থিত হৈ স্বামীৰ প্ৰতিচ্ছবি পৰিষ্কাৰ কৰিলে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ৷

সম্পূৰ্ণ নিৰলে নিজ স্বামীৰ স্মৃতি বিজড়িত স্থানত উপস্থিত গৰিমা (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 21, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
সোণাপুৰ : ৰাজ্যবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু 'ঈশ্বৰপুত্ৰ' জুবিন গাৰ্গৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলীত এক অনন্য আৰু আৱেগিক দৃশ্য পৰিলক্ষিত হ’ল । গভীৰ নিশা জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হ’ল জুবিন গাৰ্গৰ সহধৰ্মিণী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ।

সম্পূৰ্ণ নিৰলে নিজ স্বামীৰ স্মৃতি বিজড়িত স্থানত উপস্থিত হৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে স্বামীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে । কেৱল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাই নহয়, এগৰাকী আদৰ্শ পত্নীৰ দৰে তেওঁ নিজ হাতেৰে জুবিন গাৰ্গৰ আলোকচিত্ৰসহ জুবিন ক্ষেত্ৰত থকা স্মাৰকসমূহ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰা দেখা গ’ল তেওঁক ।

জুবিন ক্ষেত্ৰত নিশাৰ সেই শান্ত পৰিৱেশত তেওঁ বহু সময় ধৰি একাকী হৈ বহি থাকে । স্বামীৰ প্ৰতি থকা অকৃত্রিম মৰম আৰু স্মৃতিৰ টুকুৰাবোৰ বুটলি তেওঁ কটোৱা এই আৱেগিক মুহূৰ্তই এতিয়া সকলোৰে চকু সেমেকাই তুলিছে ।

জুবিন ক্ষেত্ৰত নিশা উপস্থিত গৰিমা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিটো খোজত ছাঁৰ দৰে লগত থকা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সদায় জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি আৰু স্মৃতিসমূহ সজীৱ কৰি ৰখাৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস চলাই আহিছে । নিশাৰ আন্ধাৰত জুবিন ক্ষেত্ৰৰ এই দৃশ্যই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে মহান শিল্পীজনৰ প্ৰতি তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীৰ হৃদয়ত স্থান কিমান গভীৰ ।

স্বামীৰ প্ৰতিচ্ছবি পৰিষ্কাৰ কৰিছে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে (Photo : ETV Bharat Assam)

নিশাৰ আন্ধাৰত জুবিন ক্ষেত্ৰৰ এই দৃশ্যই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে মহান শিল্পীজনৰ প্ৰতি তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীৰ হৃদয়ত স্থান কিমান গভীৰ ৷

গভীৰ নিশা জুবিন ক্ষেত্ৰত গৰিমা (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুবিন ক্ষেত্ৰৰ দেৱাল নিৰ্মাণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ তাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰে ডিমৰীয়া সমজিলা প্ৰশাসন । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছত মঙলবাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ পৰিৱেশ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে চাফ-চিকুণ অভিযানত অংশ লয় শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । তাৰ পাছত কালি নিশা আকৌ উপস্থিত হয় জুবিন ক্ষেত্ৰত ৷

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (Photo : ETV Bharat Assam)

TAGGED:

ZUBEEN KHETRA
GARRIMA SAIKIA GARG
জুবিন ক্ষেত্ৰ
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
GARRIMA SAIKIA GARG ZUBEEN KHETRA

সম্পাদকৰ পচন্দ

