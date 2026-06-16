বোকাখাতত ৰাইন’ চিনেমাছ: জুবিনৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি অৰুণ হাজৰিকাৰ
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ দুৰ্দিন বুলি কৈ থকাৰ সময়তে এটা অত্যাধুনিক ছবিগৃহ, বোকাখাত সম জিলাত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে উদ্বোধন কৰা এই চিনেমা গৃহটোৰ নাম ৰাইন’ চিনেমাছ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 3:10 PM IST
গোলাঘাট: সুদীৰ্ঘ ২৬ টা বছৰৰ পাছত বোকাখাতত নিৰ্মাণ হ’ল এটা ছবিগৃহ, নাম- ৰাইন’ চিনেমাছ । অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই ছবিগৃহটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে অসম চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এটি পৰিচিত নাম, বোকাখাতৰ সন্তান অৰুণ হাজৰিকা (যি প্ৰতিখন অসমীয়াৰ ঘৰত নেত্ৰ কাই হিচাপে জনাজাত) আৰু তেওঁৰ ভাতৃ তৰুণ হাজৰিকাই ৷ ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত অৱস্থিত টেছক’ ৰিজৰ্টৰ চৌহদত আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে এই ছবিগৃহটো ।
পূৰ্বতে বোকাখাতত দুটা ছবিগৃহ আছিল যদিও সেই দুটা প্ৰায় ১৯৯৯ চন মানৰ পৰাই বন্ধ হৈ পৰিছিল । বৰ্তমান সময়ত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখন পুনৰ সজীৱ হৈ পৰাত বোকাখাতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ছবিগৃহসমূহ ।
বোকাখাতীয়া ৰাইজৰ বাবে বোকাখাতত এটা ছবিগৃহৰ অভাৱ আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া । এই ৰাইন’ চিনেমাছ নামৰ ছবিগৃহটোৱে পুনৰবাৰ চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ লগতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখনলৈ এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে । ৰাইন’ চিনেমাছ নামৰ নৱনির্মিত ছবিগৃহটো অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ প্ৰদৰ্শন কৰি শুভ উদ্বোধন কৰা হয় ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷ তেওঁ কয়, “অৰুণদাই প্ৰথমে যেতিয়া জনাইছিল যে বোকাখাতত এটা ছবিগৃহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈছিলোঁ ৷ আমি নিজৰ ছবি মুক্তি দিওঁতেও ভাবিছিলোঁ, অসমৰ দৰ্শকৰ অনুপাতে বহু ঠাইত ছবিগৃহ বহু কম । নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাটলৈ এই গোটেই বাটছোৱাত এটাও ছবিগৃহ নাই, সেই অভাৱ আমি অনুভৱ কৰি আছিলোঁ ।”
তেওঁ লগতে আৰু কয়, “এজন প্ৰযোজক হিচাপে জুবিন গাৰ্গে সেই কথা অনুভৱ কৰিছিল ৷ গতিকে যেতিয়া জুবিন গাৰ্গে বোকাখাতত এটা ছবিগৃহ নিৰ্মাণ হ'ব বুলি জানিছিল, তেওঁ বহু উৎসাহিত হৈ কৈছিল- ছবিগৃহ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ যাম আৰু অসমীয়া চিনেমা প্ৰমোশ্বন কৰিম । তেতিয়া অৰুণদাই কৈছিল যে ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনৰ জৰিয়তেই এই নতুন ছবিগৃহটোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম ৷ কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুমান অভাৱনীয় ঘটনা ঘটি গ'ল । ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন ৩১ আগষ্টত মুক্তি দিয়াৰ তেওঁৰ সপোন আছিল বাবে সেইদিনা মুক্তি দিলোঁ আৰু দৰ্শকে বিপুল সঁহাৰি জনালে । তেওঁ নিজেই যদি ছবিখন চাবলৈ পালেহেঁতেন আজি পৰিৱেশ হয়তো আৰু বেলেগ হ’লহেঁতেন আৰু মোৰ বিশ্বাস তেওঁ সকলো দেখি আছে । তেওঁ অসমীয়া ছবিৰ যি উন্নতি কামনা কৰিছিল সেই গতি লাভ কৰক । ৯০ বছৰ অতিক্ৰম কৰা অসমীয়া ছবি জগতে শতবৰ্ষত ভৰি দিব ৷ গতিকে এই সময়ত অসমীয়া ছবিয়ে যি গতি লাভ কৰিব লাগে সেই স্থানত উপস্থিত হওঁক । অসমৰ ছবিগৃহৰ অভাৱ পূৰণ হওঁক । অসমৰ দৰ্শকে বহু দূৰত গৈ ছবি চাবলৈ বহু অসুবিধা হয়, গতিকে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।”
আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদান সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, “বৰ্তমান সাক্ষ্যদান চলি আছে আৰু যিখন সাক্ষীৰ তালিকা আছে সেইখন দীঘলীয়া ৷ প্ৰায় ৩৯৪ জন সাক্ষী আছে, কিন্তু আদালতে সকলোকে নামাতিবও পাৰে ৷ যিমান সাক্ষীৰ প্ৰয়োজন সেই কেইজনক মাতি আমাৰ অধিবক্তা আৰু ন্যায়ালয়ে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব । ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত সকলো ধাৰা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে । এছ আই টিয়ে সকলো দিশ তদন্ত কৰি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে ৷ এতিয়া সাক্ষ্য প্ৰমাণসহ এই সকলো আদালতত প্ৰমাণিত হওক আৰু দোষীয়ে শাস্তি লাভ কৰক তাৰ কামনা কৰিছোঁ । চৰকাৰে কৰিবলগীয়া সকলো কাম কৰি আছে । জুবিন গাৰ্গ এক বিশেষ সত্তা, জুবিন গাৰ্গ বিজয়ী হোৱা মানে সকলোৰে বিজয় । জুবিন গাৰ্গ সকলোৰে বাবে গৌৰৱ, গতিকে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব লাগিবই ।”
আনহাতে উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিয়ে কয়, “নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাটলৈ চিনেমাহল নাছিল । বহু ডাঙৰ অভাৱ এটা পৰিপূৰ্ণ হৈছে । বোকাখাতত চিনেমা হল নথকাটো মোৰ কাৰণে দুখৰ বিষয় ৷ কাৰণ মোৰ মা বোকাখাতৰ । বোকাখাতত এই চিনেমাহল নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে অৰুণ হাজৰিকা, তৰুণ হাজৰিকা খুৰাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । এই স্থানত যিকোনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেওঁলোকে ছবিগৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে ৷ গতিকে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ প্ৰতি যি মৰম সেয়া প্ৰতিপন্ন হৈছে । এইবাৰ ঐ পুলিচ বুলি নতুনকৈ ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ৷ অতি সোনকালে ঐ পুলিচ ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব ।”
লগতে পঢ়ক : বিশ্বজিৎ বৰাৰ পৰিচালনাত মুক্তিৰ বাবে সাজু ঐতিহাসিক ছবি ‘বীৰাংগনা সাধনী’