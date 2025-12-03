চাৰিওফালৰ পৰা শূন্যতাই আৱৰি ধৰিছে গৰিমাক
জুবিন গাৰ্গলৈ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে হৃদয়স্পৰ্শী সন্মান গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ৷ শোক, মৰম আৰু তেওঁলোক দুয়োৱে শ্বেয়াৰ কৰা স্থায়ী বন্ধনৰ অনুভূতি প্ৰকাশ ।
December 3, 2025
হায়দৰাবাদ : ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ আঢ়ৈ মাহ পাৰ হৈ গ’ল । নিজ ভূমিৰ প্ৰতি অপৰিসীম ভালপোৱা থকা প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী বিলীন হৈ গ’ল বিদেশৰ মাটিত ৷ এই কথাটোৱে আজিও প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক খুলি খুলি খায় ৷ জুবিন নামৰ সত্তাটো এনেদৰে নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে বুলি কোনেও কেতিয়াও কল্পনাও কৰা নাছিল ৷ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ন্যায় বিচৰাৰ যুঁজখন সামাজিক মাধ্যমত আজিও অব্যাহত ৰাখিছে জুবিন অনুৰাগীয়ে ৷ পিছে এই সকলোবোৰৰ মাজত জীৱনটোত বৰকৈ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে জুবিন পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ৷
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ প্ৰতিটো পোষ্টেই তেওঁৰ বিষাদ দাঙি ধৰিছে ৷ অহৰহ জুবিনৰ লগতে লাগি থকা মানুহগৰাকীৰ জীৱনৰ এই শূন্যতা আমাৰ কল্পনাতীত ৷ শেহতীয়াকৈ গৰিমাই সামাজিক মাধ্যমত হাতে লিখা এটা টোকা পোষ্ট কৰিছে ৷ পোষ্টটোৰ কেপশ্য়নত তেওঁ লিখিছে, "তোমাৰ কলিজাৰ পৰা মোৰ হৃদয়লৈ
নিগৰি অহা শব্দ..
মই বিলীন মাথোঁ তোমাতেই"
জুবিনৰ মৃত্যুৰ পিছত শূন্যতাৰ অনুভৱ গৰিমাই এইদৰেই ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁ আৰু বহুকেইটা পোষ্টত নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ শেহতীয়া পোষ্টটোৱে বাৰুকৈয়ে নেটিজেনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । তাত লিখা আছে, "তোমাৰ কলিজাত দাগ লাগিব নিদিবা, তাত লুকাই আছে মোৰ অনন্তকালৰ শব্দহীন স্পন্দন, পৃথিৱীৰ প্ৰথম পুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে নিগৰি অহা প্ৰত্যকটো কবিতাৰ অস্থিৰ গুঞ্জন..."
পোষ্টটোৱে অনুৰাগীসকলক চুই গৈছে কাৰণ তেওঁৰ সকলো অনুৰাগীয়ে তেওঁৰ অবৰ্তমানত প্ৰতিদিনেই শোক প্ৰকাশ কৰি আহিছে ৷
