আচম্বিতে হেৰাই যোৱা জুবিনক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি উঠে গৰিমাৰ হৃদয় !

আচম্বিতে হেৰাই যোৱা জুবিনক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি উঠে গৰিমাৰ হৃদয় !
সামাজিক মাধ্যমত গৰিমাৰ এটা দীঘলীয়া পোষ্ট ৷ দৰাচলতে জুবিনৰ পৰিয়ালে বিচাৰে কি পোষ্টটো পঢ়িয়েই অনুমান কৰিব পাৰিব ৷
হায়দৰাবাদ : এখন ৰাজ্যত কঁপনি তুলি অকস্মাতে আঁতৰি যোৱা জুবিনৰ ন্যায়ৰ আশাত বন্দী অসমবাসী ৷ অন্তিম সময়ৰ সেই ভিডিঅ’ কেইটাই আজিও বুকু কঁপাই তোলে অনুৰাগীৰ ৷ অসমক প্ৰাণভৰি ভালপোৱা শিল্পীগৰাকী বিদেশৰ মাটিত গৈ এইদৰে নাইকিয়া হৈ যোৱা কথাটোৱে সদায় হানি থাকিব অসমীয়াক ৷ পিছে সকলোবোৰৰ মাজত কল্পনাতীতভাৱে দিন কটাইছে জুবিন পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ৷
শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টে এই কথা স্পষ্ট কৰি তুলিছে ৷ পোষ্টটোত গৰিমাই বহু কথা উল্লেখ কৰিছে ৷ জুবিনৰ মৃত্যুৰ সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে ক’ত কি ঘটি আছে, কামবোৰ কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছে, জুবিনৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে কেনেদৰে পাৰ কৰিছে, দিনবোৰ-সকলো সামৰি মনৰ কথা লিখিছে গৰিমাই ৷ পিছে এই পোষ্টটোত গৰিমাই কমেণ্ট ছেকশ্যনটো বন্ধ কৰি থৈছে ৷
জুবিনৰ ফটো এখনৰ সৈতে ইংৰাজীত লিখা পোষ্টটো তলত অসমীয়াত পঢ়ুৱলৈ আগবঢ়ালো-
আমি এই নোটখন অসমৰ মানুহৰ, অসম চৰকাৰ আৰু সকলো যিসকলে জুবিন গাৰ্গক মৰম কৰিছিল, সেইসকলৰ আগত স্বচ্ছতা, মৰ্যাদা আৰু প্ৰকৃত ৰূপত ৰাখিছো ।
যেতিয়া আমি জুবিন গাৰ্গক ২০২৫ চনৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ছিংগাপুৰত হেৰুৱালো, আমাৰ পৰিয়ালটোৱে শোক আৰু গভীৰ ব্যক্তিগত মানসিকভাৱে দুৰ্বল অৱস্থাত জীৱন যাপন কৰি আছে । এই মৃত্যু বিধ্বংসী আৰু মানসিকভাৱে ভাঙি পৰা বিধৰ আছিল । প্ৰথম কেইটামান দিনত, আমাৰ পৰিয়াল গভীৰ শোকত আছিল আৰু তৎক্ষণাৎ আইনগত পদক্ষেপ লোৱাৰ অৱস্থাত নাছিল । কেৱল কিছুদিন পাছত ছিংগাপুৰৰ য়টৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু টেলিভিছনত প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই পৰিয়ালে বুজিলে যে এই মৃত্যু স্বাভাৱিক নাছিল আৰু দৃশ্যবোৰৰ পৰা বহু সন্দেহ জন্মিল । তাৰ পাছতেই আমি তৎক্ষণাৎ আনুষ্ঠানিক আইনী পদক্ষেপৰ বাবে এফআইআৰ দাখিল কৰিলো ।
শেষত, ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়েও নিজা ভিত্তিত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সময়ে সময়ে আমাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । আমি তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলো, তথ্য আৰু আমাৰ বিবৃতি দিছিলো । যিহেতু সেই অনুসন্ধান এখন পৃথক দেশৰ পৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্তৃত্বাধীন আছিল, তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছিল, সেইবাবে SPF-ৰ সৈতে সকলো যোগাযোগ আমি তদন্তৰ সততাক সন্মান জনাবলৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ বা আপলোড কৰা নাছিলো ।
মন কৰিবলগীয়া যে :
১) ছিংগাপুৰ কৰ্তৃপক্ষই স্বতঃসিদ্ধভাৱে কাৰ্যৱাহী কাম আৰম্ভ কৰে :
ঘটনাৰ পাছতে তৎক্ষণাৎ ছিংগাপুৰ আৰক্ষী আৰু কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে । ছিংগাপুৰত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তালয়ে সকলো আইনগত আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সমন্বয়ত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে, য'ত মৃতদেহ পৰীক্ষা পৰ্যবেক্ষণো অন্তর্ভুক্ত হয় ।
২) দেশৰ আইনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস :
আমি ভাৰতীয় আইনী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিলো । আনকি ছিংগাপুৰৰ পোষ্ট-মৰ্টেমৰ প্ৰতিবেদনখনো পৰিয়ালটোৱে পোনপটীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰা নাছিল যদিও ছিংগাপুৰৰ আৰক্ষীয়ে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল, ইয়াক আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছিল, যাতে সকলো কাৰ্য্যবিধি দুয়োখন দেশৰ মাজত সাৰ্বভৌম সমন্বয়ৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত থাকে ।
৩) অসমত FIR আৰু অনুসন্ধান :
যেতিয়া মোৰ শাৰীৰিক অৱস্থাই অনুমতি দিলে, মই আৰু মোৰ পৰিয়ালে CID, অসমৰ সৈতে এফআইআৰ দাখিল কৰো । অসম চৰকাৰে এটি বিশেষ তদন্ত দল (SIT) গঠন কৰিছিল ।
SITৰ প্ৰধান আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু এটা দল অনুসন্ধানৰ অংশ হিচাপে ছিংগাপুৰ গৈছিল । কেইমাহৰ অনুসন্ধানৰ পাছত, অসম পুলিচে ২,৫০০ পৃষ্ঠাৰো অধিক এখন অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰে আৰু সংগৃহীত প্ৰমাণৰ আধাৰত হত্যাৰ সৈতে সম্পৰ্কযুক্ত অনুচ্ছেদসমূহ প্ৰযোজ্য কৰে ।
৪) দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে নিৰন্তৰ অনুসৰণ :
আমাৰ পৰিয়ালে দুয়োখন দেশৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে অবিৰত যোগাযোগ ৰাখিছে । আমি কেতিয়াও সঁচা অনুসন্ধানৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই, বিশ্ৰাম লোৱা নাই । আমি প্ৰতিটো সংস্থাৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছোঁ, উপলব্ধ সকলো তথ্য ই-মেইল, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে আৰু কেতিয়াবা হোৱাটসএপ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিছোঁ, যেতিয়া তেওঁলোকে সেইসমূহ বিচাৰে । আমি আহ্বান জনোৱা প্ৰতিটো কাৰ্যবাহী সভাতো উপস্থিত আছিলো ।
৫) ২০২৬ চনৰ ১৪ জানুৱাৰীত ছিংগাপুৰৰ ক’ৰ’নাৰ আদালতৰ কাৰ্য্যবিধিত অংশগ্ৰহণ :
ছিংগাপুৰত সন্মানীয় ক’ৰ’নাৰৰ আগত আমাৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্য _শ্ৰী মনোজ কুমাৰ বৰঠাকুৰে (খুৰা) জানুৱাৰীৰ ১৪ তাৰিখে দুজন ৰাজ্যিক অভিযুক্তৰ সহায়ত এটি বিস্তৃত বিবৃতি দাখিল কৰিছিল ।
ই দৰকাৰী তথ্যমূলক প্ৰশ্নসমূহ ৰেকৰ্ডত দাখিল কৰিছিল :
• সেই দিনটোত যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা
• সেই সময়ত জুবিনৰ শাৰীৰিক আৰু চিকিৎসাজনিত অৱস্থা
• য়টত সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা
• যি পৰিস্থিতিত তেওঁ সাগৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল
• সেই মুহূৰ্তত কোৱা শব্দবোৰ
• য়টত তেওঁৰ চৌপাশৰ লোকসকলৰ সঁহাৰি যেতিয়া তেওঁ বিপদত পৰিছিল
• সমগ্ৰ বিশ্বতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত ভিডিঅ’বোৰত ইমান স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা গাফিলতি
• চিকিৎসা সাহায্যৰ সময় আৰু পৰ্যাপ্ততা
• “কোনো অপৰাধমূলক কাৰ্য নাই” বুলি উপসংহাৰ কৰিব পৰা ক্ষেত্ৰ
এই প্ৰশ্নসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে উদ্ভৱ হয় আৰু সেইবোৰ জনাটো এটা পৰিয়ালৰ অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য যেতিয়া হঠাতে যিকোনো এটা পৰিস্থিতিত এটা জীৱনৰ অন্ত পৰে ।
৬) ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আবেদন কৰা :
আমি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক সন্মানসহকাৰে আহ্বান জনাইছো :
• উচ্চতম পৰ্যায়ত ছিংগাপুৰৰ ক’ৰ’নাৰ আদালতত হোৱা কাৰ্য্যবিধি নিৰীক্ষণ কৰা
• প্ৰতিটো প্ৰাসংগিক তথ্য আদালতৰ সন্মুখত ৰখাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো প্ৰয়োজনীয় কূটনৈতিক আৰু আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা
• ইতিমধ্যে দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটৰ ভিত্তিত ভাৰতত ক্ষিপ্ৰ আৰু ফলপ্ৰসূ গোচৰ চলোৱা
• নিশ্চিত কৰক যে যিকোনো আইনী ব্যৱস্থা যাতে পলম কৰাৰ অজুহাত নহয়
আমি নিৰ্ভুলভাৱে ক'ব বিচাৰো :
আমাৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ বাবে উপলব্ধ প্ৰতিটো বৈধ পথ অন্বেষণ কৰিছে । কোনো সংকোচ আৰু আপোচো নাথাকিব । প্ৰতিটো পদক্ষেপ ধৈৰ্য, মৰ্যাদা আৰু দেশৰ আইনৰ প্ৰতি বিশ্বাসেৰে লোৱা হৈছে ।
জুবিন কেৱল আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য নাছিল । তেওঁ অসমৰ আছিল । তেওঁ ইয়াৰ মানুহ, ইয়াৰ সংগীত আৰু ইয়াৰ আৱেগিক স্মৃতিৰ অন্তৰ্গত আছিল । সেয়েহে উত্তৰ বিচৰা লাখ লাখ লোকৰ যন্ত্ৰণা বুজি পোৱাটো জৰুৰী ।
আমি মাত্ৰ এটা বস্তুহে বিচাৰি আছো :
যে সমগ্ৰ সত্য— গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো ব্যৱস্থা, প্ৰতিটো বাক্য, প্ৰতিটো মুহূৰ্ত— সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু স্বচ্ছভাৱে পৰীক্ষা কৰা হওক আৰু দোষীক কঠোৰ পৰ্যায়ৰ শাস্তি দিয়া হওক আৰু তাৰ বাবে আমি উপলব্ধ প্ৰতিটো আইনী পথত খোজ দিম—গম্ভীৰভাৱে, ধাৰাবাহিকভাৱে আৰু সদ্ভাৱেৰে ।