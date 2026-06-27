ETV Bharat / entertainment

জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ! আহি আছে নতুন মিউজিকেল বাংলা ড্ৰামা ‘লভ ইউ জুবিন দা’

গুৱাহাটীত মুকলি হ’ব ‘লভ ইউ জুবিন দা’ৰ পোষ্টাৰ; উন্মোচন কৰিব গৰিমা গাৰ্গে ৷

garrima saikia garg launches musical drama love you zubeen da poster
আহি আছে নতুন মিউজীকেল ড্ৰামা ‘লভ ইউ জুবিন দা’ (Photo : ETV Bharat Bangla Team)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 27, 2026 at 1:24 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷ আহি আছে নতুন মিউজিকেল ড্ৰামা ‘লভ ইউ জুবিন দা’ ৷ অসমৰ কিংবদন্তি শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা মৰম, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আৰু সমাজত তেওঁৰ সংগীতৰ যি গভীৰ প্ৰভাৱ, তাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই নতুন চলচ্চিত্ৰখনৰ কাহিনীভাগ গঢ়ি তোলা হৈছে ৷

জুবিন গাৰ্গৰ সাংগীতিক যাত্ৰা আৰু তেওঁৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগীৰ মৰমৰ প্ৰতিচ্ছবি এই ছবিখনত দৰ্শকে দেখিবলৈ পাব । এয়া এখন সংগীতভিত্তিক বাংলা চলচ্চিত্ৰ । ছবিখনৰ নাম ৰখা হৈছে ‘লভ ইউ জুবিন দা’।

বাংলা চলচ্চিত্ৰত এক ব্যতিক্ৰমী আৱেগৰ কাহিনী

অসমৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰে কিংবদন্তি শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, মৰম আৰু তেওঁৰ সংগীতৰ গভীৰ প্ৰভাৱক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই নতুন ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই চলচ্চিত্ৰখন হৈছে সংগীত, আৱেগ, সপোন আৰু সংগ্ৰামৰ এক অনন্য সংমিশ্ৰণ ।

ছবিখনৰ কাহিনী, সংগীত আৰু পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে শ্ৰী প্ৰীতম । ছবিখনৰ প্ৰযোজক হৈছে এম ডি ফাৰুক উদ্দিন । গ্ৰীবছ মিডিয়া এণ্ড প্ৰডাকশ্বন প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু বৰ্ষা মুভীজ ছবিখন উপস্থাপন কৰিব ।

garrima saikia garg launches musical drama love you zubeen da poster
পৰিচালক শ্ৰী প্ৰীতম (Photo : ETV Bharat Bangla Team)

‘লভ ইউ জুবিন দা’ বোলছবিখনৰ কাহিনীভাগ

চলচ্চিত্ৰখনৰ মূল কাহিনীভাগ গঢ়ি উঠিছে বিশাল নামৰ এজন সংগ্ৰামী গায়কক কেন্দ্ৰ কৰি । সৰুৰে পৰাই তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণা আছিল কিংবদন্তি শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । বহুবাৰ চেষ্টা কৰিও বিশালে নিজৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক এবাৰো লগ পোৱাৰ সুযোগ পোৱা নাছিল । কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অদম্য ইচ্ছাশক্তিৰ বলত যেতিয়া বিশালে জীৱনৰ সফলতাৰ একেবাৰে ওচৰ পাইছিলহি, ঠিক সেই সময়তে তেওঁৰ জীৱনলৈ নামি আহে এক অপ্ৰত্যাশিত সংকট । এফালে শৈশৱৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ হেঁপাহ আৰু আনফালে জীৱনৰ কঠিন বাস্তৱতা— এই দুই মানসিক সংঘাতৰ মাজেৰেই ছবিখনৰ কাহিনী আগবাঢ়িছে । শেষলৈ এক ৰহস্যময় আৰু আকৰ্ষণীয় মোৰে দৰ্শকক এক গভীৰ আবেগিক অনুভৱ প্ৰদান কৰিব ।

চলচ্চিত্ৰখনৰ বিশেষ আকৰ্ষণ

এই চলচ্চিত্ৰখনৰ অন্যতম মূল আকৰ্ষণ হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ দুটাকৈ অপ্ৰকাশিত গীত । এই ছবিখনৰ জৰিয়তেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে গীত দুটি দৰ্শক আৰু শ্ৰোতাসকলৰ মাজলৈ উলিয়াই দিব নিৰ্মাতাই । বোলছবি নিৰ্মাতাসকলৰ বিশ্বাস যে, এই গান দুটাই ছবিখনৰ আবেগক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব আৰু জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে এয়া এক ডাঙৰ উপহাৰ হ’ব ।

পৰিচালক তথা সংগীত পৰিচালক শ্ৰী প্ৰীতমৰ অনুভৱ

ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক তথা সংগীত পৰিচালক শ্ৰী প্ৰীতমে কয়, "২০১১ চনৰ পৰাই মই সংগীত পৰিচালক হিচাপে টলীউডত জুবিন দাৰ সৈতে বহুকেইটা গান কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিছোঁ । তেওঁৰ সৈতে কাম কৰাৰ সময়ত মই তেওঁক অতি ওচৰৰ পৰা জনাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ । তেওঁৰ প্ৰতি থকা সেই মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ পৰাই এই ছবিখনৰ চিন্তা মোৰ মনলৈ আহে । যেতিয়া মই ছবিখনৰ কাহিনীটো প্ৰযোজক এম ডি ফাৰুক উদ্দিনক শুনাইছিলোঁ, তেওঁ পলম নকৰি লগে লগেই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ইয়াৰ পিছত গৰিমা দীৰ (গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ) পৰা প্ৰয়োজনীয় অনুমতি লৈ আমি কাম আৰম্ভ কৰোঁ । জুবিন দাৰ দুটা অপ্ৰকাশিত গীত এই ছবিখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আকৰ্ষণ । সমগ্ৰ ছবিখনৰ জৰিয়তে মই তেওঁলৈ এক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । এই ছবিখন মোৰ জীৱনৰ এক সোণালী অধ্যায় ।"

নায়িকা বৰ্ষা সেনগুপ্তৰ অনুভৱ আৰু আত্মপ্ৰকাশ

এই চলচ্চিত্ৰখনৰ জৰিয়তেই অভিনেত্ৰী বৰ্ষা সেনগুপ্তই নায়িকা হিচাপে চলচ্চিত্ৰ জগতত খোজ পেলাইছে । নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি তেওঁ কয়, "শ্ৰী প্ৰীতমৰ জৰিয়তেই জুবিন দাৰ সৈতে মোৰ চিনাকি হৈছিল । তেওঁৰ পৰা পোৱা মৰম, স্নেহ আৰু একেলগে কটোৱা কিছুমান মুহূৰ্ত আজিও মোৰ বাবে অতি মূল্যৱান । এই ছবিখনৰ পৰিকল্পনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিত্ৰনাট্য লিখালৈকে প্ৰতিটো খোজৰে মই সাক্ষী হৈ আছোঁ । এই ছবিত নায়িকা হিচাপে অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ । ইয়াৰ সৈতে মোৰ দায়িত্বও বহুখিনি বাঢ়ি গৈছে । গৰিমা দীৰ পৰাও মই বহু শুভেচ্ছা আৰু মৰম পাইছোঁ । দৰ্শকক মোৰ শ্ৰেষ্ঠখিনি উপহাৰ দিবলৈ মই আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছোঁ ।"

নায়ক ইকবাল ৰহিমীৰ অনুভৱ

চলচ্চিত্ৰখনৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা নায়ক ইকবাল ৰহিমীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গ কেৱল এগৰাকী শিল্পীয়েই নহয়, তেওঁ লাখ লাখ মানুহৰ অনুপ্ৰেৰণা । তেওঁৰ নামৰ সৈতে অসংখ্য মানুহৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে । এনে এখন ছবিৰ অংশ হ’বলৈ পাই মই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ । এই চৰিত্ৰটো ফুটাই তুলিবলৈ মই মোৰ সৰ্বস্ব উজাৰি দিছোঁ । আশা কৰোঁ আমাৰ এই প্ৰয়াসে দৰ্শকৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব আৰু ছবিখনে সকলোৰে মনত স্থান লাভ কৰিব ।"

অভিনয় শিল্পীসকলৰ তালিকা

নতুন যুটি- ‘লভ ইউ জুবিন দা’ ছবিখনৰ জৰিয়তেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডাঙৰ পৰ্দাত দেখা যাব বৰ্ষা সেনগুপ্ত আৰু ইকবাল ৰহিমীক । অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে পৰাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী, অভিজিৎ গুহ, পার্থপ্রতিম গোস্বামী, ভায়োলিনা বৰদলৈ, সৌৰভ চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা গুপ্ত আদিয়ে ৷

গুৱাহাটীত হ’ব পোষ্টাৰ মুকলি, জুবিন গাৰ্গলৈ এক অনন্য উপহাৰ ‘লভ ইউ জুবিন দা’

এগৰাকী মহান শিল্পীৰ প্ৰতি থকা মৰম, সপোন খেদি ফুৰা এজন যুৱকৰ সংগ্ৰাম আৰু সংগীতৰ অপৰিসীম শক্তিক একগোট কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ‘লভ ইউ জুবিন দা’। নিৰ্মাতাসকলৰ আশা— আবেগ, সুৰ আৰু মানৱতাৰ এই সুন্দৰ কাহিনীভাগে দৰ্শকৰ হৃদয়ত এক গভীৰ সাঁচ বহুৱাব আৰু বাংলা চলচ্চিত্ৰ জগতত এক নতুন সংগীতময় অভিজ্ঞতাৰ সূচনা কৰিব ।

চলচ্চিত্ৰখনৰ প্ৰথমখন অফিচিয়েল পোষ্টাৰ গুৱাহাটীত মুকলি কৰা হ’ব । জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ হাতেৰেই এই ছবিখনৰ পোষ্টাৰখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হ’ব । গুৱাহাটীত হ’বলগীয়া এই পোষ্টাৰ মুকলি অনুষ্ঠানে অসম আৰু পশ্চিম বংগৰ সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক :

লুইতকণ্ঠৰ কায়িক বিদায়হে এয়া, বংগৰ সন্তান দীপেন্দ্ৰৰ হৃদয়ত এতিয়াও জীয়াই আছে জুবিন

মই তেওঁৰ কণ্ঠ থমকি ৰ’বলৈ নিদিওঁ: সুৰকাৰ দেৱাশীষ গাংগুলী

TAGGED:

লৱ ইউ জুবিন দা
জুবিনক লৈ মিউজীকেল ড্ৰামা
জুবিন গাৰ্গৰ নতুন গান
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
LOVE YOU ZUBEEN DA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.