জুবিনে কেতিয়াও ৰাজনীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিল, ৰাজনীতি হ'ব নালাগে: জুবিন ক্ষেত্ৰত নিশা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

জুবিনে কেতিয়াও ৰাজনীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিল, ৰাজনীতি হ'ব নালাগে: জুবিন ক্ষেত্ৰত নিশা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনৰ লগতে জুবিন ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰা নিয়মাৱলীক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ৷
সোণাপুৰ : সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিদিনে বাঢ়িছে অনুৰাগীৰ ভিৰ ৷ তীৰ্থভূমি জুবিন ক্ষেত্ৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা উপস্থিত হ’ল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷ ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলিৰ পাছতেই নিশা সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ কিছু সময় নীৰৱে প্ৰাৰ্থনাত বহিল পত্নী গৰিমা ।
স্বামী জুবিন গাৰ্গৰ কায়িক অবৰ্তমানত স্বামীৰ সৈতে যেন মনৰ কথা পাতি ক'লে স্বামীৰ হেঁপাহৰ ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি হোৱাৰ কথা । ধূপ-বন্তি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা শেষ হোৱাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰে হোৱা বাৰ্তালাপত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, “ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনক লৈ জুবিনৰ যি ইচ্ছা, সেইখিনি কাম আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা চলাইছো । কিন্তু প্ৰতি পলে পলে তেওঁৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছো ৷ যদি জুবিন থাকিলেহেঁতেন বহুত বেলেগ হ'লহেঁতেন…এতিয়া আমাৰ সীমিত জ্ঞানৰে জুবিনে দেখা সপোনক সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ যিখিনি বলে পাৰিছো তাকে চেষ্টা কৰিছো । জুবিনৰ দৰে আমি হ'ব নোৱাৰো…তেওঁৰ অভাৱ প্ৰতি ক্ষণতে অনুভৱ কৰিছো ৷”
ইপিনে জুবিন ক্ষেত্ৰত নিশা একাংশ লোকে মাদকদ্ৰব্য সেৱন কৰি পৰিৱেশ দূষিত কৰি আহিছে বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে । তেনেক্ষেত্ৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলা দণ্ডাধীশে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল । সেই নিৰ্দেশনা মতে এতিয়াৰে পৰা পুৱা ৬ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ খোলা থাকিব জুবিন ক্ষেত্ৰ । নিশা ১০ বজাৰ পিছত প্ৰৱেশ নিষেধ জুবিন ক্ষেত্ৰত । আনহাতে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ আশে-পাশে মাদকদ্ৰব্য বিক্ৰী আৰু সেৱনত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে । ২৪ অক্টোবৰৰ পৰা সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম । প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিয়ম ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে ল'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা ।
এই সম্পৰ্কত সংবাদ মাধ্যমে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, “প্ৰশাসনে বিষয়টো বিবেচনা কৰি কৰিছে যদিও ৰাইজে নিশা ১১:৩০ বা ১২ বজালৈকে বিচাৰিছে । কিছুমানে চাকৰি বা কামৰ পৰা আজৰি হৈ আহিবলৈ বিচাৰে, গতিকে প্ৰশাসনে বিবেচনা কৰি কেনেদৰে সুবিধা হয় কৰিলে ভাল হয় । ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ বিশ্বাস আছে ।”
ইপিনে একাংশই জুবিনৰ শেষ বিশ্ৰামৰ স্থানত মাদকদ্ৰব্য সেৱন কৰাক লৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, “এইবোৰ কৰিব নালাগে । জুবিনক সসন্মানে প্ৰাৰ্থনা কৰক । অশান্তকৰ পৰিৱেশ যেন সৃষ্টি নহয় । ই এতিয়া এক তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ- ইয়ালৈ সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো বয়সৰ লোক আহে । সকলোৱে সকলোৰে প্ৰতি সন্মান ৰক্ষা কৰিব লাগিব ।”
তেওঁ জুবিন ক্ষেত্ৰ পবিত্ৰ কৰি ৰখাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাই, শান্তি-সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ আহ্বান জনায় । জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে । “জুবিনে কেতিয়াও ৰাজনীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিল । ৰাজনীতি হ'ব নালাগে । শান্তি-সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখক সকলোৱে ৷” গৰিমাৰ ভাষ্য ৷
