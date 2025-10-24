ETV Bharat / entertainment

জুবিনে কেতিয়াও ৰাজনীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিল, ৰাজনীতি হ'ব নালাগে: জুবিন ক্ষেত্ৰত নিশা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনৰ লগতে জুবিন ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰা নিয়মাৱলীক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ৷

garima saikia garg visits Zubeen Khetra Sonapur asks fans to maintain peace and unity urges not to drag politics
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 24, 2025 at 1:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিদিনে বাঢ়িছে অনুৰাগীৰ ভিৰ ৷ তীৰ্থভূমি জুবিন ক্ষেত্ৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা উপস্থিত হ’ল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷ ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলিৰ পাছতেই নিশা সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ কিছু সময় নীৰৱে প্ৰাৰ্থনাত বহিল পত্নী গৰিমা ।

স্বামী জুবিন গাৰ্গৰ কায়িক অবৰ্তমানত স্বামীৰ সৈতে যেন মনৰ কথা পাতি ক'লে স্বামীৰ হেঁপাহৰ ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি হোৱাৰ কথা । ধূপ-বন্তি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা শেষ হোৱাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰে হোৱা বাৰ্তালাপত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, “ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনক লৈ জুবিনৰ যি ইচ্ছা, সেইখিনি কাম আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা চলাইছো । কিন্তু প্ৰতি পলে পলে তেওঁৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছো ৷ যদি জুবিন থাকিলেহেঁতেন বহুত বেলেগ হ'লহেঁতেন…এতিয়া আমাৰ সীমিত জ্ঞানৰে জুবিনে দেখা সপোনক সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ যিখিনি বলে পাৰিছো তাকে চেষ্টা কৰিছো । জুবিনৰ দৰে আমি হ'ব নোৱাৰো…তেওঁৰ অভাৱ প্ৰতি ক্ষণতে অনুভৱ কৰিছো ৷”

বৃহস্পতিবাৰে নিশা স্বামীৰ সমাধিথলীত গৰিমা (ETV Bharat Assam)

ইপিনে জুবিন ক্ষেত্ৰত নিশা একাংশ লোকে মাদকদ্ৰব্য সেৱন কৰি পৰিৱেশ দূষিত কৰি আহিছে বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে । তেনেক্ষেত্ৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলা দণ্ডাধীশে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল । সেই নিৰ্দেশনা মতে এতিয়াৰে পৰা পুৱা ৬ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ খোলা থাকিব জুবিন ক্ষেত্ৰ । নিশা ১০ বজাৰ পিছত প্ৰৱেশ নিষেধ জুবিন ক্ষেত্ৰত । আনহাতে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ আশে-পাশে মাদকদ্ৰব্য বিক্ৰী আৰু সেৱনত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে । ২৪ অক্টোবৰৰ পৰা সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম । প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিয়ম ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে ল'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা ।

Garima at Sonapur Zubeen Khetra
তীৰ্থভূমি জুবিন ক্ষেত্ৰত নিশা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (Photo : ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কত সংবাদ মাধ্যমে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, “প্ৰশাসনে বিষয়টো বিবেচনা কৰি কৰিছে যদিও ৰাইজে নিশা ১১:৩০ বা ১২ বজালৈকে বিচাৰিছে । কিছুমানে চাকৰি বা কামৰ পৰা আজৰি হৈ আহিবলৈ বিচাৰে, গতিকে প্ৰশাসনে বিবেচনা কৰি কেনেদৰে সুবিধা হয় কৰিলে ভাল হয় । ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ বিশ্বাস আছে ।”

Garima at Sonapur Zubeen Khetra
তীৰ্থভূমি জুবিন ক্ষেত্ৰত নিশা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (Photo : ETV Bharat Assam)

ইপিনে একাংশই জুবিনৰ শেষ বিশ্ৰামৰ স্থানত মাদকদ্ৰব্য সেৱন কৰাক লৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, “এইবোৰ কৰিব নালাগে । জুবিনক সসন্মানে প্ৰাৰ্থনা কৰক । অশান্তকৰ পৰিৱেশ যেন সৃষ্টি নহয় । ই এতিয়া এক তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ- ইয়ালৈ সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো বয়সৰ লোক আহে । সকলোৱে সকলোৰে প্ৰতি সন্মান ৰক্ষা কৰিব লাগিব ।”

garima saikia garg visits Zubeen Khetra Sonapur asks fans to maintain peace and unity urges not to drag politics
তীৰ্থভূমি জুবিন ক্ষেত্ৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

তেওঁ জুবিন ক্ষেত্ৰ পবিত্ৰ কৰি ৰখাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাই, শান্তি-সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ আহ্বান জনায় । জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে । “জুবিনে কেতিয়াও ৰাজনীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিল । ৰাজনীতি হ'ব নালাগে । শান্তি-সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখক সকলোৱে ৷” গৰিমাৰ ভাষ্য ৷

লগতে পঢ়ক : সমাধি, স্মৃতি নহয়; জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ নাম 'জুবিন ক্ষেত্ৰ' হওক : দাবী পত্নী গৰিমাৰ

TAGGED:

GARIMA AT SONAPUR ZUBEEN KHETRA
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
ZUBEEN KHETRA SONAPUR
GARIMA SAIKIA GARG
GARIMA SAIKIA GARG ON ZUBEEN KHETRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.