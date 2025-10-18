ETV Bharat / entertainment

জুবিনৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ মন গ’লেই মই আহিম— মাজনিশা সমাধিথলীত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

হঠাতে সোণাপুৰলৈ গৈ পৰিৱেশ দেখি অভিভূত হৈ পৰিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ জুবিনৰ আন ঘনিষ্ঠ লোকসকল ৷

garima saikia garg visits sonapur kamarkuchi zubeen garg samadhi sthal asks all assamese people to build a greater Assam
মাজনিশা সমাধিথলীত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 18, 2025 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : প্ৰিয় মানুহজনৰ অবিহনে দিনবোৰ-ৰাতিবোৰ কিদৰে পাৰ কৰিছে তেওঁৰ বাহিৰে জানিব কোনে । অকল তেওঁৱেই নে, ৰাজ্যৰ কোটি কোটি জনতাৰো দেখোন একেই অৱস্থা । নাই চকুত টোপনি, মনে নামানে তেওঁৰ অনুপস্থিতি, মাজৰাতি হাহাকাৰ কৰি উঠে হৃদয়, নিদ্ৰাবিহীন প্ৰতিটো ৰাতি । সকলোৱে সমস্বৰে কৈছে, আমাক ন্যায় লাগে ন্যায় লাগে ।

সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত শুকুৰবাৰে মাজনিশা উপস্থিত হ'ল জনতাৰ শিল্পীজনাৰ মৰমৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । স্বামীৰ অবৰ্তমানত সোণাপুৰৰ হাতীমূৰাত নিৰলে শুই থকা স্বামীৰ কাষত বহি উচুপি উঠিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । চৌদিশে গুঞ্জৰিত মায়াবিনী শীৰ্ষক গীতত যেন জুবিনক্ষেত্ৰ হৈ পৰিল মায়াবিনীময়…

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু বন্ধু ৰাজাৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

সোণাপুৰৰ সমাধিস্থলীত নিশা উপস্থিত হৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে জুবিনৰ সমাধিত চাকি-ধূপ জ্বলাই কিছু সময়ৰ বাবে নিৰৱ হৈ বহি পৰে তেওঁৰ কাষত ৷ অজস্ৰ অনুৰাগীয়ে ভিৰৰ মাজতে গালে মায়াবিনী ৷ জুবিনৰ লগত মনৰ কথা পাতিবলৈ এনেদৰেই সমাধিলৈ আহি থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে গৰিমাই ৷

গৰিমাই কয়, “যেতিয়াই মোৰ জুবিনক কথা ক’বলৈ মন যাব, মই আহিম ৷ জুবিনে মনৰ কথা শুনিব, মোক আশীৰ্বাদ দিব, ম‌ই তেওঁক সকলো কম, তেওঁ শুনিব ৷ আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনাত জুবিনক ৰাখক, মোক আশীৰ্বাদ কৰক ৷ জুবিনে বৰ অসমৰ সপোন দেখিছিল, সেই বৰ অসমখন আমি সকলোৱে মিলি গঢ়িব লাগিব ৷ এই জুবিন ক্ষেত্ৰখন সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰ আমিয়েই কৰিব লাগিব ৷” এনেদৰে কৈ আবেগিক হৈ পৰিল গৰিমা ৷

জুবিনৰ বহু পুৰণি বন্ধু তথা বাদ্যযন্ত্ৰী ৰাজাও গৈছিল সমাধিস্থলীলৈ ৷ আচম্বিতে তালৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি তাত উপস্থিত হৈ আচৰিত হৈ পৰে সকলো ৷ ইমানখিনি মৰম-আদৰেৰে সকলোৱে জুবিনক উপচাই ৰাখিছে ৷ নিশা 2 বজাতো গুণমুগ্ধৰ ভিৰ সোণাপুৰত ৷ সহস্ৰাধিক গুণমুগ্ধই ’We want justice’ ধ্বনিৰ লগতে মায়াবিনীৰে মুখৰিত কৰি ৰাখে সমাধিস্থলী ৷

ৰাজাই কয়, “ইয়াৰ কমিটীখনে দেহেকেহে কষ্ট কৰি আছে ৷ পৰিৱেশ দেখি অন্তৰে কান্দি উঠিছে ৷ তেওঁ খুব মৰমীয়াল আছিল ৷ সকলোকে মৰমেৰে আৱৰি ৰাখিছিল ৷ মানুহৰ ইমান মৰম তেওঁলৈ ৷ সকলোকে ন্যায় লাগে ৷ আৰু ভগৱান আছে ৷ ভগৱানে জুবিনৰ নিচিনা মানৱ দৰদী মানুহ এজনৰ ন্যায় দিবই ৷ ৰাতি এই দুটা বজাত ইমান মানুহ ৷ কি বিচাৰি তেওঁলোক আহিছে ? সকলোকে ধৈৰ্য ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ৷”

লগতে পঢ়ক : জুবিনে ন্যায় পাবই লাগিব : জে পি দাস

TAGGED:

ZUBEEN GARG SAMADHI STHAL
SONAPUR KAMARKUCHI ZUBEEN GARG
GARIMA SAIKIA GARG ZUBEEN GARG
জুবিন গাৰ্গ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
ZUBEEN GARG SAMADHI STHAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.