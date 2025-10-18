জুবিনৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ মন গ’লেই মই আহিম— মাজনিশা সমাধিথলীত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

জুবিনৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ মন গ’লেই মই আহিম— মাজনিশা সমাধিথলীত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
হঠাতে সোণাপুৰলৈ গৈ পৰিৱেশ দেখি অভিভূত হৈ পৰিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ জুবিনৰ আন ঘনিষ্ঠ লোকসকল ৷
সোণাপুৰ : প্ৰিয় মানুহজনৰ অবিহনে দিনবোৰ-ৰাতিবোৰ কিদৰে পাৰ কৰিছে তেওঁৰ বাহিৰে জানিব কোনে । অকল তেওঁৱেই নে, ৰাজ্যৰ কোটি কোটি জনতাৰো দেখোন একেই অৱস্থা । নাই চকুত টোপনি, মনে নামানে তেওঁৰ অনুপস্থিতি, মাজৰাতি হাহাকাৰ কৰি উঠে হৃদয়, নিদ্ৰাবিহীন প্ৰতিটো ৰাতি । সকলোৱে সমস্বৰে কৈছে, আমাক ন্যায় লাগে ন্যায় লাগে ।
সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত শুকুৰবাৰে মাজনিশা উপস্থিত হ'ল জনতাৰ শিল্পীজনাৰ মৰমৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । স্বামীৰ অবৰ্তমানত সোণাপুৰৰ হাতীমূৰাত নিৰলে শুই থকা স্বামীৰ কাষত বহি উচুপি উঠিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । চৌদিশে গুঞ্জৰিত মায়াবিনী শীৰ্ষক গীতত যেন জুবিনক্ষেত্ৰ হৈ পৰিল মায়াবিনীময়…
সোণাপুৰৰ সমাধিস্থলীত নিশা উপস্থিত হৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে জুবিনৰ সমাধিত চাকি-ধূপ জ্বলাই কিছু সময়ৰ বাবে নিৰৱ হৈ বহি পৰে তেওঁৰ কাষত ৷ অজস্ৰ অনুৰাগীয়ে ভিৰৰ মাজতে গালে মায়াবিনী ৷ জুবিনৰ লগত মনৰ কথা পাতিবলৈ এনেদৰেই সমাধিলৈ আহি থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে গৰিমাই ৷
গৰিমাই কয়, “যেতিয়াই মোৰ জুবিনক কথা ক’বলৈ মন যাব, মই আহিম ৷ জুবিনে মনৰ কথা শুনিব, মোক আশীৰ্বাদ দিব, মই তেওঁক সকলো কম, তেওঁ শুনিব ৷ আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনাত জুবিনক ৰাখক, মোক আশীৰ্বাদ কৰক ৷ জুবিনে বৰ অসমৰ সপোন দেখিছিল, সেই বৰ অসমখন আমি সকলোৱে মিলি গঢ়িব লাগিব ৷ এই জুবিন ক্ষেত্ৰখন সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰ আমিয়েই কৰিব লাগিব ৷” এনেদৰে কৈ আবেগিক হৈ পৰিল গৰিমা ৷
জুবিনৰ বহু পুৰণি বন্ধু তথা বাদ্যযন্ত্ৰী ৰাজাও গৈছিল সমাধিস্থলীলৈ ৷ আচম্বিতে তালৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি তাত উপস্থিত হৈ আচৰিত হৈ পৰে সকলো ৷ ইমানখিনি মৰম-আদৰেৰে সকলোৱে জুবিনক উপচাই ৰাখিছে ৷ নিশা 2 বজাতো গুণমুগ্ধৰ ভিৰ সোণাপুৰত ৷ সহস্ৰাধিক গুণমুগ্ধই ’We want justice’ ধ্বনিৰ লগতে মায়াবিনীৰে মুখৰিত কৰি ৰাখে সমাধিস্থলী ৷
ৰাজাই কয়, “ইয়াৰ কমিটীখনে দেহেকেহে কষ্ট কৰি আছে ৷ পৰিৱেশ দেখি অন্তৰে কান্দি উঠিছে ৷ তেওঁ খুব মৰমীয়াল আছিল ৷ সকলোকে মৰমেৰে আৱৰি ৰাখিছিল ৷ মানুহৰ ইমান মৰম তেওঁলৈ ৷ সকলোকে ন্যায় লাগে ৷ আৰু ভগৱান আছে ৷ ভগৱানে জুবিনৰ নিচিনা মানৱ দৰদী মানুহ এজনৰ ন্যায় দিবই ৷ ৰাতি এই দুটা বজাত ইমান মানুহ ৷ কি বিচাৰি তেওঁলোক আহিছে ? সকলোকে ধৈৰ্য ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ৷”
