আৱেগিক সময়ৰ শূন্যতাবোৰে অনবৰতে আবৰি থাকে: গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

মৰমৰ গ'ল্ডীক সুঁৱৰি আৱেগিক গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । জুবিন গাৰ্গৰ কবিতাৰে কৰিলে স্মৰণ ।

Published : May 12, 2026 at 3:30 PM IST

যোৰহাট: মৰমৰ গ'ল্ডীক আকৌ মঞ্চলৈ আনিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । পিছে এইবাৰ গীতেৰে নহয়, কবিতাৰে । গীত-কবিতাৰ মাজেৰে নিজৰ ৫০ বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপন কৰা যোৰহাট ক্ৰীড়া সন্থা খেলপথাৰত পুনৰুজ্জীৱিত হৈ পৰিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগীৰ 'যন্ত্ৰ' বেণ্ডৰ লগত পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ উপস্থিত হৈ মায়াময় কৰি তোলে মঞ্চ ।

এইবাৰ যোৰহাট ক্ৰীড়া সন্থা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠানৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগীসকলৰ দ্বাৰা গঠিত বেণ্ড 'যন্ত্ৰ' । যেতিয়া গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ 'যন্ত্ৰ' টীমটো মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিছিল সকলোৰে মুখমণ্ডলত দেখা পোৱা গল আৱেগৰ চিন আৰু শুনা গ'ল জয় জুবিনদা, আমাক ন্যায় লাগিবই ধ্বনি । সকলোৰে 'যন্ত্ৰ' বেণ্ডটোৰ মাজত দেখা পাইছিল জুবিন গাৰ্গৰ ছবি ।

মঞ্চত উঠিয়ে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে 'শব্দ অনুভূতি' নামৰ কবিতা পুথিখনৰ পৰা 'আজি ৰাতি জোনটোৱে হাঁহি আছে' নামৰ কবিতাটি আবৃত্তি কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে 'যন্ত্ৰ'ৰ সহযোগী কণ্ঠশিল্পী ৰূপম ভূঞাৰ সৈতেও জুবিন গাৰ্গৰ গীতত কণ্ঠ নিগৰায় ।

মঞ্চত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু 'যন্ত্ৰ' বেণ্ডটো প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে মঞ্চৰ ভিতৰে-বাহিৰে দৰ্শকেৰে ভৰি পৰে । কাৰণ এইখন খেলপথাৰতেই জুবিন গাৰ্গে নিজেই উদযাপন কৰিছিল তেওঁৰ ৫০ সংখ্যক জন্মদিন । আৱেগিক হৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়,"জুবিনক প্ৰত্যকজনে অন্তৰত জীয়াই ৰাখিছে, এয়া মোৰ বাবে জীৱনৰ প্ৰাপ্তি নহয় জানো ? আৱেগিক সময়ৰ শূন্যতাবোৰে অনবৰতে আবৰি থাকে, তেতিয়া চকুপানী ওলাই আহে ।"

উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গে লিখি যোৱা কবিতাখিনিকে সাৰথি কৰি ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । ৰাইজে দিছে অফুৰন্ত মৰম আৰু আৰ্শীবাদ । আনহাতে মঞ্চৰ কাষতে থকা জুবিন গাৰ্গ প্ৰতিচ্ছবিত ধূপ-চাকি জ্বলাই সেৱা কৰি মঞ্চলৈ আহে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক অকণমান ওচৰৰ পৰা চাবলৈ দৰ্শকে হেতা-ওপৰা লগোৱা পৰিলক্ষিত হয় ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

