ETV Bharat / entertainment

বড়োভূমিত থকা প্ৰতিভাই এদিন বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব: গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কষ্টিউম ডিজাইনৰ তিনিদিনীয়া কৰ্মশালাত সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি অভিভূত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷ বড়োভূমিলৈ আহি কাম কৰাৰ বাবে আগ্ৰহী তেওঁ ৷

Garima expressed her belief that Boroland's talent will eventually gain recognition on the global stage.
কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি অভিভূত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 11:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ: বিটিচি পৰিষদৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু লৗৰ্গী থিয়েটাৰ গ্ৰুপৰ সহোযোগত আয়োজিত কষ্টিউম ডিজাইনৰ কৰ্মশালাত সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ সহধৰ্মিনী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ৷ কৰ্মশালাত উপস্থিত থাকি অভিভূত হৈ পৰে তেওঁ ৷

কোকৰাঝাৰৰ চান্দামাৰিস্থিত বডোফা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ চৌহদত থকা প্ৰশাসনিক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিগত ১৩ জুলাইৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই কষ্টিউম ডিজাইন কৰ্মশালা ৷ বুধবাৰে সামৰণি পৰা অনুষ্ঠানটোত সমল ব্যক্তি অংশগ্ৰহণ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কষ্টিউম ডিজাইনাৰ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে বড়োভূমিত থকা প্ৰতিভা দেখি অভিভূত হৈ পৰা বুলি মন্তব্য কৰে ৷

কষ্টিউম ডিজাইনৰ তিনিদিনীয়া কৰ্মশালা, অভিভূত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, “মই প্ৰথমতে কষ্টিউম ডিজাইনৰ ওপৰতহে কৰ্মশালা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ । কিন্তু বড়োভূমিলৈ আহি কষ্টিউম ডিজাইনৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ বহু প্ৰতিভা থকা দেখি মই কষ্টিউম আৰু ফেশ্বন ডিজাইন, দুয়োটাই মিলাই লৈ কৰ্মশালাখন আৰম্ভ কৰিলোঁ । এই তিনিদিনৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ইমানেেই আইডিয়া থকা দেখিলো সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ৷"

Garima expressed her belief that Boroland's talent will eventually gain recognition on the global stage.
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (Photo : ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, "ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা বড়োসকলে দখনা-আৰনাই’ৰে আৰু কোচৰাজবংশীসকলে পাটানীৰে ইমান সুন্দৰ ডিজাইন কৰিছে ! ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এদিন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত নামী-দামী কষ্টিউম ডিজাইনাৰ, বা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হ’ব পাৰিব ৷ তেওঁলোক বহুখিনি আগবাঢ়ি গৈ প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাই নহয়, বৰঞ্চ নিজৰ পৰিচয় দাঙি ৰাজ্যখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনাটো নিশ্চিত আৰু বহু ভাল কাম কৰিব পাৰিব ৷ বিশ্বদৰবাৰত যে বড়ো ভাই-ভনীসকল তথা কোচৰাজবংশী ভাই-ভনীসকলো প্ৰতিষ্ঠিত হ’ব পাৰিব, সেই কথাত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে ৷ এনেকুৱা ভাল কাম কৰিবলৈ মই ইচ্ছুক, মই সুবিধা পালে পুনৰ ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰিম ৷"

Garima expressed her belief that Boroland's talent will eventually gain recognition on the global stage.
সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্পখনত বড়োসকল ইমানেই চহকী যে, অসমৰ ভিতৰত বড়োভূমিতেই আটাইতকৈ সৰ্বাধিক এড়ী কাপোৰ উৎপাদন হয় ৷ এড়ীৰ পৰা বহু কাম কৰিব পাৰি বিশেষকৈ থলুৱা বস্ত্ৰ বহু সুন্দৰভাৱে উৎপাদন কৰিব পাৰি ৷ এইখিনি কামকে সুন্দৰভাৱে কৰি গ’লে অসমে সমগ্ৰ বিশ্বতেই এক সুকীয়া স্থান লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ৷ বড়োভূমিত জুবিন খুবেই ভালদৰে জীয়াই আছে আৰু এনেদৰে চিৰদিন অমৰ হৈ থাকক বুলি কামনা কৰি গৰিমাই কয়, "একেটা পৰিয়ালৰ দৰেই জীয়াই থাকিম জুবিনক অমৰ কৰি ৰাখিম ।"

Garima expressed her belief that Boroland's talent will eventually gain recognition on the global stage.
বিটিচি পৰিষদৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু লৗৰ্গী থিয়েটাৰ গ্ৰুপৰ সহোযোগত আয়োজিত কষ্টিউম ডিজাইনৰ কৰ্মশালা (Photo : ETV Bharat Assam)

বুধবাৰে সামৰণি পৰা অনুষ্ঠানটোত বিটিচিৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মহেশ্বৰ বসুমতাৰী মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৷ এই তিনিদিনীয়া কৰ্মশালাখনত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে অংশগ্ৰহণ কৰি যিখিনি শিক্ষা বা জ্ঞান দিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে তেওঁ ৷ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ পৰা বিটিচিবাসীয়ে বহু শিকিবলগীয়া আছে বুলি মন্তব্য কৰে মহেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে ৷

Garima expressed her belief that Boroland's talent will eventually gain recognition on the global stage.
কোকৰাঝাৰত কষ্টিউম ডিজাইনৰ তিনিদিনীয়া কৰ্মশালা (Photo : ETV Bharat Assam)

বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা জিলা আয়ুক্তই ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে, ইমান কম সময়তে এই কৰ্মশালাখনৰ দ্বাৰা বস্ত্ৰশিল্পকে ধৰি সাজ-পোছাকত সকলোৱে যিমানখিনি কাম কৰিছে, সেয়া সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় ৷ অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক বিষয়া জিতেন দাস, লৗৰ্গী থিয়েটাৰ গ্ৰুপৰ সভাপতি সৗমদৗন ব্ৰহ্ম, সম্পাদক সঞ্জীৱ ব্ৰহ্মকে ধৰি কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৷ অনুষ্ঠানৰ শেষত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক একোখনকৈ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ৷

লগতে পঢ়ক : পাঁচদিনীয়া ভাওনা কৰ্মশালা: শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিৰে ব্ৰজাৱলী ভাষা জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা

TAGGED:

কষ্টিউম ডিজাইনৰ তিনিদিনীয়া কৰ্মশালা
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
কষ্টিউম আৰু ফেশ্বন ডিজাইন
COSTUME DESIGN WORKSHOP
GARIMA COSTUME DESIGN WORKSHOP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.